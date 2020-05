Onderzoek: Voetballen is coronaproof

Uit onderzoek van het bedrijf Inmotio blijkt dat profvoetballers zich in een wedstrijd slechts sporadisch langer dan 30 seconden minder dan 1,5 meter van elkaar bevinden. Het risico om het coronavirus over te dragen, is dan ook klein, claimt Inmotio-directeur Vincent van Renesse. “Het onderzoek heeft wereldwijde relevantie nu er langzaamaan weer gevoetbald gaat worden op het hoogste niveau.”

Edwin Goedhart, hoofd medische zaken bij de KNVB, denkt ook dat voetballers op basis van deze analyse ‘zonder al te grote risico’s’ weer het veld op kunnen, zei hij tegen FOX Sports. “Er is in het onderzoek gekeken hoe vaak het voorkomt dat koppeltjes elkaar kunnen besmetten of in elk geval veel contact met elkaar hebben. Dat blijkt gelukkig ontzettend mee te vallen.” Goedhart pleit wel voor extra maatregelen, zoals een tijdklok bij het nemen van corners en het aangepast vieren van goals.

'Mensen uit één huishouden kunnen op een tribune dichter bij elkaar zitten’

Viroloog Louis Kroes van het Leids Universitair Medisch Centrum zei deze week in Trouw al de risico’s gering te achten, mede door de luchtstromen buiten en de dynamiek van het voetbal. Het zijn geluiden die de sportwereld graag aangrijpt om het kabinet ervan te overtuigen vanaf 1 september weer wedstrijden en toernooien toe te staan. “Als dat niet gebeurt, gaat de sport gierend hard de berg af”, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van sportkoepel NOC-NSF. “Zonder wedstrijden zullen sponsors afhaken en zullen veel lidmaatschappen worden opgezegd. Dat gaat om grote aantallen.”

Mochten wedstrijden weer mogen, dan is het bij grote topsportevenementen nog de vraag of er publiek welkom is. Minister De Jonge gaf begin mei aan dat dit pas kan als er een vaccin tegen Covid-19 is. NOC-NSF en de KNVB gaan nu echter samen met vertegenwoordigers van de evenementenbranche, zoals Rotterdam Ahoy, bekijken hoe er straks toch veilig en coronaproof publiek kan worden toegelaten. “Wij hebben samen een gesprek gehad met vier ministers en die zien ook wel in dat het voor de samenleving van groot belang is dat mensen zich weer kunnen vermaken”, zegt Dielessen.

Hij geeft een voorbeeld van een oplossing. “Je kunt bij een hockeywedstrijd in het Wagenerstadion denken aan één tribune waar mensen uit één huishouden dichter bij elkaar kunnen zitten, terwijl op andere tribunes mensen alleen en op minimaal 1,5 meter van elkaar zitten. Dan kun je algauw een paar duizend toeschouwers kwijt.”