Nooit smaakte een zege op Duitsland zo zuur: handbalsters toch uitgeschakeld

De bal in het gezicht van doelvrouw Tess Wester na een schot van Marlene Zapf in de slotseconde van de wedstrijd deed minder pijn dan het besef dat de Nederlandse handbalsters ondanks een zege op Duitsland zijn uitgeschakeld voor de medailles op het EK. Om nog een kans te maken op een plaats bij de laatste vier had Nederland met minimaal twee doelpunten verschil moeten winnen en dat lukte niet: 28-27. Nooit smaakte een overwinning op Duitsland zo zuur.

Nederland mocht wel de hand in eigen boezem steken voor de te kleine winstmarge. De ploeg miste een groot aantal kansen en verzuimde zo om Duitsland op grotere achterstand te zetten. Zoals vlak voor rust bij 13-14 voor de Duitse vrouwen. Lois Abbingh zag een strafworp gekeerd door de uitblinkende Duitse doelvrouw Dinah Eckerle, Laura van der Heijden raakte de paal en Kelly Dulfer schoot na een break-out hoog over.

De slordigheden in de Nederlandse aanval stapelden zich op in de Sydbank Arena in Kolding. Angela Malestein maakte een voetfout bij een strafworp en Abbingh, topscorer met acht treffers, miste opnieuw vanaf zeven meter. Alles leek nog goed te komen toen Oranje via de jonge Larissa Nusser op 28-26 kwam, maar Xenia Smits zorgde ervoor dat na zestig minuten de stand van 28-27 op het scorebord stond.

Emily Bölk scoort namens Duitsland. Lois Abbingh (8) en Kelly Dulfer kunnen slechts toekijken. Beeld BSR Agency

Over en uit

Bondscoach Emmanuel Mayonnade beende onmiddellijk na het laatste fluitsignaal de catacomben in. De Fransman, die Nederland vorig jaar zo verrassend naar de wereldtitel loodste, wist dat het over en uit was. Het doelsaldo van Nederland in de onderlinge duels met Duitsland en Kroatië bedraagt min 1. De winnaar van de wedstrijd van dinsdag tussen Duitsland en Kroatië krijgt sowieso een beter doelsaldo en mag Noorwegen vergezellen naar de halve finales.

Mocht Nederland dinsdag in de laatste wedstrijd uit de hoofdronde van Roemenië winnen dan is er nog een kans dat de ploeg mag aantreden voor plaats vijf. Gelet op het wisselvallige optreden in Denemarken kon de regerend wereldkampioen geen aanspraak maken op een hogere klassering. De nederlagen in de poulefase tegen Servië en Kroatië, landen die de afgelopen jaren steevast werden verslagen, gaven een indicatie over de vorm van Oranje.

Geen goede rapportcijfers

Voor het eerst sinds 2015 ontbreekt Nederland in de halve finales van een groot toernooi. De ploeg kan zich straks opmaken voor de Olympische Spelen in Tokio en het WK in Spanje, waar Nederland het mondiale goud moet verdedigen. De status van wereldkampioen, met de daarbij behorende favorietenrol, drukte in Denemarken wellicht toch te zwaar op de schouders van de speelsters. En haalde bij de tegenstanders het beste naar boven.

Na een rommelige voorbereiding op het EK bleef een aantal speelster verwijderd van hun beste vorm, zoals de hoekspeelsters Martine Smeets en Debbie Bont en Abbingh, de schutter in de opbouwrij Abbingh. De topscorer van het WK van vorig jaar met 71 treffers was tegen Duitsland wel weer goed op schot, maar 22 doelpunten in vijf wedstrijden en zes gemiste strafworpen, zijn geen goede rapportcijfers voor de Groningse.

Mayonnade is er de man niet naar om zich te verschuilen achter het excuus van ontbrekende speelsters. In Japan pakte zijn ploeg goud zonder Nycke Groot en Maura Visser, maar in Denemarken werd het gemis van Estavana Polman wel gevoeld. Met haar directe recht-toe-recht-aan-handbal kan de ervaren opbouwspeelster wedstrijden doen kantelen. Nu ontbrak het vaak aan doortastendheid en lef om op belangrijke momenten door te drukken.

Pluspunt was het optreden van een aantal van de jonge meiden. In de tweede helft gunde Mayonnade, noodgedwongen en een beetje tegen zijn gewoonte in, veel speeltijd aan Nusser (20), Dione Housheer (21) en Bo van Wetering (21). Zij haalden zeker een voldoende en hadden in de spannende slotfase ook een aandeel in de score. Met de laatste pijnlijke save van de wedstrijd stelde Wester de zege nog veilig, maar veel te vieren viel er niet.

Lees ook: Duitse coach Henk Groener kijkt uit naar cruciaal duel met Nederlandse handbalsters: ‘Het kan alle kanten op’

De handbalsters van Nederland en Duitsland hebben nog uitzicht op de halve finales van het EK. Maandag treffen zij elkaar.

Handbalsters kansloos tegen superieur Noorwegen

Nederland heeft op het toch al tegenvallend EK een dikke nederlaag tegen Noorwegen moeten incasseren.Er mag nu niets meer misgaan.