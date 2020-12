Ondanks de lockdown kunnen zeker vijfduizend sporters vanaf vandaag weer trainen én spelen: ‘Een rare tijd voor zo’n cadeau’

Maarten-Jan de Koning (31, coördinator nationale competitie handbalbond)

“Wij waren al eerder in overleg met de verenigingen om te kijken wanneer het mogelijk zou zijn om weer wedstrijden te spelen. Nu moeten teams eerst weer topfit geraken. Ons plan is nu om liefst 23 januari te beginnen met de wedstrijden.

“Hoe het er precies uitziet, en of we mogen herstarten, is nog een beetje afwachten. Eigenlijk is het een rare tijd om zo’n cadeau te krijgen. Er is een protocol van NOC-NSF dat we moeten volgen. Dat beslaat al zeker negen pagina’s, dus dat moeten we eerst goed bekijken. De definitieve versie hebben we net ontvangen. Daarin gaat het onder meer over het veilig maken van de sporthallen, of die wel open kunnen en over de coronatests.

“Er is consensus gekomen dat er een halve competitie wordt gespeeld. De punten die al zijn behaald in september en oktober, gaan mee naar de nieuwe kalender. Niet elk team heeft al evenveel wedstrijden gespeeld, er is een aantal niet doorgegaan vanwege coronabesmettingen. Die moeten dan worden ingehaald.

“Toen we in maart in de eerste lockdown kwamen, zijn we gaan nadenken over onze promotie- en degradatieregeling. Die is aangepast: alleen als elke competitie voor de helft uitgespeeld is, dan kunnen teams hoger komen of juist een klasse lager. We hebben de tijd: in principe kunnen we in maart beginnen en nog steeds een halve competitie spelen.”

Fleurien Bosveld (22, waterpoloster Polar Bears)

“Het was vorige week wel even hoopvol, toen werd aangekondigd dat we vanaf 17 december weer mochten spelen en trainen. Dat ging wel even rond in de appgroep. Twee dagen later kwam het bericht dat er weer een spoedoverleg was van het kabinet. Toen dacht ik al: de zwembaden gaan vast weer dicht. Dat is nu gebeurd, waardoor de herstart van de waterpolocompetities ook zeer onzeker is.

“Ik speel bij Polar Bears, de eerste twee competitiewedstrijden hebben we gewonnen. Maar de afgelopen tijd konden we alleen nog in bubbels van vier trainen. We waren met zijn zessen, want de rest trainde onder meer mee met de nationale selectie. We hebben dus nauwelijks wedstrijdsituaties geoefend. Heel af en toe passen en schieten. Wel veel zwemmen, dat doe ik nog vijf keer in de week. Maar op een gegeven moment had ik dat wel gezien, al denk ik wel dat ik redelijk fit ben.

“Ik snap het hoor, dat we nu in lockdown zijn. Eigenlijk vond ik het wel gek dat wij het land door crossen, terwijl niemand meer wat mag. Maar als het zwembad dicht is, zijn er voor ons weinig mogelijkheden. Het is voor ons niet even simpel als een sporthal inlopen. Je hebt in het water met temperatuur te maken, en chloor. Ik denk niet dat ze dat alleen voor ons aanpassen.”

Fleurien Bosveld. Beeld privéfoto

Daniek ten Wolde (34, rolstoelbasketbalster ISV Hengelo)

“Voor basketballers in het nationale team is het belangrijk dat de competitie weer wordt opgestart. Zoals werd aangegeven door Rutte, kunnen zij zo de aansluiting houden bij de internationale top. Maar persoonlijk sta ik er wat anders in. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje gek dat wij weer mogen spelen en trainen. Er mag zoveel niet. Wat levert het op dat wij wel mogen sporten? Natuurlijk vind ik het fijn, maar het staat niet in verhouding tot de rest.

“Bovendien kan je je vraagtekens zetten bij de definitie van topsport. Ik speel dan wel eredivisie, maar ben ik een topsporter als ik een keer in de week train en een keer in de week een wedstrijd speel? De afgelopen periode hebben we helemaal niet getraind. Ik heb zelf wel gezwommen en gefitnest, maar geen balletje geschoten.

“Als team gaan we het wel of niet spelen nog bespreken. Dat deden we eerder dit seizoen ook. Toen was de discussie of we wel of niet naar Amsterdam zouden moeten afreizen voor een wedstrijd. Dat hebben we uiteindelijk wel gedaan, omdat we van mening waren dat het weleens onze laatste wedstrijd kon zijn. Daarna hebben we nog één wedstrijd gespeeld. Als we nu dan toch weer van start gaan, dan gaat het voor mij niet echt om de competitie. Dan staat het spelplezier op nummer 1.”

Rolstoelbasketbalster Daniek ten Wolde Beeld privéfoto

Thomas Kortbeek (39, fysiek trainer Den Bosch hockeyvrouwen)

“Ik zorg er als fysiek trainer voor dat de speelsters van Den Bosch in staat zijn topwedstrijden te spelen. In de lockdown zei de coach tegen mij: zorg dat ze fit zijn, leef je uit. Ik zorg ervoor dat drie speelsters en twee keepsters goede looptraining krijgen: de rest van het elftal speelt onder meer bij Oranje en die mochten wel doortrainen.

“Inmiddels voelen de speelsters zich meer langeafstandsloper, zeggen ze weleens lachend. De echte spelsituaties train je namelijk niet. Hockey bestaat ook uit anticiperen. Aan één beweging van een tegenstander kan je al zien welke kant je op moet. Dat is moeilijk trainen zonder dicht bij elkaar te komen.

“Gelukkig is hockey 90 procent lopen zonder bal. Ik denk dat de meiden die ik train in hun efficiëntie en hun looptechniek veel beter zijn geworden. Omdat er geen wedstrijd was, kreeg ik carte blanche. Ik hoefde op donderdag geen rekening te houden met een wedstrijd op zaterdag.

“Fysiek denk ik dat de meiden een wedstrijd kunnen spelen. We hebben de hele periode ongeveer drie tot vier keer per week gelopen. Ik denk wel dat de internationals die gewoon mochten trainen met bal en stick beter uit de verf zullen komen. Aan de andere kant heb ik ook gehoord van clubs die hun speelsters al snel vrijaf gaven. Dan loop je wel een risico op een blessure.”

