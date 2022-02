Olympische mascotte Bing Dwen Dwen niet aan te slepen in China, dus geldt nu een ‘eenpandapolitiek’

Skiester Eileen Gu heeft er inmiddels eentje, Ireen Wüst en Patrick Roest ook. En daarmee hebben de olympische winnaars al goud in handen voor ze de medaille omgehangen krijgen. Bij elke ceremonie krijgen de podiumklanten een miniatuur van Bing Dwen Dwen in handen geduwd en die zijn inmiddels zeer schaars.

De mascotte geniet ongekende populariteit in China. In alle flagstores zijn de souvenirversies uitverkocht. Als een winkel toch nog een variant in de schappen heeft, staan de rij met geïnteresseerden tot ver buiten de winkel. Getuige ook de officiële flagstore zondagochtend: om 6.00 uur stonden al driehonderd mensen in de kou te wachten. De winkel zou pas drie uur later de deuren openen.

Daarmee overstijgt de populariteit van Bing Dwen Dwen al in de eerste dagen van het olympisch toernooi de meeste van zijn voorgangers. Sommige mascottes bleven zelfs hangen in de anonimiteit of groeiden ze uit tot niet meer dan een obscuur schepsel bij het sportevenement zoals Vinicius bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro of de coyote Copper en de zwarte beer Coal in Salt Lake City. Volgens CNN kan niemand in China om de vrolijke panda heen.

Door de stormloop bestaat nu zelfs de regel dat elk huishouden maximaal één mascotte in huis mag hebben. Een ware eenpandapolitiek. In de tussentijd heeft Zhao Weidong, de verantwoordelijke van het organiserend comité, aan Chinese media beloofd de productie van het dier op te voeren. Het technisch voortplanten van Bing Dwen Dwen heeft de hoogste prioriteit.

Ook op maandag staan honderden mensen in de rij. Beeld AP

Met het aanschaffen van de geliefde pandaknuffel wil de Chinese bevolking volgens diezelfde media hun betrokkenheid bij de Olympische Spelen tonen, aangezien door de coronapandemie weinig kaarten beschikbaar zijn voor de burgers.

350 miljoen euro omzet

In de tussentijd strekt de gekte rond Bing Dwen Dwen verder dan de winkels. Volgens analisten loopt de verwachte omzet van verkoop van olympische prullaria tot over de 350 miljoen euro. De panda is daarnaast het meest gezochte item op het Chinese internet de laatste week. Ook is hij regelmatig trending topic op Weibo, het equivalent van Twitter in China, met tien miljoen views in 24 uur toen bekend werd dat per huishouden maar één panda aangeschaft mocht worden.

Op verschillende plekken is harder gejuicht voor de opkomst van de dansende mascotte dan voor het winnende optreden van een der topfavorieten. Volgens South China Morning Post maken volwassenen en kinderen inmiddels hun eigen versie van de panda in het ijspak en de gekleurde sporthelm. Zodat ze niet hoeven te wachten op de hernieuwde productie, dat vertraging opliep door het Chinese Nieuwjaar, van het beest.

Net als bij andere mascottes heeft Bing Dwen Dwen een diepere betekenis. Bing kan in het Mandarijn uitgelegd worden als ijs, Dwen Dwen staat voor gezondheid en vitaliteit. De organisatie laat de mascotte schitteren in de hoop de harmonie tussen mens en natuur te bevorderen. Voorlopig leidt het in ieder geval tot ongekende populariteit van een bedreigde diersoort: de panda.