Olaf van den Bergh trainde tussen de vogels van Burgers’ Zoo voor zijn Ironman

Donderdag kan het zomaar een beklemmende dertig graden worden op Hawaii. Een van de 66 Nederlandse amateurtriatleten die meedoen aan de WK Ironman in Kona is goed voorbereid. Want Olaf van den Bergh had een unieke plek om te trainen: de Bush van Burgers’ Zoo.

Van den Bergh, in het dagelijks leven fysiotherapeut, woont sinds 2011 in Arnhem en had al twee jaar een abonnement op Burgers’ Zoo. Toen hij met zijn vriendin in de Bush liep, een van de vijf gecreëerde ecosystemen in de dierentuin, dacht hij dat die ruimte vol otters, kaaimannen en paradijsvogels een uitstekende plek zou zijn om te wennen aan de hitte. Zo kon hij zich het beste voorbereiden op de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon rennen op Hawaii.

“Ik heb een mailtje gestuurd, gewoon naar het algemene info-adres. Ik had nooit gedacht dat het zou worden opgepikt.”

Rare kwibus

Maar dat gebeurde wel. De dierentuin gaf hem een plekje. Eerst voor de promotiefoto op een loopbrug bij een waterval, die voor het beeld even aan moest. Daarna parkeerde hij zijn fietstrainer elke donderdagochtend op een doodlopend pad, maar wel dicht bij de looproute, waardoor hij veel aanspraak kreeg.

Kaaimannen knabbelden niet aan zijn voeten, maar meerdere vogels kwamen wel nieuwsgierig een kijkje nemen. “Ik hoopte echt dat ze me niet een al te rare kwibus zouden vinden en mijn banden lek zouden prikken.”

In de dierentuin kon hij zijn trainingen uitbreiden. Eerst trainde hij anderhalf uur in de beklemmende hitte, op het laatst bijna vier uur – al zat daar wel een bidonvulpauze bij. Hij leerde hoe hij het best zijn vocht kon aanvullen. Voor Hawaii is het plan nu om elk uur een liter water binnen te krijgen. Speciaal daarvoor heeft hij zijn speciale aerodynamische bidon vervangen door een ‘normaal’ exemplaar. Er worden bij verzorgingsposten alleen bidons van dat formaat uitgereikt.

Welkome afleiding

Van den Bergh was in zijn jeugd een getalenteerd hardloper en kent daarom ook nog mensen bij het topsportcentrum Papendal, niet ver van Arnhem. Daar is een speciale klimaatkamer ingericht. “Als ik echt mijn contacten had gebruikt, was ik misschien daar wel eens binnengekomen. Maar nooit zo lang als in de dierentuin, en zeker niet met zoveel afleiding. De hele tijd hoorde je de vogels. Dat was mooi trainen.”

Dit WK doen 66 Nederlanders mee, verdeeld over meerdere leeftijdsklassen en verspreid over twee dagen. Dit komt omdat de WK twee jaar op rij niet werd gehouden in verband met corona. Bij de professionals, die er naar schatting 7 uur en 45 minuten over doen, is Nederland afwezig bij zowel de vrouwen als mannen.

Van den Bergh, die zich in 2020 op Lanzarote al plaatste voor het WK, hoopt onder de negen uur te finishen. “Dan word ik zeker top-tien in mijn klasse. En ik denk dat in totaal maar honderd onder de negen uur eindigen.”

Fietsen in de sauna

Zijn avontuur in Burgers’ Zoo trok de aandacht. “We liepen maandag een parade, met alle Nederlanders bij elkaar. Een soort opening van de Olympische Spelen, maar dan voor de triatlon. Een Nederlandse deelneemster sprak me nog aan. Ze had mijn verhaal over Burgers’ Zoo gelezen en dat had haar geïnspireerd. Zij heeft haar fiets gepakt en die in de sauna gezet. Zo heeft zij zich nog kunnen voorbereiden.”

Hij hoopt dat hij na de WK Ironman en na een vakantie nog iets voor de dierentuin kan betekenen. Iets waarbij zijn eigen expertise samenkomt met dat van Burgers’ Zoo. “Je kan iets doen met vlogs, bijvoorbeeld. Yoga met apen, of wie vangt er beter: een aap of een mens? Maar die ideeën zijn nog niet uitgedacht.”

