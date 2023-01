Ooit streed Jelle van Gorkom om goud, nu is zelfstandig lopen al een overwinning

Nee, een gevaarlijke sport vindt hij BMX niet. Jelle van Gorkom (32) heeft zo’n beetje alle botten in zijn lichaam gebroken en lag twee keer in coma, maar uitgerekend een ‘niet sportgerelateerd’ ongeval betekende het einde van zijn carrière. Op de trainingsbaan crashte hij door een rondslingerende veiligheidsketting. Dat tekende hem voor de rest van zijn leven.

Het is deze maand precies vijf jaar geleden. Van Gorkom is nog steeds bezig met zijn herstel. De winnaar van olympisch zilver op de Spelen van Rio in 2016, denkt dat dat nooit stopt. Hersenletsel zorgde voor fysieke en cognitieve schade. “Volgens de Nederlandse zorgwereld was ik na 1,5 jaar uitbehandeld. Er zou geen progressie meer mogelijk zijn, zeiden ze. Ik moest vrede hebben met het niveau waarop ik toen zat. Maar ik nam daar geen genoegen mee. Ik wil altijd meer. Misschien is dat nog de topsporter in mij.”

De doelen zijn anders en de overwinningen anoniemer

Welgeteld vijfhonderd meter kon hij destijds lopen. Dat was precies de afstand naar de supermarkt. Maar daar aangekomen, was hij bekaf en moest hij eerst een half uur op een bankje zitten voor hij de winkel in kon. De terugweg vereiste eenzelfde tussenstop. “Boodschappen doen kostte me drie uur.”

En kijk nu eens, glimlacht hij. Van Gorkom kan drie kilometer lopen, ‘zelfstandig en zonder rustpunten’. Ergens lijkt zijn strijd om beter te worden op die van vroeger. Alleen zijn de doelen anders en de overwinningen anoniemer. “Ik ben altijd al eigenwijs geweest. Dat heeft me zover gebracht. Ik bedoel: vijfhonderd meter of drie kilometer is nogal een verschil.”

Veertien dagen lag hij in coma, na dat fatale moment op de BMX-baan van Papendal - het thuis van vele olympiërs. In het ziekenhuis ging hij van de intensive care, via de medium care naar de afdeling neurologie. Na negen weken volgde de overstap naar een eerste revalidatiekliniek in Arnhem. Daarna volgde een tweede in Woerden. Tot op 28 mei 2019 die mededeling kwam dat hij was uitbehandeld. “Ik heb een schijthekel aan dat woord, dat mag je gerust zo opschrijven. Dus dit is het? Ik kon daar absoluut niet mee leven. Alleen als je in Nederland bent uitbehandeld, stopt financieel wel de ondersteuning vanuit de zorgverzekering.”

Aan je lot overgelaten

Het interview vindt plaats in een hotelbar in zijn woonplaats Duiven. Op de openingsvraag hoe het gaat, antwoordt hij: “Goed. En met jou?” De twinkeling in zijn ogen verraadt dat hij even wil aftasten wie er tegenover hem zit. Maar daarna is de toon serieus, vooral omdat Van Gorkom ook een boodschap wil overbrengen die het particuliere overstijgt. Nog voor de serveerster de drankjes op tafel heeft kunnen zetten, brengt hij het gesprek al op het centrum dat hij wil openen voor lotgenoten.

“Voor de eerste fase is er in Nederland goede zorg, maar daarna word je aan je lot overgelaten. Er is dan niemand voor je. Daar wil ik verandering in brengen. Met mijn stichting ben ik bezig een centrum op te zetten voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. We zijn nu zover dat we een pilot kunnen starten, alleen missen we nog de laatste financiële middelen.”

Zelf vond Van Gorkom via google een revalidatiekliniek in het Amerikaanse Utah, waar ze gespecialiseerd zijn in cognitieve problemen. Het verblijf daar hielp hem met zijn concentratie, aandacht en vermoeidheid. Zo’n dag als vandaag, met een stapeling van activiteiten, had hij eerder niet aangekund. Hij heeft er al een sessie bij de fysiotherapeut op zitten en de hele ochtend gewerkt. Sinds vorig jaar is hij trainer bij een commerciële BMX-ploeg.

Vergeten die ketting weg te halen

“Ik voel totaal geen rancune naar de sport. BMX is blessuregevoelig, maar mijn ongeluk was een bedrijfsongeval. Iemand was die dag vergeten die ketting weg te halen. Daar kan de sport niets aan doen.”

Wat hem wel door de sport is overkomen? Hij zegt lachend dat hij beter kan opnoemen wat hij niet heeft gehad. Dan is hij sneller klaar. “Ik heb op mijn benen na bijna alle botten in mijn lichaam wel eens gebroken. Mijn sleutelbeen het vaakst; vier keer in totaal. Het voordeel daarvan is dat het operatief best makkelijk te herstellen is, met een plaatje. Ik heb ook al eens eerder in coma gelegen. Drie dagen toen.”

Steeds kwam Van Gorkom weer terug op topniveau. Het besef dat dat ditmaal niet meer zou lukken, was er niet gelijk. Pas na de ziekenhuisopname, in de eerste revalidatiekliniek, wist hij dat zijn sportcarrière voorbij was. Het feit dat hij daar in twee weken geen grammetje was aangekomen, terwijl hij elf kilo aan spiermassa was kwijtgeraakt, zei hem genoeg - gezien de ernst van zijn letsel een opmerkelijke graadmeter. “De neurologische beperkingen zag ik op dat moment nog niet. Later natuurlijk wel, toen er zoveel dingen waren die ik niet meer kon.”

Eruit halen wat er nog in zit

Een dag of drie heeft hij erom gehuild en gerouwd. Daarna focuste hij zich weer op zijn herstel. Ook al was het dan niet om terug te keren in de sport, het ging wel om kwaliteit van leven. “Die veerkracht zit schijnbaar in mij. Om me heen lagen vooral zestigplussers die een hersenbloeding hadden gehad. Ik was 27 en had nog een heel leven te gaan. Ik denk dat dat een van mijn grote drijfveren was om eruit te willen halen wat er nog in zit.”

De eerste keer dat hij met zijn linkerhand een beker water naar zijn mond wist te brengen, noemt hij een mijlpaal. Een geluksmoment ook. “Ik ben halfzijdig verlamd, in die zin dat mijn linkerarm en -been niet doen wat ik wil dat ze doen.” Een ergotherapeut had hem getriggerd door te zeggen dat zo drinken niet zou lukken. Binnen twee weken slaagde hij er wel in. Voor hem een bewijs hoeveel kracht intrinsieke motivatie geeft.

Ook daarom zette hij zijn zoektocht naar buitenlandse opties voort. Na Utah kwam hij in Antwerpen terecht, waar met behulp van robotica zijn looppatroon normaler werd. “Ik zet weer grotere passen, alleen moet ik dat langzaam doen. Anders ga ik een beetje waggelen en met mijn linkerbeen slepen.”

Uitkomst kan hopelijk heel mooi worden

Sommige trajecten waren prijzig. Van Gorkom kon het betalen met het verzekeringsgeld uit de letselschadeprocedure. Hij hoopt met zijn centrum anderen dezelfde kansen te bieden. Dan buigt hij zich naar voren over de tafel en fluistert: “De locatie voor de pilot hebben we al.” Hij glundert. Papendal. “Voor mij is de cirkel dan rond. Het is best dramatisch wat mij is overkomen, maar de uitkomst kan hopelijk heel mooi worden. Op de plek waar mijn vorige carrière stopte, kan ik misschien een nieuwe beginnen.”

