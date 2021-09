Ontketend Ajax legt Sporting over de knie in eerste Champions League wedstrijd

Over de spits van Ajax is altijd discussie. Sinds zijn komst naar Amsterdam ontkwam ook Sébastien Haller er niet aan. Nooit eerder in de geschiedenis had de club zoveel geld betaald voor een speler. Was hij nou 22,5 miljoen euro waard geweest, deze sobere Ivoriaan die wat houterig oogt, soms verloren lijkt rond te sjokken en aan de bal niet de fijnbesnaarde techniek toont die ze in Amsterdam als huisstijl beschouwen. Door de ‘vinkjesgate’ bleef hij vorig jaar verstoken van Europees voetbal.

Voor zijn debuut in de Champions League, tegen Sporting Clube de Portugal, waren er ook weer twijfels. Kon Dusan Tadic niet beter in de spits spelen, in de variant die in eerdere Europese campagnes vrij succesvol was?

Een dikke minuut had Haller in Estádio José Avelade nodig om de scepsis – voorlopig – te verdrijven. Hij stond op de juiste plek toen een schot van Antony was afgeketst op de paal: 0-1. Zeven minuten later schoof hij al zijn tweede binnen, opnieuw op aangeven van Antony. Ajax zat op rozen, dankzij Haller. En daar hield hij het niet bij. In de tweede helft onderstreepte de Ivoriaan (topscorer in de eredivisie met vier treffers) op aangeven van Antony en Mazraoui zijn sensationele vuurdoop op het hoogste Europese podium met zijn derde en vierde goal van de avond.

Ontzag voor de Portugezen

Vooraf had tegenstander Sporting heus ontzag ingeboezemd. Het Portugese voetbal ligt Nederlanders niet, zo bewezen de statistieken. Vorig maand nog sneed Benfica PSV de pas naar de Champions League af. Tegen het technisch vaardige en harde Portugese voetbal, soms op het randje, met het nodige theater en altijd puur op resultaat, hadden Nederlandse clubs het vaak moeilijk. Sporting, kampioen van Portugal, had bovendien een stugge defensie en was thuis al 22 keer ongeslagen.

Ajax maakte rigoureus korte metten met al die verhalen. Het had wel wat mazzel, want het had Sporting op geen beter moment kunnen treffen. De thuisploeg miste sterspeler Goncalvez door een blessure en aanvoerder Coates, en zag na een kwartier ook nog het talent Inácio uitvallen. Toch had trainer Rúben Amorim zijn jonge, onervaren en druistige elftal opgedragen meteen vol druk te zetten. Het bleek een naïeve en suïcidale strategie tegen dit felle en geconcentreerde Ajax. Het elftal van Erik ten Hag voetbalde snel onder de druk uit en combineerde door grote ruimtes naar de overzijde.

Aan de rechterkant waande Antony zich in een speeltuin. De wervelende Braziliaan stond uiteindelijk vier keer aan de basis van een Amsterdams doelpunt, wat hem niet alleen applaus van de 1200 meegereisde Ajax-supporters opleverde maar ook van de Sporting-fans.

Hogeschoolvoetbal

In de eerste helft profiteerde Antony optimaal van de onthutsend zwakke back Vinagre. Bij zijn assist voor de 0-2 nam Antony de kortste weg binnendoor toen Vinagre helemaal zijn richtingsgevoel kwijt was. Bij de derde Amsterdamse treffer, nog voor rust, liet Vinagre zich nog eens voor de gek houden door Antony. Wat na dat moment volgde was hogeschoolvoetbal. Gravenberch draaide zich na de pass van Antony vrij en bediende Steven Berghuis. De ex-Feyenoorder, vervanger van de geblesseerde Davy Klaassen, nam de bal in de loop mee en vond in de korte hoek het net.

Net voor die 1-3 had Remko Pasveer voor de smet van de avond gezorgd. De 37-jarige veteraan hoorde pas kort voor de wedstrijd dat hij moest keepen omdat Maarten Stekelenburg (38) toch nog te veel liesklachten had. Pasveer blunderde opzichtig bij de eerste serieuze Portugese aanval. Eerst twijfelde hij of hij uit moest komen, vervolgens liet hij de bal van Paulinho zomaar uit zijn handen glippen. Het werpt opnieuw de vraag op of Ajax er verstandig aan heeft gedaan met twee keepers van deze leeftijd, waarvan één zonder veel internationale ervaring, het seizoen in te gaan. Onana mag vanaf 4 november weer meedoen; onzeker is of dat ook gebeurt.

Kwetsbaarheid onder de lat kan Ajax zich niet permitteren als het eindelijk weer eens verder wil komen in de Champions League. De laatste twee jaren lukte het niet om daarin de poulefase te overleven. Dat de gunstige loting dit jaar wel grote kansen biedt, werd in Lissabon in klinkende cijfers uitgedrukt.

