Olympische sporters gehuldigd: ‘Ik had tranen in mijn ogen’

TeamNL won op de Olympische Spelen van Tokio 36 medailles, waarmee dit de meest succesvolle Spelen ooit zijn voor de Nederlandse ploeg. In totaal zijn tien gouden, twaalf zilveren en veertien bronzen medailles behaald. De medaillewinnaars gaan vanmiddag door naar Paleis Noordeinde, waar ze door koning Willem-Alexander en koningin Máxima worden ontvangen. Later vandaag wordt het hele TeamNL - dus ook de sporters die geen medaille hebben gewonnen - gehuldigd op het zogenoemde sportstrand in Scheveningen.

Demissionair minister-president Mark Rutte, demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en chef de mission Pieter van den Hoogenband spraken de sporters en hun coaches vanmiddag toe. “Jullie hebben Nederland op de kaart gezet, de hele wereld ziet dit”, zei Rutte. “Maar veel belangrijker is de inspiratie die jullie Nederland geven.” Onder meer atlete Sifan Hassan, die twee gouden en een bronzen medaille behaalde, heeft indruk op hem gemaakt. “Hassan, die tegen de grond gaat, weer opstaat en iedereen voorbijloopt. En die later met een pijnlijk lijf de tegenstanders verpulvert in de 10.000 meter, een iconisch moment.”

De Nederlandse hockeyvrouwen wonnen goud door de finale te winnen van Argentinië. Beeld ANP

Ook marathonloper Abdi Nageeye, die zilver won, is hem bijgebleven. Hij motiveerde aan het einde van de race zijn Belgische vriend, waardoor hij een bronzen medaille behaalde. “Ik zag dat gebeuren, ik had echt tranen in mijn ogen”, zegt Rutte. Verder benoemt hij de bijzonder situatie dit jaar, door het coronavirus. “Dit waren Spelen van de ultieme test. Die hebben jullie met glans doorstaan.”

Staatssecretaris Blokhuis reikte aan de gouden medaillewinnaars een lintje uit: zoals gebruikelijk worden gouden medaillewinnaars benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wie al een lintje heeft vanwege een eerder behaalde gouden medaille, krijgt een beeldje. De staatssecretaris sprak ook de hoop uit dat de sporters een inspiratie zijn voor andere Nederlanders. “Zodat er voor jullie weer waardige opvolgers komen, maar ook om een gezonde levensstijl te stimuleren.”

Nederland haalde bij de Olympische Spelen in Tokio een recordaantal van 36 medailles. Daarmee werd het vorige record van 25 medailles op de Zomerspelen van 2000 verpulverd. TeamNL nam tien gouden, twaalf zilveren en veertien bronzen medailles mee uit Tokio.

Baanwielrenner Harrie Lavreysen won twee gouden en een bronzen medaille. Beeld Brunopress

De roeisters poseren voorafgaand aan de huldiging. Beeld ANP

Abdi Nageeye (zilver op de marathon) en Sifan Hassan (twee keer goud en een keer brons). Beeld ANP