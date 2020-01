Olympische kwalificatie van Nederlandse sporters in gevaar door wuhanvirus

Eelco Sintnicolaas had het WK indooratletiek met rood omcirkeld in zijn agenda. De meerkamper had in maart in Nanjing graag bonuspunten behaald voor de wereldranglijst. Die punten kunnen doorslaggevend zijn voor kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio. Het besluit van de internationale atletiekfederatie om het WK indoor in de Chinese stad met een jaar uit te stellen vanwege het wuhanvirus is een streep door de rekening van Sintnicolaas.

“Wij begrijpen dat besluit hoor, de veiligheid en gezondheid staan voorop, ook van sporters. Maar het heeft voor sommige atleten wel vervelende gevolgen”, zegt Ad Roskam, technisch directeur van de Nederlandse atletiekunie KNAU. Nederland zou met tien tot vijftien atleten meedoen aan het WK in China.

Toppers als Sifan Hassan en Daphne Schippers hadden het toernooi niet in hun voorbereiding op Tokio opgenomen, maar anderen wel. Onder hen ook Nadine Broersen, Pieter Braun, Joris van Gool en Marije van Hunenstijn. In de atletiek zijn er twee mogelijkheden een olympische ticket te bemachtigen: voldoen aan de vrij scherpe limieten of hoog staan op de mondiale ranking. Voor dat laatste waren in Nanjing 200 bonuspunten te halen, veel meer dan op andere internationale wedstrijden.

Eelco Sintnicolaas aan het poolstok hoogspringen tijdens de meerkamp op de WK indoor atletiek in Birmingham in 2018. Dit jaar kan hij niet in actie komen. Beeld ANP

Geen risico

Het WK indoor is slechts een van de vele sportevenementen die worden geraakt door het wuhanvirus. Zo is de Tour de Hainan ook afgeblazen, een maatregel die aangeeft dat het organisatoren en overheden in China geen risico willen nemen. Het eiland Hainan ligt 1600 kilometer van de stad Wuhan. Wielerploeg Monkey Town à Bloc uit Noord-Holland zou op 20 februari afreizen naar Hainan. Teammanager Paul Tabak moest na de afgelasting deze week meteen de vliegtickets annuleren, voor 50 euro per stuk. Het geld dat is betaald voor de visums krijgt Tabak vooralsnog niet terug, omdat het reisadvies van Buitenlandse Zaken nog niet negatief is. “Dat kost ons toch dertien keer 158 euro. Dat is veel geld, maar gezondheid is uiteraard het belangrijkste.”

De medische afdeling van sportkoepel NOCNSF volgt de ontwikkelingen in Azië en staat in contact met het RIVM. Voor het omgaan met en voorkomen van besmettingen door virussen tijdens reizen, wedstrijden en trainingskampen zijn vaste protocollen, aldus Geert Slot van NOCNSF. Momenteel ziet de sportkoepel geen reden zelf in actie te komen richting sporters of bonden. “De internationale federaties en de Chinese overheid nemen zelf al veel maatregelen. Voor reizen blijven wij de adviezen van het RIVM en de wereldgezondheidsorganisatie volgen”, zegt Slot.

Olympische kwalificatietoernooien in voetbal, basketbal en boksen die in China zouden worden gehouden zijn inmiddels naar elders verplaatst. Tennisfederatie ITF verplaatste een kwalificatietoernooi voor de Fed Cup van de Chinese stad Dongguan naar Nur-Sultan in Kazachstan. Donderdag werd bekend dat een groot paardensportevenement in Hongkong (13-16 februari) is geannuleerd nadat eerder ook de marathon van Hongkong al werd afgelast. De skiwedstrijden in februari op de olympische locatie van 2022 in Yanqing bij Peking gaat ook niet door. De interlands die de vrouwenteams van China en België voor de Pro Hockey League zouden spelen in Changzhou op 8 en 9 februari zijn ook afgeblazen. En Giovanni van Bronckhorst zal nog even moeten wachten op zijn eerste wedstrijd als trainer van Guangzhou R&F in de Chinese Super League; de competitiestart (22 februari) is uitgesteld.

De Formule 1-race in Shanghai op 19 april loopt ook gevaar. De FIA-organisatie verklaarde vandaag dat de kalender van de komende races opnieuw wordt bekeken.

