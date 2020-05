Nu diverse landen het seizoen willen heropenen, rijst de vraag: heeft Nederland de stekker te vroeg uit het betaald voetbal getrokken?

Zetten bondskanselier Angela Merkel en de zestien Duitse deelstaten vandaag het licht op groen voor de Bundesliga? De Duitse minister van sport, Jens Spahn, liet zich dinsdag positief uit over de plannen en protocollen van de clubs. De bedoeling is om de competitie vanaf 15 mei te hervatten, zonder publiek. Spahn zei dat het concept van het voetbal misschien een voorbeeld kon zijn voor de herstart van andere sporten.

De video die Hertha BSC-speler Salomon Kalou maandag via social media de wereld inslingerde, leek even roet in het eten te gooien. De oud-Feyenoorder, inmiddels geschorst, liet zien hoe hij vrolijk handen schudde met collega’s bij de Berlijnse club. Volgens minister Spahn doet zo’n incident niets af aan de gedegen aanpak van de clubs uit de eerste en tweede Bundesliga. Afgelopen week werden 1724 voetballers van 36 profclubs getest op het coronavirus. Dat leidde tot tien positieve gevallen, waar drie spelers van 1. FC Köln bij zaten. Die spelers blijven in isolatie tot ze coronavrij zijn.

“Als je 1700 mensen test, is het een utopie te verwachten dat niemand positief is op het virus. Met tien gevallen ligt het percentage lager dan het geschatte gemiddelde van de bevolking”, zegt Jacco Swart. Hij is managing director bij de European Leagues in Nyon, de overkoepelende organisatie voor de voetbalcompetities in Europa. Is de Duitse aanpak een voorbeeld voor andere landen? Ook clubs als Juventus en Barcelona testen deze week op eigen initiatief al hun spelers. Swart: “In Zwitserland willen ze de competitie herstarten zonder testen. Dat heeft ook met een morele en maatschappelijke discussie te maken: wil je testcapaciteit wel hiervoor benutten? Zo’n discussie voert elk land apart.”

Wachten op groen licht

Tot dusver zijn alleen de Franse Ligue 1 en de Nederlandse eredivisie definitief afgeblazen. Naast Duitsland lijkt in meer Europese landen een herstart aanstaande. In Hongarije begint de competitie weer op 23 mei, een weekend later gaan de profs in Portugal en Polen weer spelen. Komende maandag komt er meer duidelijkheid over de Engelse Premier League.

“Ik ben voor diverse competities erg hoopvol gestemd. Herstart van de Bundesliga zou alvast heel goed nieuws zijn, fantastisch”, zegt Swart. “In veel landen zijn clubs weer aan het trainen. Overal zijn er protocollen gemaakt voor wedstrijden, overal zonder publiek. In Duitsland was er grote saamhorigheid tussen de Bundesliga-organisatie, de bond en de clubs. Er was een eenduidige ambitie: de competitie op verantwoorde wijze afmaken. Alles is daar tot in detail voorbereid. Het is nu wachten op groen licht van de overheid, zoals in elk land.”

De Uefa wil dat alle competities op 3 augustus zijn afgerond, zodat de Champions League en Europa League ook nog kunnen worden afgewerkt in augustus. Swart: “Hoe dat moet, heb ik nog niet exact helder. Paris Saint-Germain en Lyon zitten nog in de Champions League, maar hun competities zijn al beëindigd.”

Spookwedstrijden

Niet iedereen is enthousiast over hervatting van de competities. In Duitsland hebben leden van radicale supportersgroepen, verenigd in de ‘Fanszenen Deutschlands’, zich gekeerd tegen het spelen van ‘spookwedstrijden’. Ook enkele politici hebben zich kritisch uitgelaten over het maken van een uitzondering voor voetbalmiljonairs, maar de clubs wijzen op de bittere noodzaak. Voor 13 van de 36 profclubs in de eerste en tweede Bundesliga dreigt een faillissement als het seizoen nu wordt beëindigd.

De belangen voor de grote competities in Europa zijn groot, zegt Swart. “Hoe groter de competitie, hoe groter de afhankelijkheid van televisierechten. De contracten met de rechtenhouders zijn kennelijk zo opgesteld dat er niet wordt betaald als er geen wedstrijden zijn. Als de competities niet meer worden hervat, ligt de schade al gauw tussen de 750 miljoen en een miljard euro per land. En dat is alleen de korte termijn, want wat betekent dit voor volgend seizoen? Stel dat je inderdaad voorlopig zonder publiek moet spelen, dan vallen de recettes weg en de commerciële partners hebben weinig aan hun businessseats. De wedstrijdbaten en sponsorinkomsten zorgen in Nederland voor 60 tot 70 procent van de omzet van clubs. Als dat komend seizoen wegvalt, zijn de gevolgen echt niet te overzien.”

Niet in Venlo, maar dertig kilometer verderop wel

Nu diverse landen mikken op heropening van het seizoen, rijst de vraag of in Nederland de stekker te vroeg uit het betaald voetbal is getrokken. Swart: “Het is niet aan mij om daarover te oordelen. Voetbal is in Nederland een vergund evenement, met of zonder publiek. Eerst kreeg je een aantal grote clubs die pleitten voor einde competitie. Dat werd overgenomen door een aantal burgemeesters, die vreesden dat liefhebbers bij wedstrijden zonder publiek bij elkaar in tuinen of in cafés toch samen zouden gaan kijken, wat niet past in de anderhalvemetersamenleving. En er was ook druk van grote evenementenorganisatoren als Mojo, die duidelijkheid wilden voor het festivalseizoen. Die is er gekomen.”

“Je krijgt dadelijk wel de vreemde situatie dat in Mönchengladbach misschien weer gevoetbald wordt, maar dertig kilometer verderop in Venlo niet. Hetzelfde geldt voor Genève en Lyon. Ieder land kiest zijn eigen beleid, maar de coördinatie daartussen in Europa is niet altijd zichtbaar, zeg ik maar even diplomatiek. Daar heeft het voetbal ook mee te maken.”

Regels uit het 51 pagina’s tellende protocol voor hervatting Bundesliga: - Spelers mogen niet zoenen of sex hebben als hun partner symptomen van besmetting met Covid-19 vertoont. - Clubs reizen met meerdere bussen naar uitwedstrijden, zodat spelers voldoende afstand kunnen houden. En anders zijn mondkapjes verplicht. - In het stadion blijven het basisteam en de reserves van elkaar gescheiden; bij de maaltijd, in de kleedkamer en tijdens de warming-up. - Op het veld geen handen schudden en geen jonge mascottes. - Maximaal 300 mensen in een stadion aanwezig.

