Ook de voetbalvrouwen van Oranje zijn nu rolmodellen

Natuurlijk heeft Martine Prange keihard staan juichen toen Jackie Groenen woensdagavond in de halve finale tegen Zweden de 1-0 maakte. “Er zijn hier in de straat verschillende mensen wakker van geworden. Ik hoor dat nogal wat mannen zich rustiger gedragen als ze naar de wedstrijden van de vrouwen kijken. Dat komt misschien omdat ze zijn opgegroeid met het mannelijke Oranje. Het is wennen voor ze. Ik ben voor de televisie net zo luidruchtig bij mannenvoetbal als bij vrouwenvoetbal”, zegt de hoogleraar filosofie.

Prange onderzoekt al jarenlang de impact van het vrouwenvoetbal in ons land en voetbalde zelf enkele jaren. Afgelopen woensdag keken ruim vijf miljoen mensen naar de halve finale tussen Nederland en Zweden, een record voor het vrouwenvoetbal. Ons land raakt steeds meer in de ban van het WK-vrouwenvoetbal in Frankrijk. Maar toch staat Nederland niet op zijn kop. Het aantal straten dat oranje is gekleurd, valt nog te overzien.

Nog geen gekte

“Het is nog niet zo’n gekte als bij mannentoernooien vaak het geval is”, zegt Prange. “Dat komt doordat het allemaal nog niet zo commercieel aan het publiek wordt opgedrongen. Als de voetbalmannen aan een toernooi meedoen is elke zak chips oranje gekleurd. Bij de vrouwen is het nog niet zo carnavalesk. Gelukkig maar.”

Een andere reden dat de emoties niet zo hoog oplopen, ligt misschien in het feit dat vrouwenvoetbal een stuk vriendelijker oogt dan mannen die tegen elkaar in het veld komen. Dan zit je toch wat rustiger op de bank, denkt ook Prange. “Je ziet weinig opstootjes, nauwelijks overtredingen van achteren en ook de schwalbes zijn schaars. Weinig reden tot ergernis. Het gaat er heel sportief aan toe, echt een reclame voor de sport. Bij de mannen zie je natuurlijk enorme uitwassen.”

De oud-profvoetbalster kan zich voorstellen dat we ook bij de vrouwen veel meer hard en gemeen spel gaan zien als de salarissen van vrouwelijke internationals in de buurt gaan komen van die van de mannen, iets dat volgens haar hard nodig is. “Simpelweg omdat de belangen dan groter worden. Wat dat betreft moeten we misschien niet hopen dat het vrouwenvoetbal gelijk wordt aan het mannenvoetbal.”

Voorbeeld voor meisjes

Prange denkt dat er de afgelopen jaren veel winst is gemaakt als het om de positie van vrouwen in het voetbal gaat. Ook dit toernooi draagt daar aan bij. “Amerika is gewoon heel erg goed, dus misschien verliezen we die finale wel. Veel belangrijker lijkt me dat meisjes tegenwoordig gewoon kunnen gaan voetballen, zonder dat ze die keuze hoeven te verantwoorden. Tot voor kort was het toch vooral een jongenssport.”

En als Nederland dan toch door een wonder die wereldtitel pakt, dan wil ze nog weleens zien wat er gaat gebeuren. “Dan staan bij de rondvaart door de grachten van Amsterdam de kades ongetwijfeld vol met dolenthousiaste supporters, ook met middelbare mannen in een oranje shirt. Maar over die laatste groep wil ik me niet te veel druk maken, laten we vooral naar de jeugd kijken”, zegt ze. “Ik vind het erg leuk om te zien dat zoontjes van vrienden tegenwoordig tekeningen van Lieke Martens maken of een shirt met haar naam erop willen. Vrouwen zijn dus voor hen ook een rolmodel, niet alleen Frenkie de Jong of Virgil van Dijk.”

