(On)veilig: wat het wielrennen kan leren van de Formule 1

Zondagmiddag vier uur gingen de lampen op groen bij de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië. Formule 1 hoor ik u denken, dit is een Tourcolumn.

Ter zake. Bij de start van de race gaat het mis. Enkele auto’s raken elkaar ongelukkig en de Alfa Romeo van Zhou Guanyu maakt een gigantische klapper. De wagen vliegt op de kop door het startveld, pakt een paar honderd meter grind mee en knalt loeihard in de boarding.

Even later stapt Zhou vrijwel ongedeerd uit de auto. Onmogelijk zou je zeggen, de crash zag er fataal uit. Maar de veiligheidsmaatregelen in de Formule 1 deden hun werk en de race werd tijdelijk geneutraliseerd.

Dit weekend was in Denemarken de cirkel rond na de zeges van Jakobsen en Groenewegen, wier namen altijd zijn verbonden aan die ene crash in Polen. Terechte kritiek was er toen op de gevaarlijke manoeuvre van Groenewegen, maar ook op de organisatie: de sprint was op een lange aflopende weg en de omheining was niet in orde. Er moest iets veranderen, vond iedereen.

Maar wat is er veranderd? Als F1-volger kijk ik met frustratie naar het wielrennen, ook dit weekend. Wat is er veilig aan dranghekken met uitstekende pootjes, onlogische wegversmallingen of een partij slingers in de weg vlak voor de finish van een sprintetappe? En dus ging het alweer mis.

Of wat te denken van de gevaarlijke capriolen van de B-sprinters van Intermarché Wanty-Gobert en de bodychecks van Peter Sagan bij zestig kilometer per uur. Het blijft allemaal onbestraft. Ongekend, naar F1-maatstaven.

Natuurlijk is vallen inherent aan wielrennen, net als uit de bocht vliegen dat is aan autoracen. Maar terwijl de F1 steeds veiliger wordt, staat de wielersport vrijwel stil.

