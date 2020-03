Of de Tour de France doorgaat blijft nog ruim een maand onduidelijk

Het bedrijf dat de Tour de France organiseert, Amaury Sports Organisation (Aso), heeft zichzelf blijkbaar een deadline gesteld. Uiterlijk 15 mei moet definitief duidelijk zijn of het rondreizend wielercircus vanaf 27 juni door Frankrijk kan trekken. De Belgische omroep RTBF noemde zondag deze datum op basis van informatie van de autoriteiten in de etappeplaatsen. Dat zou dus nog anderhalve maand onzekerheid betekenen voor het peloton. Tour-directeur Christian Prudhomme liet afgelopen week weten dat afgelasting nog niet aan de orde is en dat besluit rond 1 mei valt.

Dat er nog geen besluit is genomen, is opmerkelijk. De andere twee grote evenementen van de sportzomer van 2020, het EK voetbal en de Olympische Spelen, zijn al verschoven. De Promenade des Anglais in ­Nice, waar de Tour dit jaar zou starten, is nu afgesloten voor publiek vanwege het nieuwe coronavirus. Gezien de toestand in de wereld lijkt het ondenkbaar dat daar over drie maanden etappes met een peloton van bijna tweehonderd renners uit alle werelddelen gaat finishen.

Alleen niet tijdens de wereldoorlogen

Prudhomme zei op 11 maart op de Franse tv nog zelfverzekerd dat sinds de eerste editie in 1903 de Tour alleen niet was verreden tijdens en kort na de twee wereldoorlogen. Dat corona inmiddels een pandemie is die duizenden levens eist, heeft Aso en de Franse overheid nog niet op andere gedachten gebracht. Sportminister Roxana Maracineanu zei afgelopen week dat het doorgaan van de Tour van kapitaal belang is. Eventueel achter gesloten deuren. Op televisie kun je het volgens haar sowieso beter volgen en het evenement draait vooral op sponsors die tv-exposure willen.

Zonder publiek? Een karavaan die 3000 kilometers door Frankrijk reist en doorgaans zo’n tien miljoen mensen trekt? Onmogelijk om te handhaven, reageerden burgemeesters. Eerder deze maand liet Aso Parijs-Nice nog doorgaan toen ook Europa al zwaar te kampen had met corona, met aankomsten in lege straten. Ju­lian Alaphilippe, vorig jaar de smaakmaker van de Tour, noemt het idee ‘bizar’. “Ik wil er niet eens over nadenken”, zei hij dit weekend in Franse media. “Het publiek maakt deel uit van de Tour. Als het moet, dan doen we het.”

Julian Alaphilippe in de gele trui, vorig jaar, geniet van de aandacht van het publiek. Een tour zonder publiek langs de weg wordt eigenlijk door bijna niemand als serieuze optie gezien. Beeld Photo News

Trainen op je balkon

In veel landen zijn ook profrenners niet in staat om te trainen. In Spanje, Italië en Frankrijk mogen ze niet eens de weg op en zijn ze veroordeeld tot hun hometrainer. Steven Kruijswijk fietst in zijn woonplaats Monaco op zijn balkon. De Tour? Hij moet er niet aan denken. Maar organisatoren en ploegbazen hebben andere belangen. Bij organisatoren kan het strategisch om verzekeringstechnische redenen beter zijn om niet zelf het initiatief tot afgelasting te nemen.

Ploegmanagers maken zich zorgen. Ploegen bestaan bij de gratie van bedrijven met meestal contracten voor hooguit een paar jaar. Dat geeft het stelsel altijd al een wankele basis. Zo’n 60 procent van de publiciteit genereren sponsors tijdens de Tour. “Als de Tour niet doorgaat kan het hele wielermodel instorten”, zei Patrick Lefevere, de invloedrijke baas van QuickStep-Deceuninck.

De positie van de renners lijkt vrij duidelijk. “Er staan momenteel echt belangrijkere zaken op de agenda”, zei de Duitser John Degenkolb tegen de Duitse tv-zender ZDF. “Als je de Tour de France moet annuleren om de pandemie te beteugelen, is dat de absoluut juiste beslissing.” En de Fransman Thibaut Pinot zei tegen France Info dat fietsen momenteel ‘volkomen irrelevant’ is.

