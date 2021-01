Onrust over Olympische Spelen; ‘Japan wil de stekker eruit trekken’

De bron wordt niet bij naam genoemd, maar in de Britse kwaliteitskrant wel geciteerd: “De Olympische Spelen in Tokio zijn gedoemd. Het doel is nu een manier te vinden om de afgelasting zonder gezichtsverlies aan te kondigen en de mogelijkheid open te laten dat Tokio op een later tijdstip alsnog als gastheer kan optreden. Niemand wil de eerste zijn die dat zegt, maar de consensus is dat het te moeilijk is. Persoonlijk denk ik niet dat het gaat gebeuren.”

Niemand weet of dit helemaal klopt. Officieel werd het bericht door een woordvoerder van de Japanse regering ontkend. Feit is dat de twijfels over de Spelen almaar toenemen, maar dat geldt inmiddels voor meer sportevenementen dit jaar, zoals het EK voetbal. Het coronavirus lijkt de wereld nog zeker maanden in zijn greep te houden en in de meeste landen is de vaccinatiecampagne amper of nog niet op gang is gekomen.

De taferelen in Melbourne, waar zeventig tennissers voor de Australian Open na besmettingen op hun reis nu allemaal in quarantaine zitten, waren deze week nog een waarschuwing. De opgesloten tennissers in hotels laten de gevolgen zien van de wens om het circus van de topsport in deze tijd per se door te laten draaien.

Zowel de Spelen en Paralympics als ook het EK voetbal werden in 2020 uitgesteld vanwege de pandemie en verplaatst naar dit jaar. Als de Spelen in Tokio ook dit jaar niet doorgaan worden ze definitief afgelast, zo is vorig jaar al besloten. Opiniepeilingen hebben uitgewezen dat tachtig procent van de Japanners nu tegen het huisvesten van de Spelen deze zomer is. Volgens The Times wil Japan zich nu richten op de organisatie van de Spelen in 2032.

Een EK in Nederland mét publiek?

Achter het EK voetbal (11 juni-11 juli) worden stilaan ook vraagtekens gezet. Het toernooi wordt in twaalf verschillende landen gehouden, vanwege het zestigjarig bestaan van de Europese bond Uefa. Volgens bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München, dat in eigen stadion ook EK-duels huisvest, denkt Uefa-voorzitter Aleksander Ceferin eraan om het EK in slechts één land te concentreren. Pas op 5 maart valt een definitief besluit.

Of er publiek aanwezig mag zijn in de stadions, zoals bij de drie poulewedstrijden van Oranje in Amsterdam in juni, is nog zeer de vraag. Het Nederlandse organisatiecomité onder leiding van Gijs de Jong gaat er nog steeds vanuit dat toeschouwers straks welkom zijn in de Johan Cruijff Arena.“We krijgen de speculaties ook mee, maar vanuit de Uefa ontvangen we geen signalen dat er aanpassingen komen”, zegt een woordvoerder van de KNVB. “Wij werken dus nog steeds aan een EK in Nederland mét publiek. Maar we studeren uiteraard ook op andere scenario’s. Het zou raar zijn als we dat onder de huidige omstandigheden niet zouden doen.”

Alle voetbalfans die een kaartje hebben, kregen onlangs per mail te horen dat ze in dat geval hun geld terugkrijgen. Ook kunnen de kopers tot en met 26 januari hun ticket teruggeven.

