Nuchtere Botic van de Zandschulp is niet bang om een eendagsvlieg te worden

Voor het eerst sinds lange tijd was er anderhalve week geleden goed nieuws te melden over het Nederlandse mannentennis. De verantwoordelijke daarvoor was de relatief onbekende Botic van de Zandschulp, die al jaren in de kelder van het internationale tennis ploetert en opeens voor het oog van de wereld de kwartfinales haalde op de US Open.

Dit weekend moet Van de Zandschulp (25) proberen zijn Amerikaanse droom een positief vervolg te geven, in de realiteit van het op tennisgebied weinig aansprekende Uruguay. Van het wereldberoemde Arthur Ashe Stadium in New York naar een baan in Montevideo; een proftennisser moet snel kunnen schakelen, ook mentaal. Er staat een Davis Cup-ontmoeting op het programma. Voor het eerst zal hij tennissen met de druk die een topspeler ervaart.

Van de Zandschulp zet Oranje in Daviscup vlot op voorsprong Botic van de Zandschulp heeft zich zaterdag in de eerste partij van de landenwedstrijd tegen Uruguay in de Daviscup niet laten verrassen. De Nederlandse tennisser gunde de onervaren tiener Francisco Llanes op de gravelbaan in Montevideo slechts drie games: 6-0 6-3. Na 1 uur en 10 minuten was de ongelijke strijd voorbij. (ANP)

Van de Zandschulp is vooral benieuwd hoe hij daarmee omgaat. “Dat gaan we dit weekend zien”, zegt hij op nuchtere toon. “Het zal zeker iets anders zijn. Misschien dat er meer van me verwacht wordt, dat men anders tegen me aankijkt. Dat is iets nieuws. Het is interessant om te zien hoe ik daar mee omga.”

Mensen willen wat van me

Aan het woord is een man die zich niet snel laat gek maken. Dat is na een paar minuten al duidelijk. Op de vraag hoe het met hem gaat, antwoordt hij dat het koudere weer in Uruguay even wennen is. Hij belt via WhatsApp, vanuit een hotelkamer met haperende wifi-verbinding. Business as usual. Uit zichzelf begint hij niet over zijn stunt op de US Open. “Eigenlijk besef ik nog steeds niet helemaal hoe geweldig die prestatie is. Er zijn sindsdien veel dingen op me afgekomen. Mensen willen wat van me en reageren anders op me.”

Dat noemt hij de grootste verandering. Hij is er nu al achter dat succes meelifters trekt. Op sociale media doen vage bekenden alsof ze dagelijks met hem spreken. “Ik heb de cirkel om me heen met vrienden en familie juist altijd klein gehouden. Die verhalen verbazen me, maar ik ben er niet gevoelig voor. Ik kan toch niet alles wat men over me zegt in de hand houden.”

Verder is er in zijn leven ‘eigenlijk helemaal niets’ veranderd. Ja, hij heeft zijn doelen bijgesteld. Van de Zandschulp wilde eind van dit kalenderjaar in de top 100 staan. Dat is hem nu al gelukt. Met zijn 62ste plaats op de mondiale ranking is hij de eerste Nederlander die de magische grens slecht in twee jaar tijd. “Verder ga je gewoon weer verder. Dat is ook het mooie aan tennis. Of misschien wel het minder mooie. Er is eigenlijk weinig tijd om iets te vieren.”

Ik weet nu dat mijn tennis goed genoeg is

De US Open heeft hem geleerd dat hij thuishoort op zo’n hoog niveau. Dat geeft rust, verklaart hij. “Ik weet nu dat mijn tennis goed genoeg is.” Natuurlijk heeft hij daar de voorbije jaren wel eens aan getwijfeld. Als hij geblesseerd was bijvoorbeeld. “Dan zit je thuis en is er veel tijd om na te denken.” Op zulke momenten sprak hij zichzelf moed in door te zeggen dat er in zijn sport iedere week een nieuwe kans is om te bewijzen dat je het kan. “Maar een bevestiging heb je af en toe wel nodig.”

Bang om een eendagsvlieg te worden, is hij niet. Vriendelijk lachend: “Ik heb daar eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik denk ook dat het niet een issue is. Ik ben in New York niet zover gekomen door alles-of-niets te spelen. Wat ik daar heb laten zien, past gewoon bij mijn niveau.”

Eerste wedstrijd sinds maart 2020 Het Nederlandse Davis Cup-team speelt zaterdag en zondag in en tegen Uruguay voor handhaving in de Wereldgroep. Het is de eerste wedstrijd sinds de verloren ontmoeting met Kazachstan, in maart 2020. Daarna lag de competitie door corona stil. De winnaar mag in het voorjaar van 2022 meedoen aan de Davis Cup Qualifiers, waar tickets te verdienen zijn voor de Finals later dat jaar.

Lees ook:

Botic van de Zandschulp is nog van het slag dat de bal met aandacht raakt, met gevoel

De relatief onbekende Botic van de Zandschulp stunt op de US Open. Dinsdag speelt hij in de kwartfinale.‘Hij is iemand die op geheel eigen wijze tennist.’