Olympische Spelen naar zomer 2021 verplaatsen is beste optie, zegt directeur NOC-NSF

Het duurt mogelijk nog vier weken voordat er duidelijkheid is over de Spelen die deze zomer zijn gepland, zegt het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Topsporters en anderen blijven zo nog onnodig lang in onzekerheid.

“Dat vind ik niet", stelt NOC-NSF-directeur Gerard Dielessen. “Wij hebben in onze brief van zondag aan het IOC ook aangedrongen op een duidelijk tijdspad. Dat is er nu. Vergis je niet dat dit voor het IOC razend ingewikkeld is. Als over vier weken het besluit tot uitstel wordt genomen, is dat nog drie maanden van tevoren. Dat is nog best ruim. Ik begrijp ook de complexiteit. Kijk alleen al naar de relatie tussen het IOC en de Japanse overheid. Voorbeeldje: de appartementen voor elfduizend bedden in het olympisch dorp zijn al verkocht voor na de Spelen, wat doe je daarmee? Ook bepaalde locaties zouden na gebruik deze zomer weer vrijkomen. De situatie in Japan rond corona is ook weer anders dan in de rest van de wereld. Je heb ook met de Japanse cultuur te maken. Het IOC moet heel veel stappen zetten, met sponsors, mediabedrijven, dat kost tijd.”

Waarom is NOC-NSF niet veel stelliger geweest naar het IOC, door aan te dringen op uitstel of zoals het Canadees olympisch comité een boycot voor deze zomer af te kondigen?

“Wij zeggen in feite hetzelfde als Canada: wij gaan niet naar de Spelen als de veiligheid van onze sporters niet is gegarandeerd. Ik heb heel veel begrip voor atleten die nu liever niet gaan. Wij staan permanent in contact met Buitenlandse Zaken en volgen de richtlijnen van het RIVM zoals het IOC de WHO volgt. Gezondheid staat voorop en dat zegt ook IOC-voorzitter Thomas Bach. Maar wij willen ook dat dit allemaal zorgvuldig gaat.”

Zou het in plaats van uitstel ook tot afstel van de Spelen kunnen komen?

“Dat is geen optie. Japan heeft 18 miljard geïnvesteerd in dit evenement, het is een trots volk. Gegeven de huidige situatie kan ik me niet voorstellen dat het deze zomer nog plaatsvindt. Verplaatsen naar de zomer van 2021 is de beste optie. Dan heb je een jaar voor een goede voorbereiding. Dat lukt niet in een paar maanden. En twee jaar uitstel (zoals oud-atleet Carl Lewis heeft voorgesteld, red.) is weer te lang voor sporters die na deze Spelen hadden willen stoppen. Een jaar is overbrugbaar.”

Voorlopig worden atleten nog steeds aan het lijntje gehouden: moeten ze nu doortrainen of niet?

“We weten nog steeds niet hoe de situatie over een paar weken is. Ook hierin moet je zorgvuldig zijn. Een aantal jaren terug heb ik na het mislukken van de bid voor de European Games geleerd: neem de tijd als je haast hebt. Dat doe ik nu. Over vier weken weten we meer. Het gáát nu even niet om sport. Dit is een gezondheidscrisis waarbij wij in de bestrijding een bijdrage moeten leveren. Maar misschien moeten we inderdaad nog wel stelliger tegen sporters zeggen: blijf bewegen volgens de richtlijnen van het RIVM, maar loop er niet mee te koop. Dat zullen we intern bespreken. Het gaat nu echt om andere dingen dan topsport, zoals ook wielrenster Marianne Vos heeft gezegd, echt een rolmodel, ook in deze tijd.”

