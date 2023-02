Ook de rolstoeltennissters hebben nu hun podium in Nederland

Diede de Groot is een grootheid in het rolstoeltennis. Ze is al vijf jaar de aanvoerster van de wereldranglijst, veroverde vorige maand bij de Australian Open haar zeventiende grandslamtitel in het enkelspel en is de regerend paralympisch kampioene. Maar in Nederland is ze amper te bewonderen. Het ABN Amro Open gunt haar nu een thuispodium.

Volledige grandslamcyclus

De toevoeging van het vrouwenveld in Rotterdam past in een bredere ontwikkeling. Sinds 1992 maakt rolstoeltennis deel uit van het paralympische programma en sinds 2007 is er een volledige grandslamcyclus. Het zorgde ervoor dat de sport tot bloei kwam.

Anno 2023 is er niettemin nog altijd sprake van behoorlijk gescheiden werelden, met andere standaarden. Dat komt omdat het rolstoeltennis onder de internationale tennisfederatie ITF valt en er geen directe banden zijn met de ATP en WTA, de organisaties die de motor zijn achter de proftour voor valide tennissers. Een scheidslijn die Diede de Groot en toernooidirecteur Esther Vergeer het liefst zouden zien verdwijnen. “Dat zou de sport een impuls geven”, meent Vergeer. “Want nu proef ik weliswaar bereidwilligheid tot verdere professionalisering te komen, maar is er ook nog altijd koudwatervrees. Een langetermijnvisie bij de ITF ontbreekt.”

Toernooidirecteur en voormalig wereldtopper Esther Vergeer (met microfoon) verzorgde een clinic in Rotterdam. Beeld Pim Waslander

Zo erg als vroeger is het gelukkig niet meer, haast ze zich te zeggen. Amateurisme vierde hoogtij in de jaren dat ze zelf actief was. “Ik herinner me toernooien waar de lunch bestond uit hamburgers en frites”, diept de in 2013 gestopte Vergeer uit haar geheugen op. “Waar we in aftandse hotels werden ondergebracht, waar we met z’n tienen in bestelbusjes werden vervoerd en van de ene kant naar de andere rolden, en waar je blij was als je je inschrijfgeld terugverdiende.”

In Nederland is integratie zo goed als voltooid

De Groot moet glimlachen als ze die schets hoort. Soms gaat het nog steeds zo, vertrouwt ze Vergeer toe. “Veel kleinere toernooien staan in geen verhouding tot de vier grandslamtoernooien, de evenementen uit de Super Series én het ABN Amro Open. Alleen daar krijgen we dezelfde behandeling.”

In Nederland is de integratie zo goed als voltooid. Tennisbond KNLTB, die al in 1998 het rolstoeltennis in het bondsprogramma opnam, steekt samen met sportkoepel NOC-NSF jaarlijks 1,2 miljoen euro in deze sporttak, onder meer voor begeleiding tijdens buitenlandse toernooien. En in het nationaal trainingscentrum in Amstelveen trainen ze onder één dak met de valide spelers, waardoor er kruisbestuiving plaatsheeft.

Verwonderlijk is het dus niet dat Rotterdam in 2009 het rolstoeltennis omarmde en de mannen welkom heette. ,,Aanvankelijk was het nog wel een toernooi binnen het toernooi. Scheidsrechters, ballen, noem maar op: in die beginjaren werd dat afzonderlijk geregeld”, kijkt toernooidirecteur Esther Vergeer op die periode terug. “Er werd ook op een achterafbaan gespeeld, waardoor we niet zo opvielen. Maar inmiddels is er sprake van een volledige integratie. Sterker: voor het eerst zal er zelfs een finale, die van de vrouwen, op het centercourt worden verspeeld.”

Podium voor rolmodel

Dat de vijftigste editie van het ABN Amro Open nu ook een vrouwenschema introduceert, heeft alles te maken met de status van De Groot. Met haar prestaties trad zij in de voetsporen van Vergeer, die met 21 grandslamtitels in het enkelspel, paralympisch goud op vier opeenvolgende Zomerspelen en een ongeslagen status van 470 partijen een icoon in de gehandicaptensport is. En een rolmodel verdient een mooi podium, zo werd geredeneerd.

De Groot is blij met die waardering, juist ook omdat zij graag de zichtbaarheid van het rolstoeltennis wil vergroten. “Waar Esther een voorbeeld voor mij was, hoop ik dat voor anderen te zijn. Daarom is het gaaf dat, na de mannen, ik en de andere Nederlandsen nu voor eigen publiek in zo’n ambiance kunnen spelen.”

