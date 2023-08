Ooit flyerden de Australische Matildas om toeschouwers te trekken, nu verkopen ze stadions uit

Aanvalster Hayley Raso van Australië moest al huilen van de zenuwen voordat de penaltyserie tegen Frankrijk überhaupt was begonnen. Haar net zo nerveuze teamgenoot, de weer fitte sterspeelster Sam Kerr, kreeg de strafschoppen voordat ze zelf aan de beurt was niet eens mee. De pas twintigjarige Mary Fowler probeerde zich een verlaten trainingsveld in te beelden, al hoorde ze op de achtergrond 50.000 toeschouwers brullen.

Maar liefst zeventien minuten duurde de apotheose van de kwartfinale op het WK, voor de beslissing viel na een 0-0 eindstand na de verlenging. Twintig strafschoppen waren er nodig. Op 6-6 stapte Cortnee Vine naar voren, vertrouwend op haar uren aan getrainde strafschoppen. Ze hoorde het publiek pas toen ze raak schoot, zo gefocust was Vine.

The Sydney Morning Herald tekende van elke Australische neemster op wat er voor en na de strafschop door hun hoofden schoot. Het liet zien hoe het wonderlijke succesverhaal van de Matildas woensdag een nieuw hoofdstuk kan krijgen in de halve finale tegen Europees kampioen Engeland, van de Haagse bondscoach Sarina Wiegman.

Engeland bereikte de halve finale door in de achtste finale eerst Nigeria uit te schakelen, dat bezweek onder de zenuwen bij de strafschoppenserie. Woensdag treffen zij een ploeg die dus wel zeer drukbestendig is, al voelt Australië de druk wel. “Deze speelsters laten echter zien dat het geen enkel effect op hen heeft. Ze weten precies wat ze moeten doen”, zei de Australische bondscoach Tony Gustavsson.

Hecht collectief

Engeland rekende in de kwartfinale af met de individuele klasse van Colombia, in misschien wel hun beste wedstrijd dit toernooi. De Engelsen kwamen een achterstand te boven, vooral door als hecht collectief te opereren – wat ook nodig is na het geblesseerd afhaken van de drijvende krachten Beth Mead en Leah Williamson voor het toernooi.

In Australië, dat in de warming-up van de openingswedstrijd Sam Kerr zag wegvallen, treft Engeland een spiegelbeeld. Tegenslagen halen in Australië het beste naar boven. Na verlies tegen Nigeria, overleefden ze de poule alsnog door met liefst 4-0 olympisch kampioen Canada te verslaan. Mackenzie Arnold keepte tegen Frankrijk met geïrriteerde ogen en gehoorverlies, maar stopte drie strafschoppen en is nu een nationale held. “Het vat samen waar wij als team staan”, zei verdedigster Stephanie Catley. “Wij stoppen nooit met vechten, en nooit met geloven dat wij gaan winnen.” Wij kunnen nu de wereldtitel pakken, voegde Gustavsson eraan toe. Dan komt er een nationale vrije dag, zei premier Anthony Albanese.

De Matildas, als mondiale nummer tien één plek onder Nederland, zijn door de meeslepende successen inmiddels populairder in eigen land dan de mannelijke Socceroos. De achtste finale tegen Denemarken trok op de twee grootste televisiezenders hogere kijkcijfers dan de finales van het veel populairdere rugby en Australian football. De verloren Australian Open-finale van tennisser Lleyton Hewitt in 2003 bleek de enige Australische sportgebeurtenis in de afgelopen twintig jaar die meer kijkers trok dan de kwartfinale tegen Frankrijk.

Flyeren voor toeschouwers

Elke wedstrijd van Australië dit WK verkocht vooralsnog stijf uit. Dat geeft doorslaggevende energie, vertelden meerdere speelsters. Er gingen filmpjes viraal van een vol vliegtuig waar ze collectief op schermpjes keken naar de strafschoppenserie, en van het publiek bij een dartstoernooi in het Australische Wollongong dat na de beslissende strafschop in juichen uitbarstte. Twintig jaar geleden moesten de speelsters flyers uitdelen om publiek te trekken. Geen enkele Australische journalist reisde hen achterna op het WK van 2003.

Nu zijn de Matildas een wereldwijd merk. Australische meisjes vertelden in nationale media te kiezen voor voetbal dankzij dit WK, in plaats van rugby of het basketbal-achtige netball. De roep om meer in het voetbal te investeren wordt krachtiger. Precies wat de speelsters dit WK zelf hoopten te bereiken. Misschien zijn de Matildas daarom nu al de ware winnaars van dit WK, ongeacht het resultaat tegen Engeland.

Waar komt de naam vandaan? De bijnaam Matildas komt van het liedje Waltzing Matilda. Het was de keus van tv-kijkers uit vijf mogelijke bijnamen in de aanloop naar het WK van 1995. Daarvoor ging het team door het leven als the Female Socceroos. Volgens de Australische voetbalbond waren de speelsters er niet blij mee en hadden ze enige jaren nodig voordat ze de naam zelf gingen gebruiken. Dinsdag om 10.00 uur Nederlandse tijd is in Brisbane de eerste halve finale, tussen Spanje en Zweden. De Spaansen schakelden in de kwartfinale Nederland uit, de Zweedse vrouwen wonnen van titelkandidaat Japan. De wedstrijd tussen Australië en Engeland is woensdag om 12 uur in Sydney. Geen van de vier teams werd eerder wereldkampioen.De Zweedse vrouwen haalden wel de finale in 2003 en wonnen drie keer brons, waaronder bij het vorige WK in 2019. Engeland behaalde ook een keer brons, in 2015.

