Nog veel uitdagingen voor sportwereld na uitstel Spelen

Vooral opgelucht en met instemming reageerde de Nederlandse sportwereld op het akkoord dat de Japanse premier Shinzo Abe en voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gisteren bereikten: de Spelen worden verplaatst naar – uiterlijk – de zomer van 2021. Het besluit kwam er na grote druk vanuit de internationale sportwereld, die het vanwege de coronacrisis onverantwoord, onethisch en oneerlijk vond als het evenement dit jaar (van 24 juli tot 9 augustus) zou doorgaan.

De consequenties zijn groot. Contracten met de dertien hoofdsponsors van het IOC (à 100 miljoen dollar) zullen opnieuw tegen het licht worden gehouden. Tv-rechtenhouder NBC, die 1,3 miljard betaalde, zal voor de schade gecompenseerd willen worden, net als het bedrijf dat al de appartementencomplexen had gekocht die tijdens de Spelen dienstdoen als olympisch dorp in Tokio. Het IOC heeft een noodfonds van 800 miljoen dollar om zich in te dekken voor gevallen van overmacht. De uiteindelijke schade voor het IOC en de Japanse overheid wordt door experts veel hoger ingeschat: tussen de vijf en tien miljard euro. Bach zei gisteren dat geld niet belangrijk was. “Dit gaat om het redden van levens.”

Sportkalender moet op de schop

De verschuiving betekent ook dat de hele sportkalender flink op de schop moet. Voor de zomer van 2021 staan evenementen als het WK zwemmen (juli), het WK atletiek (augustus) en het EK volleybal (augustus) gepland, met in oktober het WK turnen. Deze evenementen lopen gevaar, wat organisatoren en federaties die al veel geïnvesteerd hebben veel geld kan kosten.

Ook de kwalificatieprocedures moeten opnieuw beoordeeld worden. Ruim vijfduizend sporters hadden al een ticket voor Tokio op zak. Blijft dat zestien maanden geldig? Is dat wenselijk?

Teamsporters als de Nederlandse voetbalsters, handbalsters en de hockeyteams zullen zich vermoedelijk niet al te veel zorgen hoeven te maken. Dat ligt anders voor individuele sporters. Sommige zullen verworven rechten moeten opofferen, wat in het grijze gebied ongetwijfeld tot juridisch getouwtrek zal leiden.

Oudere sporters

Daarbij komen veel wat oudere sporters nu voor de afweging te staan of ze nog een jaar willen doorgaan. Judoka Henk Grol (34), de zwemsters Femke Heemskerk (32) en Ranomi Kromowidjojo (29) en bokster Nouchka Fontijn (32) hadden na Tokio willen stoppen, maar meldden gisteren hun sportpensioen nu uit te stellen. Turner Epke Zonderland (33) liet daarover echter zijn twijfels blijken. Daarnaast lopen veel contracten met coaches deze zomer af. Max Caldas, coach van de hockeymannen, wilde na de Spelen ook stoppen bij de bond.

In de 124-jarige historie van de Spelen gebeurde het nooit eerder dat het evenement werd uitgesteld. Wel werden de Spelen drie keer afgelast, vanwege de twee wereldoorlogen.

