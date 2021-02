Olympisch traject dressuurruiters begint in Tolbert, na maanden zonder wedstrijden

Hoog bezoek in de Hedde Jan Cazemier Manege in Tolbert. Een groot deel van de nationale dressuurtop is dit weekeinde neergestreken in het Groningse dorp. Eindelijk weer een wedstrijd en niet zomaar één. Aan de hoofdstraat in Tolbert werd het startsein gegeven voor het selectietraject op weg naar de Olympische Spelen van Tokio.

Voor bondscoach Alex van Silfhout was het deze twee dagen een kwestie van observeren en inventariseren. Kijken waar iedereen staat sinds de laatste wedstrijd in september, het NK in Ermelo. Hij omscheef de lange periode waarin de paarden de ring niet in konden als ‘behoorlijk demotiverend’. Het baart hem tevens zorgen dat het aanbod van internationale wedstrijden zo gering is.

Adelinde Cornelissen was een van de ruiters uit het huidige A-kader van de hippische sportbond die zich in Tolbert liet zien. Bekend terrein voor haar, want 41 jaar geleden werd ze geboren in het 60 kilometer verderop gelegen Beilen. In de beginjaren met Parzival kwam ze geregeld over de vloer in de inmiddels fraai verbouwde manege.

Tevreden

In de voor haar vertrouwde omgeving was voor Cornelissen de wedstrijd van zaterdag een moment om te kijken waar ze na een hele winter trainen staat met haar paarden. Ze reed in Tolbert op de jonge hengst Fleau de Baian en op de ervaren ruin Zephyr. Ze toonde zich tevreden, al besefte ze dat er terug op haar stal in Nijkerk nog wel wat te knutselen valt.

“Je kunt thuis op de trainingen wereldkampioen zijn, maar in de ring is het toch altijd anders”, zegt Cornelissen. Met Zephyr brak ze vorig jaar in Neumunster door de 80 procent-grens, maar ze weet nog niet met welk paard ze straks definitief het olympische traject in gaat. In Nijkerk staat ook nog Governor op stal. Jong en onervaren, maar bijzonder talentvol.

Met Parzival won Cornelissen in 2012 in Londen olympisch zilver in de individuele wedstrijd en brons met de landenploeg. Vier jaar later moest ze in Rio de proef staken. Het lijf van Parzival zat vol gif na een steek van een slak of een insect. Haar gedachten gaan nog niet vaak uit naar Tokio. “Eerst maar geselecteerd worden.”

Haar lot ligt in handen van Van Silfhout, sinds januari 2019 bondscoach van de nationale dressuurselectie. In een onzekere tijd over het al dan niet doorgaan van wedstrijden wacht hem een lastige taak. Na de twee observatiemomenten, het NK van eind mei in Ermelo en het CHIO in Rotterdam van 24-27 juni, moet er wat hem betreft duidelijkheid zijn.

Gal succesvol met zonen van Totilas Met twee zonen van de legendarische en onlangs overleden hengst Totilas heeft Edward Gal de Grand Prix in Tolbert gedomineerd. Met de op het hoogste niveau debuterende Glock’s Total US behaalde hij een score van liefst 80,73 procent. Met Glock’s Toto Jr werd hij tweede. Marlies van Baalen eindigde als derde met Go Legend DVB, eveneens een zoon van Totilas.

‘Aan een medaille zijn we wel toe’

“Ik zal knalhard moeten zijn in de beslissing wie ik meeneem”, zegt Van Silfhout in de kantine van de manege. “Ik wil niemand beledigen of tekortdoen, maar ik ben aangenomen om medailles mee naar huis te nemen en we zijn wel aan een medaille toe.” In Rio viel de Nederlandse hippische ploeg voor het eerst sinds 1988 buiten de prijzen.

Het samenstellen van een olympische selectie is nieuw voor de oud-dressuurruiter uit Lunteren. Spannend, dat zeker, ook omdat er in zijn ogen veel zaken zijn die je uiteindelijk niet in de hand hebt. Is een ruiter bestand tegen de olympische druk en blijven de paarden fit na een lange vlucht?

“Ik zal mijn keuze naar alle eer en geweten maken”, zegt Van Silfhout. Hij hoopt de combinaties nog vaak aan het werk te zien voordat hij de knoop doorhakt. “Stel dat een paard fantastische dingen heeft laten zien, maar tijdens de observatiemomenten niet uit de verf komt. Dan neem ik dat voortraject uiteraard mee in mijn beslissing.” En dat traject begon dit weekend in Tolbert.

