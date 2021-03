Oeigoers Wereldcongres roept op om de winterspelen te verplaatsen vanwege de genocide in Xinjiang

Het Oeigoers Wereldcongres WUC vraagt Ban, de voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, in een brief om zich te buigen over de kwestie. Volgens de Britse mensenrechtenadvocaat Michael Polak, die het WUC vertegenwoordigt, is een eerdere klacht niet serieus genomen. IOC-president Thomas Bach heeft alleen kort gereageerd, met de mededeling dat het comité zich niet mengt in politieke kwesties. Polak vraagt zich af of die klacht Ban ooit heeft bereikt.

Misdaden tegen de menselijkheid

Volgens de brief heeft het IOC gehandeld in strijd met het Olympisch Handvest door ‘bewijs van genocide en misdaden tegen de menselijkheid’ in Xinjiang te negeren. “Het is van wezenlijk belang dat ethische kwesties transparant, onafhankelijk en eerlijk worden behandeld”, zegt Polak tegen persbureau AP. “Ik ben geschokt over het magere antwoord op onze oorspronkelijke klacht, die uitgebreid was en op feiten gebaseerd.” In de brief vraagt het WUC een duidelijk antwoord van Ban, sinds 2017 hoofd ethische zaken.

Mensenrechtenorganisaties oefenen al langer druk uit op IOC, sponsors en atleten om zich uit te spreken tegen de onderdrukking van de Oeigoeren en andere islamitische minderheden in Xinjiang. Volgens deze groepen gaat het om schendingen van de mensenrechten en zelfs om genocide.

De Tweede Kamer heeft vorige week in grote meerderheid uitgesproken dat China in Xinjiang genocide pleegt. Dat gebeurde in navolging van de Amerikaanse regering en het Canadese parlement.

Miljoen Oeigoeren in strafkampen

De Amsterdamse hoogleraar holocaust- en genocidestudies Ugur Üngör sprak vorige week in Trouw van ‘genocidaal geweld’ tegen de Oeigoeren. Daarbij gaat het niet om massaslachting, wel om gewelddadige onderdrukking, die op termijn tot doel heeft om een volk van de kaart te vegen. “De Chinese overheid begrijpt heel goed dat ze niet alle Oeigoeren kunnen uitroeien”, aldus Üngör. “Dus doen ze het op een andere manier.”

In Xinjiang zitten naar schatting van de VN en mensenrechtenorganisaties zeker een miljoen Oeigoeren en andere minderheidsgroepen in strafkampen. De weinige ex-gevangenen die hun verhaal willen doen, vertellen over mishandeling, vernedering en verkrachting. Peking erkent het bestaan van de kampen, maar stelt dat de Oeigoeren daar worden omgeschoold.

De Olympische Winterspelen in Peking gaan volgens de planning binnen een jaar van start, op 4 februari 2022. Volgens de Chinese regering zijn pogingen om een boycot te organiseren ‘gedoemd te mislukken’.

