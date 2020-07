Om 05.24 uur begon de Nederlandse (top)sport weer

Het was toch wel een vrij ‘historisch’ punt dat beachvolleybalster Serena van der Made maakte om 5.24 uur in Zaandam. Haar 1-0 in de competitiewedstrijd tegen Europees kampioenen Sanne Keizer en Madelein Meppelink was het eerste punt in wedstrijdverband sinds het begin van de coronacrisis in Nederland. Niet alleen in het beachvolleybal, maar in de gehele Nederlandse sport.

De actie was ludiek opgezet door de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Op 1 juli, vandaag dus, mocht er weer worden gespeeld in competitieverband, dus waarom niet bij het ochtendgloren? Dat zou ook gelijk een mooie pr-stunt zijn. Daarom ook dat de Nederlandse beachvolleybalcompetitie begon bij zonsopkomst bij een strandclub in Zaandam. “Inslaan bij de schemering, spelen als het net licht is”, zo vertelde Nevobo-baas Michel Everaert al vooraf.

Het beachvolleybalseizoen begint normaal gesproken in mei en loopt door tot augustus. Er zijn nu twee maanden niet gespeeld, maar er zijn nog genoeg wedstrijden over – al wordt nog gezocht naar geschikte locaties en worden de speeldata waarschijnlijk ingekort van twee dagen naar één per keer. Nederland kent ook het eerste internationale beachvolleybaltoernooi dat dit jaar nog wordt gespeeld. Dit word the ‘King of the Court-toernooi’ in Utrecht, vanaf 9 september.

Overigens was het eerste punt van Van der Made (die speelde met Ilona Lievaart) niet genoeg voor winst. Die ging naar de tegenstanders, Europees kampioenen Sanne Keizer en Madelein Meppelink. Zij hadden vooraf al enorm uitgekeken naar de eerste wedstrijd, ook al zagen ze wat op tegen de vroege aanvangstijd. Keizer zei het maandag al, tijdens een persbijeenkomst. “We wilden echt weer kortetermijndoelen hebben om voor te spelen.”

