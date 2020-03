Olympische Spelen verplaatst naar volgend jaar

Het duurde lang voor de beslissing er was, maar de Olympische Spelen van Tokio worden dan toch verplaatst vanwege het coronavirus. Volgens de Japanse premier Shinzo Abe is het Internationaal Olympisch Comité (IOC) akkoord met een verplaatsing van ‘ongeveer een jaar’. Abe belde dinsdag met de voorzitter van het IOC, Thomas Bach, die ‘100 procent’ achter het plan stond. Het IOC bevestigde later dat de Spelen worden uitgesteld naar volgend jaar, ‘maar niet later dan de zomer van 2021'.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Spelen dat er wordt besloten tot uitstel. Drie keer werden de Spelen afgelast, maar dat was in oorlogstijd. De Spelen zouden van 24 juli tot 9 augustus worden gehouden. Abe hoopt dat door het evenement volgend jaar te houden dat blijk geeft van een 'overwinning op het coronavirus'.

Het grootste sportevenement ter wereld behoudt de naam ‘Tokyo 2020'. Het duurde wel lang voor de beslissing werd genomen. Na lang dralen, en nadat er veel kritiek kwam van nationale sportbonden (waaronder NOC-NSF), liet het invloedrijke IOC-lid Dick Pound maandag in een interview met een Amerikaanse zender doorschemeren dat het doorgaan van de Spelen dit jaar zeer onwaarschijnlijk was.

Claims

De vraag is hoe uitstel van de Spelen formeel en juridisch vormgegeven moet worden. Verzekeraars riskeren grote claims als daadwerkelijk wordt besloten de Spelen van Tokio te verzetten. Veel bedrijven hebben zich contractueel verbonden aan het Internationaal Olympisch Comité. Zoals de vijftien ‘Gouden Sponsoren’ waaronder Visa, Samsung en Panasonic, die voor een olympische termijn van vier jaar 100 miljoen dollar naar het IOC-hoofdkwartier hebben overgemaakt.

Het IOC, dat naar verluidt een miljard dollar overmaakt naar de steden die de vijf olympische ringen in huis haalt, heeft een noodfonds van 800 miljoen dollar om zich in te dekken voor gevallen van overmacht. Wellicht dat het daar voor het eerst gebruik van moet maken.

Veel atleten vroegen de afgelopen dagen al om uitstel van de Spelen. Omdat vanwege het coronavirus velen niet kunnen trainen, was er vrees voor een oneerlijke strijd. De Japanse ‘olympische minister’ Hashimoto zei dat de beslissing tot uitstel ‘atleten waarschijnlijk oplucht’.

“Dit is een bevestiging van wat we de afgelopen weken al zagen”, zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF in een eerste reactie tegen het ANP. “Zo lang de wereld niet ‘coronaveilig’ is, kunnen we nooit de Spelen houden. Het is nu vooral belangrijk om tegen sporters te kunnen zeggen: focus je op je gezondheid, pas je trainingsprogramma’s wat aan. We weten dat de Spelen in ieder geval niet voor januari zullen plaatsvinden.”

Lees ook: het liveblog van Trouw

Er gebeurt veel in de wereld tijdens de coronacrisis. Lees hier het liveblog voor het laatste nieuws.