Ontsnappen uit het vrouwenpeloton blijkt toch mogelijk: Yara Kastelijn strijkt met de eer

Het was helemaal niet de bedoeling om een vluchtgroep op te zetten. Anouska Koster (29) en Yara Kastelijn (25), de latere winnaar in Rodez, wilden vanuit de start in Cahors punten sprokkelen op de eerste klim. Een sprint voor de bolletjestrui boven op de 222 meter hoge Col de Crayssac. Meer niet.

Voor de twee er erg in hadden, sloten twaalf metgezellen aan en werd de voorsprong op het peloton met veel inzet uitgebouwd. Het verschil werd zelfs meer dan tien minuten. Omgerekend acht kilometer. Een unicum.

Tot woensdag kregen rensters en ploegleiders met regelmaat dezelfde vraag op hun bordje: waarom is een vroege ontsnapping de laatste jaren verspilling van de moeite? Kastelijn en Koster vertrokken woensdagmiddag met die gedachte ook voor de bergpunten. Een ritoverwinning zou toch schier onmogelijk zijn.

Gebrek aan animo en geloof

In de Tour de France Femmes lukte het avonturiers tot de vierde etappe niet voor het peloton uit te blijven. Net als de Tour van vorig jaar en de afgelopen twee edities van de Giro en Vuelta. Sowieso leek het vaak aan animo en geloof te ontbreken.

Het antwoord van de rensters had meestal betrekking op SD Worx. Het grootste, rijkste en beste team van de WorldTour, dit seizoen al goed voor vijftig overwinningen, boezemde angst in. Hun aanwezigheid verlamde de koers.

“Veel ploegleiders durven geen initiatief te nemen”, zegt Servais Knaven (AG Insurance). “Ze zeggen alleen tegen de rensters: ‘Volg maar als iemand demarreert’. En wat gebeurt er vervolgens? Niemand gaat.”

Michel Cornelisse, ploegleider van Kastelijn bij Fenix-Deceuninck, begrijpt het soms ook niet. “Ik vergis me regelmatig in de tactiek. Ze blijven in het peloton voor een goede positionering de hele dag een hoog tempo rijden waardoor ontsnappen bijna onmogelijk is.”

De top is te smal

Naast Koster en Kastelijn zaten nog drie Nederlanders in de ontsnapping. Lucinda Brand namens Lidl-Trek en Thalita de Jong en Janne Korevaar, beiden van Liv Racing. Hun ploegleider Eric van den Boom denkt dat de top te smal is om kopgroepen van genoeg kwaliteit te voorzien. “De belangrijkste luitenanten wil je ter ondersteuning in de buurt van de kopvrouw houden. Ploegen zitten echt niet ruim in hun rensters.”

Na de tien tot twintig beste rensters van het tourpeloton zit een gat, verzekert Van der Boom. Een gigantisch kwaliteitsverschil noemt hij het. “Van de sterkste renners wil vaak niemand in de ontsnapping zitten”, zegt Knaven. “De minder goede renners willen wel, maar hebben niet de kwaliteit om vooruit te blijven.”

Kastelijn, die ruim een minuut voorsprong overhield op de meet en daardoor haar eerste profoverwinning op de weg vierde, denkt dat een mix van omstandigheden haar heeft geholpen. Ten eerste de omvang van de groep, die goed samenwerkte. Daarbij de grote verscheidenheid aan ploegen, waardoor in het peloton niemand de noodzaak voelde om te achtervolgen. Ook SD Worx had een vooruitgeschoven pion mee.

Beslissende aanval

Ook door de lengte van de etappe (177 kilometer), een afstand die Kastelijn nog nooit eerder had gereden, werd achter de kopgroep behoudend gereden. Doorslaggevend was de aanwezigheid van haar ploeggenoot Marthe Truyen. De Vlaamse hield het tempo hoog waardoor Kastelijn haar energie kon sparen voor de beslissende aanval.

De lengte speelde ook volgens Koster een rol. De renster van Uno-X mocht na de rit de bolletjestrui aantrekken. “Eindelijk, eindelijk! Eindelijk kregen we een keer de ruimte. Het werd de laatste jaren steeds lastiger om tot aan de finish te komen. Om moedeloos van te worden.”

Beide rensters wisten niet dat er bij Demi Vollering en SD Worx nog sprake was van miscommunicatie. In de slotfase reed de klassementsrenner een paar seconden weg bij Annemiek van Vleuten en stak in de finishstraat haar handen in de lucht. Niet wetende dat de winst al aan Kastelijn was vergeven. De gele trui bleef om de schouders van haar ploeggenoot Lotte Kopecky.

Met de succesvolle poging van Kastelijn is het geloof in een kansrijke ontsnapping terug in het peloton. De twee hoofdrolspelers proberen het de komende dagen ongetwijfeld weer. Ook al is het alleen maar voor de bergpunten.

