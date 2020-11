Ongekend zware straf voor Groenewegen na crash met Jakobsen

Wat betekent dit voor Groenewegen?

Groenewegen, die al vanaf de eerste dag na het incident spijt betuigde, accepteert het besluit van de UCI. In een reactie zei hij dat de beslissing ook een opluchting voor hem is, omdat hij nu uit kan kijken naar 7 mei, als hij weer mag fietsen. De valpartij zal altijd een ‘zwarte bladzijde’ blijven in zijn carrière, schrijft hij in een verklaring. “Tijdens de sprint ben ik van mijn lijn afgeweken. Dat spijt me, want ik wil een faire sprinter zijn.”

Op 7 mei loopt de schorsing van Groenewegen af, aangezien de schorsing inging op het moment van het incident. Dat betekent dat hij de eerste voorjaarswedstrijden moet missen. Op 8 mei start de Ronde van Italië, waar hij dit jaar aan zou deelnemen. Het is nog onduidelijk of dat ook volgend jaar op het programma staat.

Hoe zwaar is dit besluit?

Geen enkele wielrenner is ooit zo zwaar bestraft voor het veroorzaken van een valpartij. Eerdere sancties waren bijvoorbeeld diskwalificatie (zoals Peter Sagan in de Tour de France van 2017) en een kortere schorsing (Theo Bos werd in 2009 een maand geschorst nadat hij Daryl Impey in de hekken reed).

Met deze ruime schorsing wil de UCI een precedent scheppen. Maar dan moet tegelijkertijd worden gehandhaafd. Dat is in meerdere gevallen dit seizoen al niet gebeurd, aangezien de beoordeling van de sprint wordt overgelaten aan aanwezige juryleden, die zelden dezelfde lijn aanhouden.

Opvallend is ook dat de organisatie van de Ronde van Polen vooralsnog geen sanctie opgelegd heeft gekregen voor het niet goed genoeg beveiligen van het parcours. De wedstrijd wordt door verschillende renners al jaren vermeden juist vanwege de aankomst in Katowice, waar het dit jaar misging. De reden? Het is er te gevaarlijk.

Hoe is het met Jakobsen?

Jakobsen (24), wiens gezicht zwaar beschadigd raakte door de val, heeft inmiddels meerdere operaties gehad. Bij de laatste behandeling, waarin zijn boven- en onderkaak werden gereconstrueerd, is bot uit zijn dijbeen ‘overgezet’ naar zijn kaak, zodat er genoeg bot zit om uiteindelijk implantaten in te zetten. Dat moet eerst maanden helen. Wel kan hij over een aantal weken rustig beginnen met fietsen, liet hij vorige week weten in een bericht onder een foto op Instagram.

