Om te zien dat mensen ook dieren zijn, hoef je maar naar de Klassieker te kijken

Er zijn maar een paar voetballers waar ik veel gevoel bij heb, maar dat geldt niet per se voor Steven Berghuis. Hij is de wonderschone belichaming van middelmatigheid. De koffie uit een Nespresso-apparaat, de achtergrondmuziek in de supermarkt, een Fiat Panda – niet goed of slecht, sympathiek of bijzonder stijlvol, maar ook niet uitzonderlijk begeerlijk.

Daarom vond ik het des te wonderlijker dat zondagmiddag op de tribunes van De Kuip, de tribunes die vroeg of laat zullen zwichten onder druk van financiële nood, sommige supporters door zijn komst veranderden in beesten. De Kuip werd uit voorzorg zelfs tijdelijk omgetoverd tot dependance van Diergaarde Blijdorp. Als dat nodig is om een wedstrijd te kunnen voetballen, zou je je kunnen afvragen of we dat wel moeten willen. Dierentuinen zijn namelijk niet meer van deze tijd, hoogstens interessant voor het tegengaan van verlies aan soorten, één schuimbekkende supporter lijkt me genoeg voor het archief.

Wie nog twijfelde of mensen ook dieren zijn, had slechts een paar minuten naar de Klassieker hoeven kijken. Het is onze soort op zijn lelijkst, de mens als kuddedier. Ik vraag me altijd af of sommige supporters zich ook misdragen als ze alleen voor de tv zitten. In wedstrijdshirt op een zwartlederen bank, blik halve liter bier ingeklemd tussen de benen, zak Hamka’s naast een (bijna verboden) zwaarademend mopshondje op een witte fleecedeken, woest schreeuwend naar een voetballer die inmiddels niet meer voor jouw club speelt maar voor de aartsrivaal. Ik denk dat het precies zo troosteloos zou kunnen zijn als ik het me voorstel, hoewel het ongetwijfeld slechts een klein deel van de supportersschare betreft.

Rivaliteit is schitterend, vijandigheid ongelofelijk treurig

Nu ben ik geen groot voetbalfan, nooit geweest ook. In mijn leven belandde ik een paar keer in een voetbalstadion en dat was nooit vanwege voetbal. Een van die keren was vorig jaar, voor een concert van The Rolling Stones. Een overeenkomst tussen dat concert en de wedstrijd van zondag was dat de aanloop enerverender was dan de wedstrijd zelf. Een verschil is dat het concertpubliek voor de band klapte en niet tekeerging tegen. Het moet een van de vreemdste fenomenen van het Nederlandse clubvoetbal zijn, een fenomeen dat ik nooit volledig zal begrijpen, dat sommige supporters niet zozeer voor hun club zijn, maar vooral tegen de ander. Rivaliteit is schitterend, vijandigheid ongelofelijk treurig.

Net zo treurig als de manier waarop Steven Berghuis in de eerste helft de bal inleverde bij een Feyenoord-speler. Met buitenkant links, net te laconiek, gaf hij de afgunstwensende dertiende man hun zin. Berghuis faalde kortstondig, herpakte zich en dirigeerde vervolgens het fluitconcert van de menigte aan de andere kant van het gaas, in het stadion waar hij elk lichtknopje weet te vinden, wat ooit zijn thuis was. Sommigen zullen beweren dat dat is wat een profvoetballer hoort te doen, dat hij zich niets moet aantrekken van zijn omgeving, dat hij daarom miljoenen verdient. Maar wat Berghuis zondag liet zien was een buitengewone beteugeling van zijn emoties – en daarmee ontsteeg hij elk beeld dat ik eerder van hem had.