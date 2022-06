Nu neemt Arno Kamminga nog genoegen met WK-zilver

Hij schrikt niet van zijn eigen verwachtingen. Arno Kamminga wil alles winnen wat er te winnen valt – en dat durft hij ook uit te spreken. “Ik ben extreem goed, maar ik wil doorgroeien naar een situatie waarin het gewoon is dat ik win.”

Zo’n ambitie vraagt om investeringen, weet hij. Want behalve zelfverzekerd is Kamminga ook realist. “Ik moest nog wat stapjes zetten.” Daarom heeft hij ervoor gekozen, in samenspraak met zijn coach Mark Faber, om dit post-olympische jaar in het teken te stellen van de lange termijn. Nu harder trainen dan ooit, om later te kunnen oogsten. “Als je nooit je grenzen opzoekt, ga je ze ook niet verleggen.”

Voorafgaand aan de wereldkampioenschappen in Boedapest was het daarom ook voor hem de vraag wat er mogelijk zou zijn. Als hij op een startblok staat, gaat hij voor goud. Altijd. Maar hoe realistisch zou dat zijn? “Ik ben in de trainingen zo bezig geweest met de komende jaren, dat ik benieuwd ben waar ik nu sta”, zei hij vooraf.

Vier tiende van een seconde

Zondagavond kreeg Kamminga (26) het antwoord. In de Duna Arena tikte de schoolslagspecialist na een spannende race als tweede aan, vlak achter de Italiaan Nicolò Martinenghi. Het verschil over 100 meter was minder dan vier tiende van een seconde: 58,62 om 58,26.

Voor de camera's van de NOS zei Kamminga ‘heel tevreden te zijn’. Hij benadrukte wat hij gewonnen had. “In mijn eerste WK-finale pak ik zilver.” Maar als liefhebber van statistieken wist hij ook wat hij verloren had.

Een overwinning had niet alleen zijn eerste individuele zege betekend op het mondiale toneel – met een estafetteteam was hij in december op de kortebaan al ’s werelds beste – zij had ook betekend dat Nederland op de langebaan na 24 jaar weer een wereldkampioen bij de mannen zou hebben. In 1998 won Marcel Wouda de 200 meter wisselslag. Alle andere vergaarde wereldtitels, nog tien in totaal, staan op naam van vrouwen. De laatste was Ranomi Kromowidjojo in 2013 (50 vrij).

Grootste concurrent geblesseerd

Kamminga wist ook dat er deze avond in Hongarije kansen lagen om zich dat prominente plekje in de nationale sportgeschiedenis toe te eigenen. Zijn grootste concurrent, de regerend kampioen Adam Peaty, had geblesseerd afgezegd voor het toernooi. Kamminga is samen met de Brit de enige die ooit een tijd onder de 58 seconden wist te klokken.

Maar de internationale top is breed in de schoolslag. Wereldzwembond Fina benadrukte vooraf in een tweet dat de persoonlijke records van de vijf beste deelnemers minder dan een seconde van elkaar verschillen.

Kamminga had die tweet van de Fina ook met zijn volgers op Twitter gedeeld, wetende dat hij dit jaar nog niet in de buurt was gekomen van zijn beste tijd. Dat zegt veel over zijn bravoure en mentale kracht. Kom maar op verwachtingen, kom maar op druk. “Natuurlijk heb ik het de afgelopen periode ook weleens lastig gehad. Je wil altijd hard zwemmen. Als het dan minder snel gaat, sluipt er soms frustratie en twijfel in.”

Dubbel zilver in Tokio

Maar de herinnering aan Tokio helpt op zulke momenten. In de zomer van 2021 zwom Kamminga twee zilveren races, op de 100 en 200 meter schoolslag. Daarmee trad hij in de voetsporen van Pieter van den Hoogenband, die in 2004 de laatste Nederlandse man was die het olympische podium haalde.

Ook nu volgt hij deze grootheid uit het vaderlandse zwemmen op, als medaillewinnaar op een WK. Van den Hoogenband was de laatste in 2007, met zilver op de 200 meter vrije slag.

Tokio heeft Kamminga vertrouwen gegeven. “Op het moment dat je zilver wint, hoef je jezelf niet meer te bewijzen. Vroeger droomde ik van zulk succes, maar wist ik niet of ik dat ooit zou kunnen. Op de Spelen heb ik laten zien dat ik het echt kan. Ik weet nu ook: het komt wel goed. Dat geeft een bepaalde vrijheid in de trainingen, waardoor je verder kunt pushen.”

‘Investeerjaar’

Twee trainingskampen in plaats van één werkte hij het eerste kwartaal van dit ‘investeerjaar’ af. Vooral na die tweede sessie van drie weken was hij helemaal gesloopt. “Er zit dan zoveel vermoeidheid in je lijf. Dagenlang sliep ik meer dan dat ik wakker was en alsnog bleef ik moe.”

Volgens Kamminga zit daar ook een bepaalde charme in. “Het is uiteindelijk een spelletje. Mentaal vraagt het wel veel. Dan zie je weer iets op het programma staan waarvan je weet dat het pijn gaat doen. Alsnog moet je ervoor durven gaan en alles geven.”

In mei nam Kamminga, ter voorbereiding op dit WK, deel aan de Mare Nostrum Tour, een wedstrijdreeks door Zuid-Europa. Hij zegevierde. “De tijden waren nog niet zoals gewild, maar mijn basisniveau is tegenwoordig zo hoog dat ik als eerste Nederlander die tour heb gewonnen. Ik kwam steeds meer in mijn wedstrijdritme en dan komt de oude Arno naar boven, de vechtlust.”

Wiebelig wakker geworden

Ook op dit wereldkampioenschap was dat zichtbaar. Kamminga had een emotioneel zware week achter de rug. Iemand in zijn nabije omgeving had positief getest op corona. De angst dat hij ook besmet was, en dus niet zou kunnen starten, zat in zijn hoofd. “Dat vreet energie.”

Zondagochtend was hij wat wiebelig wakker geworden. Coach Faber antwoordde vlak voor de finale op de vraag of zijn pupil in topvorm verkeerde dat hij ‘goed’ was. Een niet onbelangrijk nuanceverschil.

Kamminga had het ingecalculeerd. Misschien dat hij daarom vooral blij was en niet teleurgesteld. Of hij een abonnement heeft op de tweede plaats? “Nog wel. Maar we zijn hard aan het werken om heel lang aan de top te kunnen staan. Zo ga ik lekker door, om in de toekomst goud te pakken. Ik ben niet van de makkelijke keuzes, maar van de juiste.”

