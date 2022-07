Onderkoelde reacties, maar de zilveren medaille van de estafetteploeg is een prestatie van formaat

Natuurlijk waren ze blij, maar uitgelaten? Nee dat niet. De Nederlandse estafetteploeg won op de eerste dag van de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene zilver op de 4x400 meter gemengd. De symboliek van deze prestatie is groot, maar de atleten waakten voor een emotionele ontlading. Er wachten dit toernooi immers nog meer wedstrijden en kansen op eremetaal.

Maar juist dit zilver had een feestje verdiend. Feitelijk is het de beloning voor een gezond sportklimaat waarin vriendschappen konden ontstaan, hetgeen bijzonder is in de doorgaans harde en egoïstische topsport. Dat bleef nu verborgen achter bescheiden glimlachen en een enkele omhelzing.

Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Tony van Diepen en Femke Bol trainen al jaren samen op nationaal sportcentrum Papendal. Daar is een unieke teamgeest ontstaan, die ervoor zorgt dat de individuen elkaar beter maken en in estafettes met extra passie lopen. Zo onderstreept dit zilver ook de maakbaarheid van sportief succes.

Nederland als serieus atletiekland

Het is geen toeval dat Nederland tegenwoordig serieus genomen moet worden als atletiekland. Welk onderdeel kan dat beter illustreren dan de gemengde estafette? Dat is het enige nummer waarop mannen en vrouwen samen uitkomen. De technisch directeur van de Atletiekunie, Ad Roskam, verklaarde eerder al eens dat een land mazzel kan hebben met uitzonderlijke talenten als Sifan Hassan en Bol. Die zijn nooit het product van beleid, maar een gelukkige speling van de natuur die een sportbond slechts hoeft te faciliteren. Succes op de estafette daarentegen zegt wat over de breedte aan de top.

Het is snel gegaan. Zeker ook door de komst van bondscoach Laurent Meuwly, die gespecialiseerd is in de 400 meter. Voor de laatste WK, drie jaar geleden, wist Nederland zich niet eens te kwalificeren met een gemengde ploeg. Nu is het team de vice-wereldkampioen.

Femke Bol is ‘het wapen van de ploeg’

In een nieuw nationaal record van 3.09,90 finishte het viertal in stadion Hayward Field op acht honderdste van een seconde achter de Dominicaanse Republiek. Lang leek de derde plek het maximaal haalbare in de finale. Maar met een indrukwekkende versnelling liep slotloopster Bol uiteindelijk nog de Verenigde Staten voorbij.

Haar teamgenoten noemen haar een fenomeen. Natuurlijk is zij het wapen van de ploeg. Maar Bol kon ook met frisse benen aan de start verschijnen, omdat ze die ochtend de series niet had hoeven lopen. Met Eveline Saalberg plaatste Nederland zich overtuigend als tweede voor de eindstrijd. Dat zegt wat over het niveau van de gehele selectie.

De mannenploeg vierde al eerder internationaal succes op de 4x400 meter, met olympisch zilver vorig jaar en winst op de World Relays. Op het betrekkelijk nieuwe onderdeel van de gemengde estafette was er nog geen mondiale medaille gehaald. Bonevacia, Klaver en Bol eindigden vorig jaar in Tokio, toen met Ramsey Angela in de ploeg, als vierde.

Ook daarom verbaasden de lauwe reacties na de race in Eugene. Dit was toch gerechtigheid na de Spelen? In Japan werd er protest aangetekend tegen de uitslag, omdat twee landen Nederland van het podium hielden die eerder dat toernooi wegens foute wissels waren gediskwalificeerd. De Atletiekunie vond het dubieus dat zij uiteindelijk toch in de finale mochten starten. Het nu verslagen Amerika was een van die landen, de Dominicaanse Republiek de andere.

“We zijn echt wel blij”, zei Klaver. “Maar ook moe. Misschien dat we daarom niet zo enthousiast overkomen.” Bol knikte, eensgezind zoals het een topteam betaamt. “Ik kan mijn emoties nog niet 100 procent laten gaan omdat het toernooi nog maar net is begonnen en we nog meer medailles willen.”

Meuwly, een man van details en afspraken, heeft van Nederland een 400 meterland gemaakt

