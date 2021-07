Ondanks uitschakeling is Zonderland blij met olympisch optreden: ‘Dit is een mooi einde’

Na een maandenlang gevecht met zijn eigen lichaam voelde het als een overwinning dat hij zijn oefening had kunnen turnen zonder al te veel concessies te doen aan de moeilijkheidsgraad. “Ik ben blij en opgelucht. Al voelt het ook wel een beetje dubbel dat het net niet gelukt is om op tijd fit te worden.”

38 seconden duurde zijn olympische optreden. De eerste helft met vluchtelementen kwam hij goed door, maar halverwege voelde hij zijn krachten wegvloeien. Dat vertaalde zich naar te veel slordigheidsfoutjes voor een finaleplek. “Dan merk je dat je niet fit genoeg bent. Dit was voor nu het maximale wat ik eruit had kunnen halen.”

Dat de olympisch kampioen van 2012 en drievoudig wereldkampioen tevreden is met zo’n afscheid - want hoogstwaarschijnlijk was dit zijn allerlaatste wedstrijd ooit - zegt veel over de fysieke worsteling die achter hem ligt. Hij reisde met weinig verwachtingen af naar Tokio. Om de finale te halen, moest er een wonder gebeuren zei hij vooraf. Met een score van 13,833 bleef dat uit. Toch stelt hij: “Dit voelt net zo knap als ik wat ik in de gewonnen WK-finales heb gedaan.”

Zes kilo lichter

Zonderland (35) wordt al jaren geplaagd door aanhoudende verkoudheid en verstopte holtes. Daar zijn dit jaar maag- en darmklachten bijgekomen. Zes kilo lichter is hij dan in zijn hoogtijdagen. Gezien zijn lage vetpercentage betekent het dat hij naar eigen zeggen drie kilo aan spieren kwijt is. “Dat is niet zo heel gezond”, concludeert de afgestudeerd arts. Lachend: “Dokter Zonderland zou zeggen: ‘pas een beetje op uzelf’.”

Er is een hele kleine kans dat hij in oktober nog deelneemt aan de WK in het Japanse Kitakyushu. De dag voor de wedstrijd in Tokio voelde hij zich voor het eerst sinds tijden weer goed. Dat smaakt naar meer. Trainen met energie zou voor de verandering fijn zijn, mijmerde hij. Maar Zonderland is realistisch genoeg om te weten dat de krachtsinspanning die deze dag nodig was zijn lichaam mogelijk weer een tik geeft. Als dit het was, is het ook goed. “Gezien mijn voorbereiding is het bizar wat ik er vandaag heb uitgehaald. Ik heb een mooie oefening geturnd op de Spelen. Dat is een mooi einde.”

