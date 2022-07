Ook de hevige valpartij in de Tour Femmes komt nu in beeld

“Dat is dus de andere kant van de media-aandacht.” Femke Markus maakt een breed gebaar met haar armen als ze dinsdagochtend op Boulevard Joffre in Reims praat over haar teamgenoot Nicole Frain, die net achter haar de ploegcamper in is gegaan. “Ik weet het ook niet, het is mijn eerste, maar dat is blijkbaar ook de Tour.”

Markus heeft het net gehad over de helm met rode stippen op haar hoofd, een passend item bij de bolletjestrui die ze draagt. Maar nu moet ze ook reageren op de kritiek die haar teamgenoot Frain kreeg toen zij maandag met zestig kilometer per uur inreed op rensters die net waren gevallen. Door die val viel favoriete Marta Cavalli met hersenletsel uit. Ze was diepbedroefd.

Veel meer televisie-uren

De Tour zorgt dit jaar voor een grote impuls in het aantal uren dat vrouwenwielrennen op televisie komt. Dagelijks meer dan 2,5 uur, deze week. De valpartij van Frain en Cavalli werd bovendien breed uitgemeten en tijdens de uitzending van dinsdag zelfs nog maar eens meerdere malen herhaald. Volgens Ellen van Dijk, een van de ervaren rensters in het peloton, is dat geen probleem. “We zien nu alles. En dat is goed. Dit hoort er ook bij. De kijker krijgt het volledige beeld. Maar deze val was wel heel erg.”

Frain kreeg vooral reacties op haar niet-reflectieve houding direct na de finish. Na afloop zei ze te hebben gedacht wel tussen de gevallen rensters door te kunnen glippen – al had ze op dat moment niet gehoord dat Cavalli uit de wedstrijd was. Maandagavond stelde ze op Instagram dat ze ‘natuurlijk nooit de intentie had’ iemand anders te blesseren.

Sportief manager Raymond Rol verdedigde zijn renster dinsdag bij verschillende media door te stellen dat ze geen kant op kon en ook niet naar de berm kon sturen om de anderen te ontwijken. Ook hij kreeg daarna de hoon van kijkers over zich heen.

Niet zo hysterisch doen

De reacties waren zo fel, dat het ook voor de rensters en de begeleiding een nieuwe ervaring was. In de Tour Femmes, met zoveel media en zoveel televisie-uren, wordt alles uitgelicht, en dus ook de beelden van een hevige valpartij. “Als ploeg proberen we het heel erg binnen de ploeg en rensters te houden. De focus moet op de wedstrijd liggen”, aldus Markus. “Normaal praten we dan met de andere ploeg, en lossen we het zo op, en zeggen sorry naar elkaar. Maar nu wordt het heel erg groot gemaakt.”

Het helpt niet mee dat momenteel de Tour überhaupt zeer chaotisch is. Het noopte Van Dijk om via sociale media de hoop uit te spreken dat het peloton zich herinnert dat het niet de bedoeling is om dwars door elkaar heen rijden. Bij de start zei ze dat ze het heel bewust had geplaatst. “Ik zou het wel lekker vinden als iedereen iets rustiger gaat doen en zich een beetje normaal gedraagt.”

Van Dijk merkt dat het bij elke passage door een dorp of voor een sprint hectisch is. “We rijden toch elke week met elkaar, dus waarom moeten we zo hysterisch doen? Het blijft nog steeds een wedstrijdje.”

Chaos door minder ervaring

De Europees kampioene op de weg noemde twee verklaringen voor de chaos in het peloton. “Er zijn een paar ploegen met minder ervaring. Dat scheelt echt. Het peloton in de World Tour (het hoogste niveau, red.) kent elkaar wel. En het belang van deze wedstrijd is blijkbaar groter. Maar wij vinden ons leven wel belangrijker dan een tussensprint.”

Over Frain zei Van Dijk dat ‘zij wel genoeg zeik over zich heen heeft gehad'. De Australische had dinsdag bovendien een anoniemere dag. Ze werd 43e. Marta Cavalli zag vanuit het teamhotel hoe haar teamgenoot Cecilie Uttrup Ludwig de etappe won. Zo kon ze toch een beetje meevieren. Met champagne, want dat is nu eenmaal de specialiteit van de finishplaats Épernay.

Beeld Bart Friso

Etappe 3: Vos behoudt leiderstrui, zieke Van Vleuten verliest tijd Marianne Vos probeerde alles wat ze kon, maar ze kon op de steile finish in Épernay niet op tegen Cecilie Uttrup Ludwig. Vos werd tweede, maar behield wel de gele leiderstrui. Ze vertelde na afloop dat de dag in het geel al haar verwachtingen had overtroffen. Het was de hele dag feest geweest. Annemiek van Vleuten verloor dinsdag twintig seconden. Zij vertelde dat ze sinds dag één ziek is, maar dat het inmiddels beter gaat. Ze kan weer eten, al moest ze dinsdag wel van de fiets voor een ‘Tom Dumoulinnetje’, verwijzend naar de grote sanitaire stop die Dumoulin deed op weg naar Giro-winst in 2017.

Lees ook:

Marianne Vos in een gele trui betekent veel meer dan alleen een nieuwe overwinning

Ze won de etappe en de trui die ze wel moest winnen. Marianne Vos zorgde ervoor dat de Tour voor vrouwen weer een levensvatbaar idee werd. Maandag kwam ze zelf aan de leiding, in de gele trui. “Deze zege moest in haar palmares, dat kon niet anders.”