Olympisch kampioen Ellia Green voelt zich bevrijd door transitie: ‘Transgenders uit de sport weren is schandelijk’

Ellia Green was sterspeelster in het Australische rugbyteam dat olympisch goud won op de Spelen van Rio in 2016. Dinsdag trad Green voor het eerst naar buiten als man, na zijn transitie. Hij, die dezelfde voornaam hield, zocht niet zonder reden de openbaarheid. Het delen met zijn ervaring kan levensreddend zijn, meent Green. Bovendien wil hij het recente besluit van de internationale rugbyfederatie om transgenders te weren bij de vrouwen aan de kaak stellen.

“Transgenders uit de sport weren is schandelijk en kwetsend”, zei Green in een exclusief interview aan persbureau Associated Press. “Het betekent alleen dat het aantal zelfmoorden en psychische problemen nog erger zal worden.”

Momenteel woedt in de internationale sportwereld een fel debat over transgenders, onder meer in het zwemmen, wielrennen en rugby. Bonden zijn bezig regels op te stellen. Green sprak dinsdag via een videoverbinding tot de deelnemers van een conferentie in Ottawa over transfobie en homofobie in de sport. Hij is na Caitlyn Jenner en Quinn (die één naam draagt en vorig jaar deel uitmaakte van het winnende Canadese vrouwenvoetbalteam in Tokio) de derde openlijke transgender die olympisch goud won.

Transjongeren

Alle commentaren op het besluit van World Rugby, onder meer op sociale media, deed Green besluiten om aandacht te vragen voor de schade die deze besluiten bij sommige kinderen kunnen veroorzaken. Hij wijst op een ernstig probleem; volgens onderzoeken heeft meer dan veertig procent van de transjongeren overwogen om zelfmoord te plegen.

Green (29) kende zelf heel veel psychische problemen. Hij was daarvoor diverse malen in behandeling. Nadat hij vorig jaar was gestopt met actieve topsport bereikte zijn depressie nieuwe dieptes. Hij kwam er bovenop, dankzij zijn partner Vanessa Turnbull-Roberts, en hun dochtertje, Waitui. “De enige manier om je problemen te boven te komen is door erover te praten. Ik wil andere mensen helpen zodat zij zich niet zo geïsoleerd voelen.”

Ellia Green (hier nog rugbyspeelster) in de nationale ploeg van Australië, in de WK-finale tegen Amerika op 21 juli 2018. Beeld AP

Green werd met de geslachtskenmerken van een meisje geboren. “Als kind dacht ik dat ik een jongen was, ik had een kort kapsel en wanneer we onbekende mensen ontmoetten, dachten ze dat ik een jongen was”, zegt Green. “Ik droeg altijd de kleren van mijn broer, speelde met gereedschap en rende rond zonder hemd aan. Tot ik borsten kreeg en ik dacht ‘oh nee’.” Zijn moeder gaf hem vooral meisjeskleding. “Ik wilde haar altijd gelukkig maken, dus als ze wilde dat ik een jurk droeg, droeg ik een jurk.”

‘Ik schaamde me voor mezelf’

Hij werd uiteindelijk een snelle vleugelspeler in het rugby. Toen dat in zeventallen voor het eerst olympisch was voor vrouwen, in 2016, had Green een heldenrol. Al die tijd voelde hij zich een man. Na het beëindigen van de carrière zat hij vooral thuis en meed de buitenwereld. “Ik schaamde me voor mezelf, ik had het gevoel dat ik veel mensen in de steek had gelaten, vooral mezelf en mijn moeder. Ik voelde me een complete mislukking”, aldus Green tegen AP. “Het enige dat me positief hield, was dat mijn geslachtsveranderende operatie en behandeling al gepland stonden.”

Toen die hadden plaatsgevonden, gaf dat ‘een bevrijdend gevoel’. Nu wil Green zich inzetten voor anderen en aandacht vragen voor de schade die kan worden veroorzaakt als nog meer sportbonden verboden voor transgenders bij de vrouwen gaan invoeren. Dat voedt volgens hem het negatieve beeld dat toch al bestaat van trans- en genderdiverse mensen.

