Nylonkousen met ijs tegen de verwachte snikhete marathon in Sapporo

Dat de organisatie van de Olympische Spelen in 2019 besloot om de marathon te houden in Sapporo in het noorden van het land, ver van Tokio, had een belangrijke reden: de temperatuur zou daar een stuk lager liggen zodat de lopers over ruim 42 kilometer minder last zouden hebben van de hoge luchtvochtigheid en de zomerse hitte in Tokio zelf.

Alsof het lot het zo heeft bepaald, kampen Sapporo en omgeving precies op het verkeerde moment met de zwaarste hittegolf in jaren. Al zestien dagen zakt het kwik niet onder de dertig graden, dat gebeurde voor het laatst in 1924. Mazzel voor de mannen, die komende nacht (Nederlandse tijd: 00.00 uur) starten, is dat de voorspelling voor hun race ‘slechts’ 26 graden is .

De Nederlandse lopers Khalid Choukoud, Abdi Nageeye en Bart van Nunen zullen het ermee moeten doen. De race begint vooralsnog om 07.00 uur lokale tijd om de ergste hitte voor te zijn. Bij de vrouwen werd datzelfde starttijdstip afgelopen nacht al een uur naar voren gehaald uit angst voor de opkomende zon. Gerard van Lent, als coach aanwezig in Sapporo, heeft zo zijn twijfels bij die redenatie. “Zodra de zon opkomt, wordt het al snel heet. Het is eigenlijk lekkerder om aan het einde van de middag te lopen, maar daar is helaas niet voor gekozen.”

Abdi Nageeye werd al eens achtste bij de marathon van Boston

De combinatie van de hitte met een luchtvochtigheidspercentage van 70 procent is een gevaarlijke. Bij hoge temperaturen en zware inspanning koelt het lichaam zichzelf door zweet te verdampen. Juist dat gaat een stuk langzamer als de luchtvochtigheid hoog is. Bij de wereldkampioenschappen in Qatar in 2019 viel bij de vrouwen al een groot deel van het deelnemersveld uit, en daar was de luchtvochtigheid nog geen factor.

Zodoende hebben ook de Nederlanders maatregelen getroffen, vertelt Van Lent. “We gaan de hitte bestrijden met koelvesten en ijs. We hebben nylonkousen met ijs erin die de lopers in hun nek kunnen leggen.”

De grootste kanshebber voor het goud is zonder twijfel de Keniaan Eliud Kipchoge. Hij gaat proberen zijn titel van Rio 2016 te verdedigen. In 2020 verloor hij zijn eerste marathon in zeven jaar van de Ethiopische Shura Kitata, ook in Sapporo zijn grootste rivaal. Nageeye staat van de Nederlanders het hoogst aangeschreven, hij werd al eens achtste bij de marathon van Boston.

Lees ook:

Waarom Nederland op deze Olympische Spelen zoveel gouden medailles wint

Het Nederlandse record van olympische podiumplekken is vrijdag in Tokio verder uitgebouwd. Hoe is de ongekende medailleregen te verklaren?