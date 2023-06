Online haat op het WK in Qatar: penaltymissers en hun familie kregen advies niet naar huis te komen

Gedurende het WK voetbal in Qatar kregen meer dan 300 spelers te maken met online haatberichten, uiteenlopend van geweldsfantasieën, seksisme, racisme, bedreiging van familieleden en homofobie. Dat blijkt uit een analyse van wereldvoetbalbond Fifa en spelersorganisatie Fifpro.

Beide organisaties ontwikkelden vooraf speciale software die zulke berichten in kaart brachten en ook weg filterden van de accounts van spelers, om hen mentaal te beschermen. In vier weken onderschepte de software bijna een half miljoen berichten op voornamelijk Twitter, Instagram en Facebook. Bijna 300.000 werden daarvan verwijderd. Zo’n 20.000 bleken onomstotelijk haatdragend.

Alle deelnemende teams (32), de arbitrageleden (129) en ook alle spelers en bondscoaches (864) gebruikten de software in Qatar. Het is niet duidelijk of installatie verplicht was, of dat de Fifa en Fipro de software alleen beschikbaar stelden. Tennistoernooi Roland Garros stelde vorige maand soortgelijke software alleen vrijblijvend beschikbaar. Veel tennissers gebruikten het niet of kenden het niet eens.

Vooral haatberichten in de knock-outfase

Op het WK namen haatberichten vooral toe in de knock-outfase, die vaak voor de meeste spanning zorgt. In die alles-of-niets-rondes kregen spelers onder meer gewelddadige waarschuwingen niet naar hun thuisland terug te keren, evenals hun familie. Vooral spelers die slecht speelden of een penalty misten waren mikpunt.

Verliezend finalist Frankrijk, met veel donkere spelers, kreeg het meest te verduren, voornamelijk via racistische en seksistische berichten. Daarna volgden Brazilië en Engeland. Opvallend is ook dat het Mexicaanse elftal dubbel zoveel negatieve berichten kreeg als de tegenstanders van het team.

De beledigingen die voetballers krijgen is al tijden een discussiepunt. Onlangs deed Real Madrid aangifte van haatzaaien nadat hun Braziliaanse aanvaller Vinicius Junior voor de zoveelste keer mikpunt was van racistische spreekkoren.

Elf categorieën beledigingen

Fifa en Fifpro vergeleken de reacties in Qatar onder meer met die bij de strijd om de Afrika Cup en het EK, een jaar eerder. Bij het WK bleek het palet aan beledigingen veel diverser. Bij het toernooi om de Afrika Cup en het EK bestonden alle negatieve reacties voor meer dan driekwart uit racisme en homofobie. In Qatar identificeerde de Fifa liefst elf verschillende categorieën.

Die berichten kwamen van meer dan 12.000 accounts, waarvan driekwart uit Europa en Zuid-Amerika. Van die accounts maakten 1189 het zo bont, dat zij de wet overtraden. Van 304 stelde de Fifa de identiteit van de beheerder vast. De personen achter nog eens 447 accounts kan de voetbalbond ‘hoogstwaarschijnlijk’ achterhalen. Een groot deel lijkt dus niet weg te komen met hun uitspattingen.

Real Madrid stapt naar de rechter naar aanleiding van het racisme-incident rond Vinícius Júnior. De Braziliaanse aanvaller was zondag voor de zoveelste keer slachtoffer van racisme.