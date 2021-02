Ook al is er een derde golf, in België gaat het wielrennen altijd door

Het is vrijwel stil en uitgestorven in het centrum van Gent, bij de start van de Omloop het Nieuwsblad. Er is geen wind, en het enige wat klinkt is het piepen van de schijfremmen en het geronk van de politiemotoren. Alleen de beeltenis van kunstschilder Emile Claus kijkt toe hoe bij de mannen en vrouwen een peloton met renners zich zonder aanmoedigingen in gang zet, op weg voor de eerste tweehonderd kilometer in 2021 in de Vlaamse heuvels.

Het wielrennen begint deze zaterdag met zijn Belgische voorjaar (en voor de vrouwen begon sowieso het seizoen), ‘gewoon’ in Gent, ondanks de stijgende coronacijfers. In een land waar zaterdag de meeste mensen in een ziekenhuis werden opgenomen sinds 29 december. En waar versoepelingen van de maatregelen niet aan de orde zijn, omdat je ‘als het stormt niet kan opstijgen’. Daarom mag ‘iedere wielrenner blij zijn dat we hier weer mogen rijden’, zegt Niki Terpstra voor de start.

De Omloop het Nieuwsblad was vorig jaar de enige wedstrijd in België die onder traditionele omstandigheden werd verreden. Bij de start, op de vélodrome ‘t Kuipke en in de aangrenzende stationshal, kon men over de hoofden lopen. Corona was nog iets kleins aan de horizon. Het was ‘geen handjes geven en normaal doen’, zoals koersdirecteur Wim Vanherreweghe destijds de situatie samenvatte.

29 februari 2020: Jasper Stuyven wint de Omloop met volop publiek langs de route. Beeld EPA

Deze keer is corona een jaar aanwezig. Maar Sebastian Langeveld, met 36 jaar al een veteraan van het peloton, prijst de organisatie. “Die hebben vorig jaar wel bewezen dat ze een veilige race kunnen organiseren.” Hij zegt zich nooit onveilig te hebben gevoeld, al volgt bij het uitdelen van de startlijsten meteen de mededeling dat er drie renners niet starten vanwege een positieve coronatest - of een positieve test in de directe omgeving van de renner. Het is normaal in 2021.

‘Dat is de essentie van de sport’

De koers in 2021 is een voortzetting van 2020. De organisatie borduurt verder op het protocol dat tijdens de Ronde van Vlaanderen werd uitgevoerd. Die werd in oktober zonder publiek gereden (en gewonnen door Mathieu van der Poel). Het was een belangrijke graadmeter voor het voorjaar, zoals Jumbo-Visma-ploegleider Arthur van Dongen zich herinnert. “Wij werden daar toen bij de ploegleidersvergadering op attent gemaakt. Zou die organisatie werken, dan kon het voorjaar ook door.”

Van Dongen, al dertig jaar ploegleider, heeft deze zaterdag alle ruimte om rond te lopen in de grote hal in Gent, waar de verf van alle muren bladdert. Hij reflecteert op het afgelopen jaar, en waarom in het profpeloton de gevreesde kaalslag uiteindelijk is uitgebleven (alleen CCC stopte als titelsponsor). “Het wielrennen staat synoniem voor winnen en verliezen. Je verliest ook meer dan je wint. Dat is de essentie van de sport en ook de reden dat men altijd weer probeert door te gaan.”

Het peloton heeft van het afgelopen jaar geleerd, zegt Van Dongen. Teams letten meer en meer op hygiëne, kijken twee keer uit voordat ze renners ‘even’ een paar dagen naar huis sturen. Op die manier zijn de wielrenners goed beschermd. “Dat is wel iets wat ook wij hebben toegevoegd. En aan de andere kant zie je dat in de traditionele wielerlanden als Italië, Frankrijk en België grote organisaties ook bijleren.”

De Belg Greg Van Avermaet tijdens een beklimming in de Omloop. Beeld AFP

Davide Ballerini komt juichend over de streep, hij wint bij de Omloop bij de mannen. Beeld EPA

Geen geluid op Muur van Geraardsbergen

Want in Vlaanderen weten hoe ze een parcours veilig moeten houden. Net als in oktober zijn de bergjes in de koers verboden voor toeschouwers. Om hen niet te lokken is een kaartje van het parcours niet vrijgegeven, al weten de kenners van de sport heus wel dat de Leberg volgt op de Haaghoek, en de Bosberg op de Muur van Geraardsbergen. De organisatie speelde in met de hashtag #flandrienathome, en bezorgde meerdere families een thuisblijfpakket, waar onder meer een ontbijt en een paar biertjes van het lokale Kwaremont-merk in zaten.

Iets voor 14.00 uur klinkt ook op de Muur van Geraardsbergen geen geluid. Normaal is dit ver voor en tijdens de koers een bijna sacrale plek, een tunnel van geluid en de locatie waar vaak de beslissing in de wedstrijd valt. Maar dit keer is er tijd en ruimte om een plakkaat te lezen dat aan de muur hangt van het enige restaurant op die plek. “Er is ook een stille Muur”, staat er. “Een Muur die rust biedt, aan wandelaars en bezoekers van de Onze Lieve Vrouwenkapel. Zonder gekrijs van publiek, en gekreun van renners.”

Er lopen slechts een paar wandelaars en ‘toevallig’ drie jongemannen die de klim vanuit Geraardsbergen hebben gewaagd. Een van hen, Nicolas Poiti (23), draagt twee kratjes bier mee naar boven. Ze weten wel dat het eigenlijk verboden is, en daarom posteren ze zich in een weiland, net na de Muur. “We proberen de regels in ieder geval zo goed mogelijk te volgen.”

Bij de passage van het peloton is het drietal weggelopen. Het was toch niet toegestaan. Even verderop zien ze hoe een bijna volledig peloton over de Muur geraakt, waardoor de Omloop bij de mannen verrassend in een kleine massasprint eindigt. De Italiaan Davide Ballerine wint, voor Jake Stewart en Sep Vanmarcke. Bij de vrouwen komt Demi Vollering als eerste boven op de Muur, maar kort daarna wordt ze ingelopen. Kort daarna rijdt Anna van der Breggen weg en de wereldkampioen geeft haar voorsprong niet meer weg. Ze wint in Ninove de seizoensopener voor de vrouwen. Ook een teken dat het wielrennen zoals dat in 2020 was, in 2021 gewoon wordt voortgezet.

