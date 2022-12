Oog in oog met een shirt van 8,4 miljoen euro, het shirt van Diego Maradona

Op de dag dat Nederland vreest voor Lionel Messi reis ik naar het beroemdste shirt dat zijn illustere landgenoot Diego Maradona ooit droeg. Het hangt in het nieuwe Qatar Olympic & Sports Museum. Ik wil dat zien. Maradona had het aan toen hij met Argentinië in de kwartfinale van het WK in 1986 met zijn hand de bal beroerde en de Engelse doelman Peter Shilton fopte. En de scheidsrechter. De ‘hand van God’-goal. Voor het shirt werd bij een veiling in Londen in september 8,4 miljoen euro betaald.

Dat is walgelijk, idioot en fascinerend, zoals eigenlijk alles in Qatar. Bij de beveiligingspoortjes buiten het museum zien ze de WK-perskaart op mijn buik. Dat betekent dat ik niet naar binnen mag. Pardon? Journalisten zijn niet welkom, hoor ik. Waarom weten ze niet. Voor het eerst in Qatar lukt het mij beveiligers om te praten. Ik moet de kaart wel onder mijn shirt verbergen. Vervolgens gaat een (gratis!) kaartje kopen niet zomaar. Ik moet me online registreren. Mailadres, telefoonnummer, we vullen het allemaal weer in. Dit is Qatar.

De allermooiste solo ooit

Eenmaal binnen, op de zevende etage, loop ik als een toerist in het Louvre direct naar de Mona Lisa van dit sportmuseum. Daar hangt het, gevangen in een glazen kast. Wat kan ik ervan zeggen? Het is blauw, van een Frans sportmerk en op borsthoogte zit het logo van de Argentijnse bond. Ik staar ernaar en probeer de opwinding te voelen. Dichter bij dat iconische sportmoment ben ik nog nooit geweest. In dit shirt maakte hij die dag ook de allermooiste solo ooit op een voetbalveld, de goal van de twintigste eeuw.

Maar het blijft een stukje textiel achter glas. Van 8,4 miljoen euro dus. De Engelse middenvelder Steve Hodge was destijds na die wedstrijd zo slim zijn bezwete shirtje te ruilen met Maradona. Hodge besloot dit najaar maar te cashen. De onbekend koper ‘leende’ het uit aan Qatar. Hier wordt er nu mee gepronkt. Maradona is zijn leven lang geëxploiteerd. Dat gaat na zijn dood gewoon door.

Ik dwaal langs andere vitrines. Nog veel meer shirts van memorabele voetballers op speciale momenten. Messi, Zidane, Beckham, een replica van het katoenen shirt van Geoff Hurst in 1966, Ronaldo, Romario, Pele, de Portugese Ronaldo en – grappig, in dezelfde rij – het oranje shirt van Lieke Martens uit de WK-finale van 2019. Verder uiteraard veel Qatar-propaganda in dit prachtige museum. In de shop kun je een Messi-shirt kopen. Voor 1700 euro. Nooit gedragen, wel gesigneerd!

Ik vraag suppoosten of ik even in een kooi tegen een bal mag trappen, op een virtuele keeper. Helaas, het is alleen voor kinderen tot 16 jaar. Daar had ik veel zin in, een bal een ongelooflijke hengst geven.

