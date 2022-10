Olympisch gouden duo nog steeds op zoek naar een eigen plek

In de weken voor de WK baanwielrennen, die woensdag vlak bij Parijs beginnen, woonden Jeffrey Hoogland en Shanne Braspennincx in een ‘chaletje’ op een vakantiepark. Het was opvallend genoeg nog de meest relaxte periode van de afgelopen maanden. Het schiet namelijk niet op met hun nieuwe, eigen huis, in Haarle.

Het succesvolle baanwielrenduo wil een huis uit de jaren zeventig volledig renoveren en verbouwen, met onder meer een vide en nieuwe dakkapellen. Hoogland speelde lang zelf bouwvakker, Braspennincx was de assistent (“Toch handig als je er zelf gaat wonen”). Maar door fouten en wachten op een nieuwe aannemer loopt het proces vertraging op. Om die reden verbleven ze lang bij de ouders van Hoogland thuis. “Echt heel gezellig, en je blijft ’s avonds toch wat langer met elkaar zitten op de bank. Maar voor topsport is het niet heel geschikt. En uiteindelijk wil je ook privétijd.”

Geen suiker voor in de koffie

Het gouden olympische sportduo is zo nog steeds bezig om een plek voor zichzelf te vinden, een jaar nadat ze richting de Spelen alles wat geen topsport was aan de kant hadden gezet. Ze hadden niks in huis dat voor verleiding kon zorgen, zelfs geen suiker voor in de koffie voor gasten. Ze stonden op, gingen fietsen, rustten uit, gingen naar bed. Schoonmaken? Indien echt noodzakelijk.

Hoogland: “Richting Tokio hebben we echt op de limiet geleefd. In de aanloop merkten we al dat het op het randje was. Daarom kochten we ook het huis. Zo van: na Tokio is het hoofdstuk Apeldoorn waar we trainden en woonden afgesloten. We creëerden een eindpunt.”

Braspennincx won in Tokio de keirin, Hoogland met Roy van den Berg, Matthijs Büchli en Harrie Lavreysen de teamsprint en hij werd achter Lavreysen tweede op de sprint. Het doel was bereikt. Van Hoogland waren de medailles wel verwacht. Braspennincx’ prestatie was verrassend. Hoogland: “Ik weet dat het voor haar veel voldoening heeft gegeven. Gevoelsmatig heeft ze het onmogelijke mogelijk gemaakt. De manier waarop zij het gepresteerd heeft, is een klasse hoger dan wij met teamsprint en ik zilver.”

Hoogland was parttime-prof

Na Tokio ging de druk er ook echt af. Tot het EK, afgelopen augustus, was Hoogland ‘parttime-prof’, met vier fietsdagen in de week. De rest werkte hij in het huis en dacht hij niet over topsport. Braspennincx nam de tijd om af te studeren, met een scriptie over het verschil tussen adoptie-innovatie en generatie-innovatie (iets bouwen uit iets wat al bestaat of iets heel nieuws creëren).

Fietsen werd pas eind van de zomer prioriteit. Want aan stoppen dacht geen van hen. Maar Hoogland tempert wel zijn eigen verwachtingen voor dit WK. “Als er één toernooi is waar je misschien iets minder in vorm kan zijn, dan is het deze keer in Parijs. Toch denk ik dat wij met de teamsprint nog steeds kunnen winnen.” Braspennincx is vooral benieuwd naar haar keirin. En ze rijdt de vrouwen-teamsprint, voor het eerst met drie vrouwen per land in de baan. “Ik moet nog een regenboogtrui. Dat lijkt me wel vet. Het is niet onmogelijk, maar het moet dan wel drie keer goed gaan.”

En dat nieuwe huis? Als het goed is, is het in februari bewoonbaar. Hoogland: “Dat zou betekenen dat we tot het EK oplossingen moeten bedenken. En daarna met een vaste basis koers zetten naar de Spelen van Parijs.”

WK op de olympische baan De WK baanwielrennen vinden van woensdag tot zondag plaats vlak bij Parijs, op de baan die over twee jaar ook bij de Olympische Spelen wordt gebruikt. Olympisch kampioen Nederland is favoriet bij de mannen op de teamsprint van woensdag. Harrie Lavreysen wil verder onder meer zijn sprinttitel prolongeren. Hij is al drie keer op rij wereldkampioen op die discipline. Vorig jaar was de WK baanwielrennen de plek waar Amy Pieters haar voorlopig laatste grote zege pakte: de koppelkoers, met Kirsten Wild. Pieters viel daarna, belandde drie maanden in coma en revalideert in Dordrecht. Op haar website wordt een regenboogtrui geveild om haar beter te helpen revalideren.

Lees ook:

Jeffrey Hoogland met overmacht naar wereldtitel km tijdrit baanwielrennen

Jeffrey Hoogland heeft vrijdag zijn derde medaille veroverd bij de WK baanwielrennen in Roubaix. Na het goud op de teamsprint en het zilver achter zijn trainingsmaatje Harrie Lavreysen op de keirin was er nu verwacht goud op de kilometer tijdrit.