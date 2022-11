Ontpopte Gianni Infantino zich als een Sepp Blatter 2.0?

Misschien moet je nergens verbaasd van staan in Qatar, maar dat blijft lastig. Het absurd grote perscentrum heeft een roltrap die zich in een krul naar boven wentelt, om maar iets te noemen. Zaterdag iets voor elven arriveerde hier de grote baas van het circus. Fifa-president Gianni Infantino bezorgde ons een overtreffende trap van verwondering. Ik had - naïef- toch wat nederigheid verwacht. Vanwege de corruptie bij de Fifa die ons hier bracht, vanwege de genadeloze exploitatie van straatarme mensen uit Afrika en Azië, tot de dood toe.

Aanval op kritische media

Maar nee. Met 400 journalisten als publiek voerde Infantino een eenakter op van 57 minuten: een frontale tegenaanval op kritische media en heel Europa. Zijn speech was een verwarrende mix van een toornige tirade en een absurdistische sketch, een ironische satire op de megalomanie van een voetbalbestuurder. De jurist haalde alle beproefde retorische trucs uit de kast, inclusief vele stiltes.

De man die onlangs opriep het niet meer over politiek maar over voetbal te hebben maar daarna op de G20 op Bali wel opriep tot een staakt-het-vuren in Oekraïne zette zelf vol de spot op de macabere achtergrond van het WK. Hij zei dat hij zich Qatari, Arabier, homo, gehandicapte en arbeidsmigrant voelde. Hij veegde zijn straatje schoon, door verantwoordelijkheid voor de duistere periode tot zijn aantreden in 2016 te verzwijgen. Geen woord over de omkoping en het lang negeren van berichten over misstanden die het WK veroorzaakte.

Hij prees het a-democratische, door een autoritair koninklijk bewind geleide Qatar de hemel in. Qatar geeft miljoenen mensen een betere toekomst, zei Infantino, terwijl Europa de grenzen voor arbeidsmigranten sluit. Hij sprak over 25.000 vluchtelingen die sinds 2014 zijn overleden bij hun poging Europa binnen te komen. Voor het aanrichten van 3.000 jaar ellende moet Europa 3.000 jaar excuses aanbieden, vond hij.

Blatter 2.0?

De sentimentele slachtofferrol vermeed hij evenmin. Theatraal begon hij over zichzelf, als zoon van Italiaanse gastarbeiders in Zwitserland. De discriminatie die hij ervoer, ook vanwege zijn sproetjes. Berichten over Indiase arbeidsmigranten die door Qatar zijn ingehuurd als Engelse fans, dat was ‘puur racisme’. Door zaken subtiel te verdraaien kaapte hij zo de ‘woke’-argumenten van de criticasters.

Zijn gehoor zat er verbouwereerd bij. Was dit Blatter 2.0? Hij volgde in elk geval de beproefde wet van zijn voorganger: de macht binnen de Fifa behoud je door vooral vrienden te maken buiten het arrogante Europa om. En eerlijk is eerlijk, dat is nog het meest verwarrende, Infantino hád soms best een punt. Het mág wel wat minder eurocentrisch soms. Bovendien, wat zei hij over dat alsnog ingevoerde verbod op alcohol in de stadions? “Ik denk dat je het wel overleeft als je drie uur geen bier kunt drinken.” Echt geen speld tussen te krijgen, Gianni!

