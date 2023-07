Olympisch kampioen Jenny Rissveds rijdt de Tour terwijl ze niet meer wilde leven

In principe vindt Jenny Rissveds (29) wielrenners heel onsympathiek. Ze vloeken, schelden en snijden in het peloton anderen de pas af. Niks voor haar. Liever rijdt de Zweedse wedstrijden op de mountainbike, daar is de sfeer aangenaam. Concurrenten groeten elkaar en sluiten vriendschappen.

Op de startlijst van de Tour de France Femmes is Rissveds een opvallende naam. Niet alleen omdat ze pas sinds 1 juni een contract bij Coop - Hitech Products heeft en daarmee nauwelijks wedstrijdkilometers heeft gereden. De nationaal tijdritkampioene heeft al een fietsleven achter de rug en mag zich alleen met Annemiek van Vleuten olympisch kampioen noemen.

Jongste mountainbiker ooit

Dat gebeurde in 2016 waar ze als jongste mountainbiker ooit won. Rissveds werd als begenadigd talent opgetild door publiek en media. Ze zou de komende jaren de natie in vervoering brengen. In werkelijkheid viel het leven daarna zo vies tegen dat ze maanden later haar contract bij Scott-Sram verscheurde en stopte met fietsen.

“Sinds ik jong was, werd mij verteld dat de olympische titel het hoogst haalbare is”, zegt Rissveds, na drie dagen Tour 68ste in het klassement. “Uiteindelijk kwam na de gouden medaille een schok: ik bleef dezelfde Jenny, er veranderde niets, behalve dat anderen onderdeel van mijn leven wilden zijn en me aanbeden als een godin. Het werd te veel.”

Inmiddels weet ze niet meer wat eerst kwam. De eetstoornis of de zware depressie, waarschijnlijk tegelijkertijd. De wielrenster hongerde zichzelf uit, wilde niet meer leven en liet op de donkerste dagen de gedachte toe om er een einde aan te maken.

Leven werd langzaam aangenamer

Dat gebeurde niet. Door therapie werd het leven langzaam zachter en aangenamer. Rissveds, die alle sociale media had verwijderd, dwaalde door de Zweedse naaldbossen, snoof de frisse lucht op en voelde een bepaalde lichtheid op haar gemoed neerdalen die ze jaren niet had gevoeld..

Tijdens de Tour de France Femmes blikt Rissveds terug op 2017, het jaar nadat ze goud won. In de twee jaar daarna fietste ze niet of nauwelijks. In het mountainbikecircuit haakte ze de afgelopen jaar weer aan bij de wereldtop.

In Frankrijk zegt ze dat begeleiding bij talent vaak tekortschiet. De focus te veel op de prestatie, een heilig doel als de Spelen. “Niet iedereen wint, dus heel veel rensters worden bij het uitblijven van een grote overwinning teleurgesteld. Dit is de realiteit: het leven van de verliezer is net zoveel waard als die van de winnaar.”

Volgens Rissveds zijn eetstoornissen, zoals zij die ook ontwikkelde na de olympische titel, veel aanwezig van het peloton. In een sport waar limieten worden gezocht en elke gram telt, drijven rensters met de druk op hun schouders zichzelf tot het uiterste.

Pleiten voor een minimaal BMI

De inmiddels gestopte Aafke Soet was in de winter nog open over haar anorexia. Ook Marianne Vos kampte jaren met problemen. Marlen Reusser pleitte eerder bij de UCI voor een minimaal BMI te verplichten. Onder die drempelwaarde zouden rensters niet mogen starten. De Zwitserse kampioene stelde dat slechts weinig van haar collega’s een gezonde relatie met voeding hebben.

Rissveds weet niet er consequenties aan de BMI moet worden gesteld. “Wij moeten als rensters stoppen onszelf met anderen te vergelijken. Elk lichaam hier werkt prefect en dat is genoeg. Als jonge fietser moet je nooit denken aan minder eten. Eet gewoon tot je vol bent en als je weer honger krijgt, eet je weer. Alsjeblieft, laten we met zijn allen blijven eten.”

Zelf draagt ze de boodschap uit bij haar jonge teamgenoten, die ze bij nader inzien helemaal niet zo onsympathiek vindt. Rissveds geniet van elke meter in de Tour, hoe zwaar ook, inclusief publiek en media. “Ik moet elke dag met mezelf leven en dat is veel eenvoudiger wanneer ik mij gelukkig voel. Uiteindelijk is dan een veel grotere prestaties dan olympisch goud.”

Winst Wiebe Het was ongewoon lang wachten op een Nederlandse ritzege in de Tour de France Femmes. Lorene Wiebes won op dag drie de massasprint na voorbereidend werk van haar ploeggenoot en geletruidraagster Lotte Kopecky. Wiebes hield in de rit tussen Collonges-la-Rouge en Montignac-Lascaux Marianne Vos achter zich. Al bleek lang het grootste gevaar de Belgische Julie van de Velde te zijn. De solorende renster van Alpecin-Deceuninck werd slechts enkele honderden meters voor de finish teruggepakt. Waar de concurrenten van DSM-Firmenich het gewicht van de achtervolging op zich namen, dankte Wiebes na afloop vooral Kopecky. “Ze deed het zo geweldig met haar lead-out. Ik zat al te lijden in haar wiel en ze bracht me perfect. Marianne begon de sprint aan de rechterkant, maar ik was in staat haar te passeren.”

Lees ook:

De Tour de France Femmes is niet meer weg te denken

Met de gigantische belangstelling bij de eerste etappe rond Clermont-Ferrand heeft de Tour de France Femmes bewezen definitief een blijvertje te zijn