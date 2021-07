Olympisch avontuur komt wrang ten einde voor Oranje-vrouwen en Sarina Wiegman

Op de meest onbevredigende manier is er een einde gekomen aan het olympisch avontuur van de Nederlandse voetbalvrouwen en aan het tijdperk van Sarina Wiegman als bondscoach. In de kwartfinale verloor Nederland na strafschoppen van de Verenigde Staten, dat maandag de strijd om de medailles voortzet in de halve eindstrijd tegen Canada.

Na acht nederlagen op rij was de tijd rijp voor een overwinning op de VS, zo meende iedereen in het Oranje-kamp. Na een onwenning begin in het lege stadion van Yokohama trok de ploeg van Wiegman het initiatief naar zich toe. Nederland domineerde de wedstrijd en tien minuten voor tijd stond de deur naar de halve finale wagenwijd open. Lieke Martens miste echter van elf meter.

Zo bleef het bij 2-2. Het was uiteraard Vivianne Miedema die voor de Nederlandse productie zorgde. Al vroeg opende ze de score. Ze schoot fraai raak nadat ze knap weg was ­gedraaid van Kelly O’Hara. In de tweede helft had de Amerikaanse keeper Alyssa Naeher opnieuw geen antwoord op een vlammend schot van de beste aanvalster van de wereld. Het was Miedema’s 84ste doelpunt in haar honderdste interland.

Miedema: kans om olympisch topscorer te worden

Met tien treffers maakt Miedema, dit toernooi 25 jaar geworden, kans om olympisch topscorer te worden. Een troostprijs voor de spits van Arsenal, die liet zien meer dan alleen een doelpuntenmaker te zijn. Ze is technisch goed, sterk aan de bal, kan goed koppen en heeft oog voor de ruimte. En ze is wars van sterallures, mijdt het liefst de schijnwerpers.

De Amerikaanse vrouwen waren in de eerste helft op voorsprong gekomen door treffers van Samantha Mewis en Lyn Williams. Vlak voor het einde van de eerste verlenging keerde Naeher een kopbal van Miedema, waarna strafschoppen het duel in Amerikaans voordeel beslisten. “We hebben samen een mooie reis gemaakt, die helaas te vroeg is geëindigd”, zei Wiegman na haar laatste wedstrijd.

Wiegman (51) werd begin 2017 aangesteld als bondscoach, als opvolger van de ontslagen Arjan van der Laan. Oranje kon zich destijds niet verheugen in een massale belangstelling. Het EK, later dat jaar in eigen land, leefde nauwelijks bij het grote publiek. Dat veranderde 180 graden tijdens het toernooi, dat Nederland buiten alle verwachting de eerste internationale titel opleverde.

Lieke Martens ziet haar strafschop in de wedstrijd gestopt door de Amerikaanse keepster Alyssa Naeher. In de penaltyreeks zou Naeher nog eens twee strafschoppen van Oranje keren. Beeld Reuters

Wiegman creëerde een sfeer van saamhorigheid rond het team, waarin iedereen bereid was zich weg te cijferen. Ze maakte van een groep jonge talentvolle speelsters een hecht collectief en zag haar internationals bij Europese topclubs steeds beter worden. De prestaties bleven niet uit. Na de EK-titel werd Nederland tweede op het WK van 2019 en bemachtigde Oranje het olympisch ticket voor Tokio.

Wiegman wacht een nieuw avontuur

Op Japanse bodem had de 104-voudig international op een mooie manier afscheid willen nemen van de speelsters en de staf. In Yokohama bleek vrijdag dat Nederland niet onder deed voor de Verenigde Staten, in de WK-finale van twee jaar geleden in Lyon nog superieur. Missers in de strafschoppenserie van uitgerekend Miedema en ook Aniek Nouwen zorgden voor een bittere anticlimax.

Wiegman wacht een nieuw avontuur. Samen met haar assistent Arjan Veurink treedt ze in dienst bij de Engelse bond. Op vrijdag 17 september speelt ze met de Engelse ploeg het WK-kwalificatieduel met Noord-Macedonië. Op diezelfde dag zit haar opvolger, de Engelsman Mark Parsons, voor het eerst in de dug-out van Nederland. Met Tsjechië als tegenstander.

Ondanks de hevige teleurstelling zei Wiegman trots te zijn op haar ploeg, die in haar ogen nog veel potentie heeft om te groeien. De ervaren speelsters kunnen nog jaren mee en tegen de VS kwamen vrijdag Aniek Nouwen (22), Lynn Wilms (20)en Victoria Pelova (22) in actie. Drie talenten die op het WK van 2019 nog geen speelminuten kregen, maar nu klaar zijn voor het grote werk.

Victoria Pelova kijkt verslagen na de wedstrijd. Beeld REUTERS

