Ook de pub hunkert naar de allergrootste prijs: ‘Alles klopt nu bij Manchester City’

Op het terras van pub The Townley, op een steenworp afstand van het Etihad Stadium van Manchester City, draait niemand eromheen. “Ik hou van onze investeerders uit Abu Dhabi”, zegt City-fan Karl Heyes. Hij draait in de voor Noord-Engeland atypisch warme zon een sjekkie. De mannen tegenover hem aan een houten tafel knikken instemmend. “Zonder dat oliegeld hadden we in League Two gespeeld”, grapt eentje. Heyes trekt een van pijn vertrokken gezicht. Hij weet nog goed hoe City in de jaren negentig twee keer achter elkaar degradeerde en in het seizoen 1998/1999 op het derde Engelse voetbalniveau moest uitkomen. “Ik was een jaar of vijftien. Ik heb gehuild als een baby.”

Hoe anders is het nu. Begin deze eeuw keerde City terug in de Premier League. In 2003 verhuisde de club van het verouderde stadion Maine Road naar de gloednieuwe voetbaltempel om de hoek bij The Townley. In 2008 nam de Abu Dhabi United Group Manchester City over en begon fors te investeren. Na vier jaar was het eerste landskampioenschap sinds 1968 een feit. Sindsdien volgden nog eens zes Premier League-titels en de nodige Cups. Alleen de Champions League, die ontbreekt nog.

Elke City-supporter droomt van The Treble

Zaterdag kan die leemte, in de finale tegen Internazionale uit Milaan, worden opgevuld. City is favoriet. Dat weten de fans op het terras van The Townley ook. “Met dit team en Pep Guardiola als manager mogen we eigenlijk niet verliezen”, zegt Heyes. Hij droomt, zoals elke City-supporter, van The Treble: winst van de Premier League, de FA Cup (allebei op zak) én Champions League in een seizoen. De enige Engelse club die dat tot dusver ooit voor elkaar kreeg was aartsrivaal Manchester United. Dat steekt.

Met de verhuizing van Maine Road (in het zuiden) naar het Etihad Stadium kwam City terug in het oosten van de stad: de plek waar zij in 1880 werd opgericht als St. Mark’s (West Gorton). De club zag het licht omdat de leden van het zomerse cricketteam van de St. Mark’s kerk ook in de wintermaanden iets te doen moesten hebben. Door hen het hele jaar bezig te houden hoopten kerkleiders het straatgeweld en alcoholmisbruik in de arme, door werkloosheid geplaagde arbeiderswijken van industriestad Manchester te beteugelen. In 1894 veranderde de naam in Manchester City FC.

The Townley lijkt nog het meeste op een ouderwetse voetbalkantine

Nog altijd is de wijk rond het Etihad Stadium niet de meest welvarende. The Townley lijkt nog het meest op een ouderwetse voetbalkantine. Maar dat is de charme. “Iedereen hier is City-fan”, zegt Heyes. “Dus is er nooit gedoe met United-fans, zoals je in andere delen van de stad soms hebt.”

Zo’n ander stadsdeel is Stockport, ten zuidoosten van Manchester. Daar woont Ric Turner (45). Hij startte in 2002 het populaire Bluemoon internetforum voor City-fans. Turner volgde een opleiding webontwikkeling en moest voor een studieopdracht een website bouwen. Als City-supporter lag het onderwerp voor de hand. “Het was de bedoeling dat de site slechts een paar weken online zou blijven. Maar mensen begonnen er dingen op te posten. Zo is het gegroeid.”

Zijn vader nam hem in de late jaren tachtig mee naar Maine Road. “City-fan zijn is een groot onderdeel van mijn identiteit”, geeft hij toe. Turner haat het dan ook als mensen Manchester City afdoen als een poenerige koopclub zonder échte historie. Natuurlijk heeft de overname door de Abu Dhabi United Group de club wezenlijk veranderd, zegt hij, maar ook daarvoor was City al een van de populairste teams in Engeland. De club had alleen de pech dat zij in de jaren tachtig en negentig op desastreuze wijze werd bestuurd. Er ontstonden schulden, verkeerde trainers werden aangesteld.

Eigenaren uit Abu Dhabi zagen de club niet als een speeltje

Turner benadrukt dat onder fans veel waardering bestaat voor Sheikh Mansour, de eigenaar van Abu Dhabi United Group. Zij zijn hem dankbaar voor hoe hij hun voetbalploeg, na die paar inktzwarte bladzijden uit de clubgeschiedenis, razendsnel wist om te bouwen tot de een van de succesvolste ter wereld.

