Onder Bosz neemt PSV alweer een nieuwe gedaante aan: ‘Gesolliciteerd bij Ajax? Onzin’

Bij zijn officiële presentatie in een volle perszaal in het Philips Stadion wil Peter Bosz één misverstand wel even uit de wereld helpen. Hij heeft begin april in het tv-programma Studio Voetbal ‘helemáál niet’ openlijk gesolliciteerd bij Ajax. “Wat een onzinverhalen. Maar goed, die hoor ik wel vaker. Ik heb bij PSV vanaf het eerste moment warmte gevoeld. Ik ben blij dat ik hier ben. Ik weet zeker dat ik ook heel goed bij PSV kan passen”, zegt Bosz.

Met de aanstelling van de 59-jarige Apeldoorner slaat PSV voor de zoveelste keer de laatste jaren een nieuwe weg in. Dat betekent wéér een compleet nieuwe technische staf en weer een andere voetbalvisie, na die van Mark van Bommel, Roger Schmidt en Ruud van Nistelrooij. De nieuwe directie van PSV streeft nu naar veel meer continuïteit. Die moet ook de jeugdopleiding en scouting meer houvast gaan geven.

‘De uitvoering van die visie ontwikkelt zich wel altijd’

De belangrijkste pion in dit beleid, Bosz, is voor drie jaar vastgelegd. Volgens Earnest Stewart, sinds 1 maart technisch directeur, moet PSV de komende jaren ‘dominant en attractief voetbal op de helft van de tegenstander’ spelen. Dat was al de bedoeling met Van Nistelrooij, maar toen die medio mei plots ontslag nam, was er volgens Stewart “maar één kandidaat en dat was Peter Bosz”.

Diens zeer offensieve visie is sinds zijn vertrek bij Ajax in 2017 door verschillende buitenlandse avonturen in Duitsland en Frankrijk niet veranderd, zei hij dinsdag. “Nee. De uitvoering van die visie ontwikkelt zich wel altijd. Je leert gaandeweg,”

Bij Vitesse en Ajax kreeg hij het stempel kamikazevoetbal te spelen. Hij zou ‘een poëet’ zijn, en die wint nooit wat, zei José Mourinho over hem. Bosz verfoeit dat stigma. “Ik heb weleens wat gewonnen, maak je geen zorgen. Bij een topclub gaat het om winnen. Maar voor mij is dat niet voldoende. Ik hecht ook veel waarde aan de manier waarop. Dat is gemakkelijker te realiseren bij een grote club dan bij een kleine. Ik ga kijken of ik winnen én mooi voetbal spelen bij PSV kan verenigen.”

Xavi Simons, Noa Lang en Ricardo Pepi

PSV werd in 2018 voor het laatst landskampioen en speelde sindsdien ook geen Champions League meer. Eerste prioriteit in augustus is het halen van de groepsfase in dat Europese toernooi. Bosz weet niet of PSV dan al helemaal klaar is voor zijn speelstijl. “Dan zal ik concessies moeten doen, want dan draait het om resultaat.”

De laatste jaren incasseerde PSV vooral veel te veel tegengoals. Hoe Bosz dat wil verminderen, met zijn riskante speelstijl? Hij refereerde aan zijn seizoen bij Ajax. “Weet je hoeveel tegengoals we toen hadden? 23. Dat is niet veel. Dat moet je goed georganiseerd zijn geweest, als elftal. Daar gaat het om.”

Net als Ajax, waar Maurice Steijn zaterdag alweer de eerste training afwerkte, is er ook bij PSV nog veel onduidelijk over de selectie voor het nieuwe seizoen. Stewart maakte duidelijk dat alles in het werk wordt gesteld om Xavi Simons te behouden. Of dat lukt durfde niemand nog te zegen. Bosz sprak met Simons net voor die op vakantie ging.

De komst van spits Ricardo Pepi, die afgelopen seizoen door FC Groningen werd gehuurd van FC Augsburg, is praktisch rond. PSV hoopt ook Noa Lang te kunnen kopen van Club Brugge, bevestigde Stewart. “Maar we zitten nog vooraan de transfermarkt. Dan zijn spelers nog erg duur.” De komende weken moet die carrousel gaan draaien. Voor trainers is het afwachten. Bosz: “Ik ben niet anders gewend. Het is vervelend en moeilijk, maar de realiteit in het moderne voetbal.”

