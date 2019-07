Novak Djokovic is niet langer een ongewenste gast

Novak Djokovic had het van tevoren gevisualiseerd. Hij wist dat de Federer-fans in de finale op Wimbledon konden klappen als Djokovic een bal uit zou slaan. Het is een feit waar hij mee leerde leven.

Maar na zijn zestiende grandslamtitel op Wimbledon mag het een keer klaar zijn, vindt Wimbledon-winnaar Boris Becker – tevens voormalig coach van Djokovic. Becker vindt dat de nummer één van de wereld meer respect verdient. “Tennis was altijd het feestje van Federer en Nadal en toen kwam Djokovic er als een soort ongewenste gast bij” zei Becker op de BBC. “Mensen moeten nu wakker geschud zijn, en zijn grootheid erkennen. Hopelijk is er volgend jaar meer balans in de steun van het publiek als ze elkaar weer treffen.”

Het is Djokovic’ lot dat hij werd geboren in het gouden tijdperk van Federer en Nadal. Zijn lot is net zo goed een zege. De ‘grote drie’ maakten elkaar beter, pasten hun spel aan op de wapens van de ander. Djokovic versloeg zondag in de finale op Wimbledon een briljante Federer, die op 37-jarige leeftijd misschien wel het beste tennis van zijn carrière speelde.

Wie is de grootste?

Met de zestiende grandslamtitel voor Djokovic, en zijn vijfde op Wimbledon, kunnen de vergelijkingen tussen Federer, Nadal en Djokovic weer uit de kast getrokken worden. Wie is de grootste? Federer met twintig grandslamzeges? De achttien van Nadal? Djokovic met zestien, en meer in het verschiet?

Het is maar net hoe je de statistieken leest. Op Wimbledon, op de dag van de halve finale tussen Federer en Nadal, zette een verslaggever twee groepjes fans tegenover elkaar. Kamp Federer en Nadal. Fans riepen om beurten waarom zij vinden dat hun idool de grootste aller tijden is.

De club van Djokovic had erbij gekund. Patrick Mouratoglou, coach van Serena Williams en hoofd van de bekende Franse tennisacademie, vindt dat Djokovic de beste tennisser van de drie is. “Als ze alle drie op de top van hun kunnen spelen, is Novak net iets beter. Hij heeft ze allebei verslagen toen ze al domineerden, werd nummer één van de wereld en bleef nummer één. Hij versloeg Nadal op gravel, oké, niet altijd op Roland Garros, maar hij versloeg Federer ook al vaak.”

Nadal is de beste gravel, met twaalf titels op Roland Garros kan daar geen discussie over bestaan. Nooit was een speler zo dominant op één ondergrond. Federer blijft de speler met de meeste grandslamtitels – voor nu. Van de 48 keer dat Djokovic tegen Federer speelde, won de Serviër 4 keer meer. Hij speelde 54 keer tegen Nadal en wint die statistiek net aan. Djokovic won 2 keer vaker. Nadal won in 40 ontmoetingen 8 keer vaker van Federer.

Federer krijgt de meeste aandacht

Maar laat het aantal jaren op de tour ook een rol spelen, of het aantal weken op de nummer één positie van de wereldranglijst, en de zaken veranderen weer. Federer bezit met 310 weken nog steeds het record van meeste weken als nummer één van de wereld. Djokovic krijgt het record in zicht met 260 weken bovenaan de wereldranglijst.

De bijna 38-jarige Federer genereert nog altijd de meeste aandacht. Hij wordt bewonderd door om zijn aanvallende spel dat vaak wordt omschreven als sierlijk. Als de Zwitser een tennispark op komt, worden fans hysterisch.

Dat effect hebben Nadal en Djokovic minder. Al kan niemand op tegen de topspin van Nadal op gravel. En is de dubbelhandige backhand van Djokovic misschien wel de beste die we ooit gezien hebben.

Djokovic wordt vaak onterecht achter Federer en Nadal geplaatst. Federer herinnerde er na zijn verloren finale op Wimbledon even aan dat dit ‘lang, lang geleden’ was. De verhoudingen zijn veranderd. Maar wie de beste is? Roept u maar.

Het is moeilijk al die Federer-fans te negeren

Djokovic speelde op Wimbledon een finale waarin hij het niet alleen opnam tegen de ‘grootste aller tijden’, maar ook tegen het publiek met alle Federer-fans. Djokovic had zich al vaker een gladiator gevoeld in een arena vol vijanden.

Nadat hij in 2015 de finale op de US Open won van Federer schreeuwde hij na de winst tegen vriend en acteur Gerard Butler op de tribune: ‘This is Sparta’, refererend naar de film waar de acteur in speelt. Djokovic voelde zich de heroïsche koning Leonidas uit Sparta die het bij de slag om Thermopylae op nam tegen het grote Perzische leger.

“Soms probeer je het te negeren”, zei Djokovic na zijn titel op Wimbledon, doelend op alle Federer-fans op de tribune. “Dat is vrij moeilijk. Soms probeer ik het te transporteren. Als ik dan hoor ‘Roger, Roger, Roger’, denk ik gewoon dat ze roepen ‘Novak, Novak, Novak’.

Prijzenkast Novak Djokovic Grandslamtitels:

Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019)

French Open (2016)

Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019)

US Open (2011, 2015, 2018) Olympische Spelen Peking 2008 : brons Winst in de World Tour Finals: (2008, 2012, 2013, 2014, 2015) Prijzengeld: 134,684,000 dollar Aantal titels in carrière: 75

