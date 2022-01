Olympiërs als kluizenaars naar Peking - maar coronavrije overtocht is geen garantie

Een beetje zwaaien van achter glas, hoogstens heel even tussen de mensen bij het uitladen van de koffers, maar in principe zo veel mogelijk de kluizenaar van de afgelopen weken blijven. Met die instelling vertrokken woensdag de eerste Nederlandse atleten richting Peking, waar 4 februari de Winterspelen beginnen. Onder hen de schaatsers, shorttrackers en bobsleeërs. Vanaf Schiphol, zonder te worden uitgezwaaid door vrienden en familie.

Het was een spannend moment. Want hoe goed men zich aan de afstandsregels hield de afgelopen weken, zo relatief precair het toch was op een vliegveld. De gevolgen konden groot zijn, zo bleek onder meer op weg naar Tokio eind juli, toen sporters die aan de Olympische Spelen in Japan zouden deelnemen tijdens of vlak na hun reis een coronabesmetting opliepen en niet mee mochten doen.

Inchecken in kleine groepjes

Ook dit keer is er ‘geen 100 procent zekerheid’ op een veilige overtocht, meldden KLM en NOC-NSF vooraf. Wel werd zo goed mogelijk voor veiligheid gezorgd. Atleten kwamen zelf naar het vliegveld of werden gebracht door speciaal vervoer: de schaatsers en shorttrackers kwamen in een colonne van bussen aan. In een aparte lounge wachtten ze op vertrek en er werd in kleine groepjes ingecheckt. Vooraf vond nog een extra testronde plaats. Maar nog steeds kwamen ze in een ruimte waar de kans op besmetting relatief groot was.

De afgelopen weken was er een bijna ‘panische controle’ bij sporters, zo klonk het door. Atleten lieten vriend, vriendin of ouders thuiswerken, zagen hun kinderen alleen na een zelftest en zorgden ervoor dat boodschappen werden bezorgd. Op Papendal kregen atleten eigen trainingsruimtes.

En toch was er altijd angst. Toen de bobsleeërs een hartfilmpje moesten laten maken in een ziekenhuis, vonden ze dat een plek met veel mensen, ook al was het in een steriel en goed schoongemaakte omgeving. Om maar aan te geven hoe stressvol de afgelopen weken waren.

Apart toilet en apart personeel

Op de vlucht naar China zitten alleen mensen die voor de Spelen in dat land moeten zijn en dus een streng testprotocol hebben moeten volgen om überhaupt aan boord te mogen. Journalisten en officials stappen eerst in, daarna de atleten. Zij worden met twee lege rijen van andere inzittenden gescheiden en hebben een apart toilet en apart personeel.

Chef de mission Carl Verheijen, die drie weken voor de Spelen positief testte, vliegt apart van de sporters naar Peking. Toeristen of Chinezen zitten niet in het vliegtuig. KLM stelde in een uitgebreid persbericht dat het eigen personeel is gevaccineerd en getest. Op 2 februari gaat een andere vlucht met atleten.

Wie eenmaal in China is, voelt zich hoogstwaarschijnlijk iets relaxter. “Als het vliegtuig opstijgt, valt toch zeker 75 procent van de stress weg”, zegt technisch directeur van de bobsleebond Vincent Kortbeek. Toch is ook binnen de olympische bubbel al corona aangetroffen. Zeker driehonderd aanwezigen, onder wie meerdere sporters, zijn positief getest, zelfs nu China de oorspronkelijk strengere testregels wat heeft versoepeld. Het blijft dus oppassen. Want wie nu of de komende dagen positief test, kan de Spelen vergeten.

