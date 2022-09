Nu Tess Wester er eens niet is, is het zoeken naar de nieuwe eerste Oranje-keepster

Yara ten Holte moet voor een kort promotiefilmpje haar keepersshirt meerdere keren opgooien en opvangen. Alles om de nieuwe campagne van de Nederlandse handbalsters ook online zo goed mogelijk te promoten – en dan wordt de keepster van het Nederlands handbalteam zeker gevraagd.

De handbalinternationals zijn deze dagen weer bij elkaar, in voorbereiding op het EK van eind volgende maand in Slovenië, Macedonië en Montenegro. Eerst is er nog de Golden League, een sterkbezet oefentoernooi in Denemarken, waar de ploeg tegen het thuisland, Noorwegen en Zwitserland in actie komt.

Dit jaar zijn er kansen voor iedereen, zegt bondscoach Per Johansson op Papendal, waar de ploeg twee dagen bij elkaar is voordat het vliegtuig wordt gepakt. Veel van de vaste namen op het selectieformulier zijn er namelijk niet bij. Yvette Broch zegt nog steeds nee tegen Nederland, Danick Snelder en Larissa Nusser zijn geblesseerd, Lois Abbingh is net bevallen en Tess Wester is zwanger.

En dus biedt deze periode de andere Nederlandse keepsters de mogelijkheid te laten zien dat zij ook in Oranje thuishoren. Wester (29) bezet immers al een decennium de positie als eerste doelvrouw en is ook voor niet-handbalvolgers een van de bekendste speelsters van de ploeg geworden. Achter haar was het wel rouleren voor de tweede keeper, maar in titeltoernooien zelden voor de startende positie.

‘Het is nog steeds een race’

Johansson heeft voor de komende oefenperiode drie keepsters geselecteerd. Ten Holte (22), Claudia Rompen (25) en Rinka Duijndam (25). Duijndam komt dit toernooi terug bij het Nederlands team, nadat ze het afgelopen WK met, zo bleek, een burn-out verliet. Zij verkoos dinsdag nog de luwte, met haar wordt voorzichtig omgegaan. “Ik ben heel blij dat ze er weer is”, zegt Ten Holte.

Ten Holte, reservekeepster in Tokio en tweede keepster op het afgelopen WK, is volgens Johansson voor nu de nummer één. Maar, zo zegt de bondscoach: “Iedereen heeft kans. Het gaat niet alleen om hoe iemand al heeft gespeeld, maar ook wat er hier in de ploeg gebeurt. Het is nog steeds een race.”

Ten Holte is in ieder geval blij dat ze de kans krijgt als eerste keepster. “Het is een stuk meer verantwoordelijkheid, maar die neem ik graag. Dit is de droom waarvan iedereen hier hoopt dat die uitkomt. Dat geldt dus ook voor mij.”

Verschuivende rollen

De afwezigheid van Wester zorgt ervoor dat iedereen toch ‘iets scherper’ is, zegt Rompen op Papendal, waar de ploeg tussen de trainingen door mediaverplichtingen heeft. Niet dat er per se meer druk is, maar het is ‘wel een kans’. “Het is natuurlijk dat de rollen in een ploeg verschuiven. Tess krijgt een kindje, dat hoort er ook bij in het leven. Dat biedt ruimte voor ons, allen van een net wat nieuwere generatie.”

Nederland kwam maandag om 17.00 uur bij elkaar en speelt donderdag al in Denemarken. Is dat te kort om goede afspraken met de dekking te maken? Ten Holte vindt van niet. “We spelen natuurlijk niet voor het eerst samen. Er zijn wel goede afspraken nodig, maar onze stijl van keepen verschilt niet erg.”

Wie nu goed presteert, kan wellicht voor langer dan alleen de Golden League en het EK een plek bemachtigen. Ten Holte wil nog niet zo ver vooruitkijken. “Ik heb al best veel goede wedstrijden mogen spelen. Maar inderdaad, ik weet dat dit een heel mooie periode kan worden.”

