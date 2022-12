Ontzette reacties op nederlaag Duitsland: We zijn veranderd in een voetbaldwerg

De Duitse boulevardkrant Bild wist vrijdagochtend wel raad met de uitschakeling van Duitsland op het WK in Qatar. ‘Das war einmal’, kopte de krant verslagen. Alsof de gouden jaren van het nationale elftal, dat vier keer wereldkampioen werd en drie Europese titels won, voorgoed voorbij zijn.

De conclusies waren stevig na een desastreuze voetbalavond in groep E, waarin Japan en Spanje zich plaatsten voor de achtste finales en Duitsland uiteindelijk naar huis kon, ondanks een zege op Costa Rica. ‘De voetbalwereld bibberde voor ons en we werden geprezen als toernooiploeg’, analyseerde Bild. ‘Nu is Duitsland slechts een voetbaldwerg.’

Aan de afgrond

Na de wereldtitel van 2014 volgde teleurstelling op teleurstelling bij de Duitsers. Ook op het WK in Rusland overleefde het elftal de groepsfase niet, terwijl het vorig jaar al in de achtste finales van het EK werd uitgeschakeld door Engeland. De Frankfurter Allgemeine toonde zich eveneens somber. ‘Het is voorbij: vier jaar na de historische uitschakeling in de groepsfase staat het Duitse voetbal opnieuw aan de afgrond’, schreef de krant.

Veel Duitse tv-kijkers verbaasden zich over speler Thomas Müller, die vlak na de wedstrijd al zijn afscheidsrede hield voor de camera. Hij toonde weinig verdriet of teleurstelling – de 115-voudig international sprak juist zijn dankbaarheid uit voor de steun in de afgelopen jaren. Stond hier een sportman die ten koste van alles nog eens wereldkampioen wilde worden? Het interview wekte vertwijfeling.

Terug naar de basis

Hoe nu verder? Bondscoach Hansi Flick, die nog een contract heeft tot en met 2024, sprak harde woorden na het debacle in Qatar. “Onze spelers zijn actief voor de beste clubs en hebben ook de kwaliteit, maar als het gaat om de toekomst van het Duitse voetbal, dan moeten we anders gaan trainen”, zei hij. “We praten nu al jaren over vernieuwende doelmannen en opkomende vleugelverdedigers, maar wat in ons voetbal altijd goed is geweest, is dat we altijd goed verdedigden. We moeten terug naar de basis om weer succesvol te zijn.”

De Süddeutsche Zeitung stipte ook het ongeloof van de uitschakeling aan, die tot stand kwam na een verrassende nederlaag tegen Japan (2-1), een remise met Spanje (1-1) en een zege op Costa Rica (4-2). De statistieken waren ronduit goed. De Duitsers schoten het meest van alle ploegen in de groepsfase op doel (69 keer), raakten het vaakst paal of lat (vijf keer) en creëerden kans op kans. ‘De belangrijkste conclusie is dat de ploeg het heeft verpest in twintig minuten tegen Japan.’

