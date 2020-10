Ongenaakbare Nadal laat Djokovic alle hoeken van het gravel zien en wint historische titel

Het was zijn dertiende finale in Parijs, en eveneens zijn dertiende titel. Met deze historische zege komt de Spanjaard op gelijke hoogte betreft het aantal grand slams met Roger Federer: twintig stuks. De laatste grandslamtitel van Federer, dit jaar absent in Parijs, dateert van 2018. De Zwitser won toen de Australian Open.

Voor Nadal, die het hele toernooi geen set afstond, was het tevens zijn honderdste zege ooit op Roland Garros. Hij heeft in Parijs pas twee partijen verloren; vijf jaar geleden leed hij zijn laatste nederlaag op Roland Garros tegen Djokovic en in 2009 werd hij verrast door de Zweed Robin Söderling. Novak Djokovic blijft staan op zeventien majors.

Djokovic onkarakteristiek gelaten

Djokovic onderging het pak slaag van de gravelkampioen gelaten, pas in de derde set leek hij wat terug te kunnen doen tegen het powertennis van zijn Spaanse tegenstrever. Maar dat mocht niet baten: 6-0, 6-2, 7-5.

Nadal begon voortvarend aan de wedstrijd en brak Djokovic direct in de openingsgame. Het bleek de opmaat van een duel waarin de 34-jarige Nadal de één jaar jongere Djokovic zijn wil oplegde en met zijn ‘zware’ groundstrokes van hoek naar hoek stuurde. Djokovic wist ondertussen geen moment zijn gewenste niveau te halen.

Novak Djokovic kon weinig inbrengen tegen het dominante spel van Rafael Nadal. Beeld AP

Dertienvoudig kampioen Nadal speelde daarentegen zeer sterk en oogde bijzonder gedreven. Hij wisselde winners met zijn forehand af met dropshots en had op alles van Djokovic een antwoord; vooral de dropshots van de Serviër sorteerden weinig effect.

In de derde set leefde Djokovic nog even op. Hij maakte een break achterstand ongedaan, en toonde eindelijk eens wat strijdlust waar het de onkarakteristiek timide Serviër in de eerste twee sets aan leek te ontbreken. Op 5-5 leverde hij echter zijn servicegame in met een dubbele fout en na 2 uur en 41 minuten maakte Nadal het niet veel later af op zijn eerste wedstrijdpunt. Dat deed de mondiale nummer 2 met een ace, waarna hij neerzeeg op het hem zo vertrouwde gravel en voor de dertiende maal La Coupe des Mousquetaires ten hemel kon heffen.