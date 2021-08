Onthutsend zwak Vitesse bezorgt Ajax onbekommerde middag

De conclusie voor Ajax na de zorgeloze middag in de Johan Cruijff Arena? Als de ploeg bij de les is, heeft ze ook dit seizoen van de nationale subtop weinig te vrezen. Zeker als die met de instelling in het veld verschijnt als Vitesse zondag in Amsterdam. Een van de surprises van het vorige seizoen blameerde zich tactisch en mentaal en rolde gewillig de rode loper uit voor Ajax.

Een week eerder had FC Twente wel maximale weerstand geboden. Omdat een arrogant Ajax daar in Enschede onvoldoende antwoord op had, morste het al vroeg in het seizoen twee punten. Het slappe optreden riep zelfs vragen op over de mentaliteit in deze ploeg. Zou het gebrek aan vers bloed en echte versterkingen tot stilstand leiden en daarmee tot achteruitgang?

Wie het getergde Ajax tegen Vitesse vooral revanche zag nemen op zichzelf kon evengoed op het tegendeel wijzen. De thuisploeg overvleugelde de opponent uit Arnhem met bij vlagen frivool voetbal. De basiself bestond louter uit vertrouwde gezichten; spelers die er vorig seizoen ook al bij waren. Ajax oogde zo als een ingespeeld team. De verwachting is bovendien dat geen van die basiskrachten de komende dagen nog zal vertrekken. Dat is vanuit het oogpunt van de door coach Erik ten Hag nagestreefde stabiliteit pure winst. Komende dinsdag sluit het transferwindow.

Nieuwkomer Steven Berghuis zag als reserve dat Antony zijn basisplaats op de rechterflank al in de vijfde minuut bekroonde met het openingsdoelpunt. Naast Berghuis begonnen ook Neres en Tagliafico op de bank. Zij staan op de nominatie om nog te vertrekken. Ten Hag wilde daar weinig over kwijt. Wel dat de tot november geschorste André Onana, die vanaf 4 september weer mee mag trainen, weg zal gaan.

Snelheid erbij in de aanval

Ten Hag gaat er verder van uit dat Ajax met de komst van Mohamed Daramy zelf voorlopig uitgewinkeld is. Met de negentienjarige Deen met roots in Sierra Leone, afkomstig van FC Kopenhagen, hoopt hij aanvallend vooral meer snelheid te krijgen. Daramy zat zondag nog op de tribune. “Hij is een rechtsbenige speler die vanaf links kan spelen. Dat hadden we nog niet in de selectie”, zei Ten Hag.

Van alle onrust op de transfermarkt had Vitesse zichtbaar meer last dan Ajax. Bij de Gelderse formatie was Oussama Tannane, die vlast op een transfer, gepasseerd. Riechedley Bazoer speelde wel, maar leek met zijn hoofd al elders. Zijn onbesuisde charge kort voor rust op de enkels van Antony was illustratief voor zijn optreden. Arbiter Makkelie bestrafte het met slechts geel.

Vitesse-trainer Thomas Letsch hield Bazoer in de rust achter in de kleedkamer, met nog twee spelers meer. Hij had er ook elf kunnen wisselen. De Arnhemmers leken na het Europese succesje van donderdag tegen Anderlecht nog vermoeid en gaven zeeën van ruimte weg.

Ajax was nog genadig

Klaassen en Gravenberch beleefden zo een onbekommerde middag. Ook de opkomende Mazraoui werd amper een strobreed in de weg gelegd. De rechtsback stond met een hakbal aan de basis van de 1-0. Na een ingreep van de Var werd de 2-0 van Alvarez ook goedgekeurd. Een schot van de Mexicaan op de lat vormde de inleiding van de derde treffer, op naam van Gravenberch. Met de uiteindelijke 5-0 was Ajax nog genadig voor Vitesse. Spits Haller zocht vergeefs naar een persoonlijk succesje maar behoorde volgens Ten Hag tot de uitblinkers. “Hij was heel balvast.”

Maar gezien het onthutsend zwakke verweer van Vitesse zal de Ajax-trainer zich geen zand in de ogen laten strooien. Het hogere doel ligt in de Champions League, waar Ajax in een pittige poule dit jaar wel moet zien te overwinteren. Dan zal de tegenstand van een heel andere orde zijn dan op dit soort dagen in de eredivisie. Ten Hag: “Het is zaak om continu een hoog niveau te brengen. Tot nu toe wisselde dat te veel. We hadden goede fases en dieptepunten. Vandaag hebben we een stap gezet. Daar moeten we na de interlandperiode op voortborduren.”