Voetbalhistoricus Gary James, onderzoeker aan de Britse De Montfort Universiteit en City-expert bij uitstek, benadrukt dan ook dat de Arabische eigenaren City vanaf het begin niet als een speeltje zagen. Zij verdiepten zich in de club. In haar historie, de fancultuur, het belang van de clubhelden. “Dat vonden zij belangrijk”, zegt hij. “Dat zie je niet vaak met investeerders.”

Supporters van Manchester City tijdens de competitiewedstrijd tegen Chelsea op 21 mei, waarin de titel werd veiliggesteld. Beeld ANP / EPA

Toch zag de Abu Dhabi United Group ook gewoon een lucratieve investering. “Ze kochten een club die begin deze eeuw ver onder zijn kunnen presteerde”, zegt James. “Een club met aantoonbaar groeipotentieel.”

De City Football Group (voor 81 procent eigendom van Abu Dhabi United Group) groeide daarna uit tot meer dan vlaggenschip Manchester City alleen. Het is een sportmultinational die ook clubs in onder meer Japan, China, Brazilië, Spanje, Italië, de VS, India en Australië bezit.

Netto-transferuitgaven zijn lager dan bij vijftien andere Engelse clubs

Turner benadrukt dat City bovendien helemaal niet meer geld uitgeeft aan spelers dan andere clubs in de Premier League. Het CIES Football Observatory geeft hem gelijk. Wat betreft de laatste vijf jaar althans. Het onderzoeksinstituut berekende dat City’s netto-transferuitgaven (uitgaven minus inkomsten) sinds 2018 lager zijn dan die van vijftien andere Engelse clubs. Niet alleen Arsenal, Chelsea en Manchester United tastten dieper in de buidel, ook clubs als Leeds United en Fulham bijvoorbeeld. Het bewijst volgens Turner dat City’s organisatie momenteel het best in elkaar steekt.

Heyes is dat met hem eens. Terwijl hij op het terras van The Townley zijn dorst lest met een stevige pint bier, vat hij het krachtig samen. “Alles gaat op dit moment gewoon goed bij de club. Het lijkt wel of niets fout kan gaan. Het bestuur, de scouting, de visie, de trainer. En het is niet alleen het eerste team, hè. Ook ons tweede team en het jeugdteam onder-18 zijn kampioen geworden.”

Een supporter van Manchester City viert met zijn zoontje de landstitel na de wedstrijd tegen Chelsea. Beeld ANP / EPA

Dat er momenteel een onderzoekt loopt tegen Manchester City omdat de clubs de Financial Fair Play-regels van de Premier League in de negen jaar vóór 2018 zo’n honderd keer zou hebben overtreden, zegt Heyes weinig. “Dat gebeurt alleen maar omdat wij, het zielige onsuccesvolle City van weleer, nu de nieuwe grootmacht zijn. Dat kunnen clubs als Liverpool, Manchester United en Arsenal niet hebben. Zij weten dat zij ons alleen kunnen verslaan als wij punten in mindering krijgen. Anders blijven wij winnen. Ja, ook van Inter. We zijn momenteel gewoon te goed.”

Istanbul, 21.00 uur Inter en Manchester City ­nemen het zaterdag vanaf 21.00 uur in de Champions League-finale tegen elkaar op in het Atatürk Olympisch Sta­dion in de Turkse stad Istanbul. Ook volgens voetballer Robin Gosens van Internazionale is Manchester City favoriet. “De ploeg heeft met ­Kevin De Bruyne, ­Ilkay Gün­dogan en Erling Haaland meerdere supersterren”, keek de Duitse vleugelspeler vooruit bij de Rheinischen Post. “maar juist in het voetbal zijn er honderden voorbeelden waarin de op papier kleinere ploeg de grote klopt. En we moeten eerst nog verslagen worden.” Gosens, bij Inter ploeggenoot van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij, vindt het nog altijd een “onwerkelijk gevoel” dat hij met Inter in de finale staat. “Zonder dat ik ooit in een opleidingscentrum heb gezeten. Maar ik ben nooit gestopt met dromen”, aldus de veertienvoudig international, die ook bij Vitesse, Dordrecht en Heracles speelde.

Lees ook:

Ten Hags United ervaart de immense kloof met Guardiola’s voetbalmachine

Het Manchester United van Erik ten Hag kon afgelopen zaterdag niet stunten, ook de FA Cup gaat naar Manchester City (2-1). Nu de Champions League nog.