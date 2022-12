Nog steeds ongevaccineerd tennist Novak Djokovic weer vrolijk in Australië

Met zijn handen in de zij maakte Novak Djokovic donderdag goedgemutst en nog steeds ongevaccineerd een gebbetje in Adelaide, waar hij zondag aan zijn eerste Australische toernooi van het jaar begint. Na een paar dagen training voelde hij zich relaxed, en iedereen was ‘heel aardig’ tegen hem.

Het meespelen van Djokovic markeert een omslagpunt in het tennis, waar afgelopen jaar twee van de vier Grand Slams zonder de titelverdediger werden gespeeld. In Australië en bij de US Open mocht Djokovic toen vanwege de coronaregels niet meedoen. Inmiddels is het meedoen van Djokovic ‘goed voor het tennis’, zoals Rafael Nadal al aangaf. Tennis, de sport, is weer van belang.

Detentiehotel

Want hoe anders was zijn situatie precies een jaar geleden. Toen zat Djokovic na een hevige discussie met het Australische douanepersoneel op de luchthaven vast in een ‘detentiehotel’ waar toen ook onder meer tientallen vluchtelingen verbleven. Hij had zich niet tegen covid-19 gevaccineerd, tegen alle regels van de Australische overheid in.

Hij probeerde alles om het land in te komen, had ‘na een streng beoordelingsproces’ een ‘vrijstellingsvergunning’ gekregen en kreeg steun van de Servische president Vucic, maar uiteindelijk golden voor hem de regels als voor iedereen: de deur naar Australië ging niet open. Sterker nog, hij kreeg een inreisverbod voor drie jaar, een automatisch gevolg van het niet verlenen van een visum. Later in het jaar kon hij vanwege zijn anti-vaccinatiehouding ook niet spelen op de US Open.

Inmiddels is de wereld een stuk opener. De Australische minister van immigratie Andrew Giles trok de ban in omdat de vaccinatieverplichting inmiddels is ingetrokken. Daardoor staat Djokovic ‘gewoon’ op het trainingsveld voor onder meer het toernooi van Adelaide, voorafgaand aan de Australian Open. Directeur van het Grand Slam-toernooi Craig Tiley zei wel dat Djokovic zich zorgen maakt over de ontvangst die hij gaat krijgen van het Australische publiek. “Maar hij doet wat elke andere topsporter doet: hij doet zijn best.”

Waardevolle levenservaring

Volgens de Sydney Morning Herald wijst een peiling onder Australiërs uit dat 30 procent Djokovic steunt. In januari was dat 14 procent. De toegenomen steun voor Djokovic komt omdat corona van veel minder invloed is op het land en de mensen dan een jaar geleden.

Donderdag ging Djokovic op een persconferentie in Adelaide zelf in op de situatie van een jaar geleden. “Je kunt dat soort gebeurtenissen niet vergeten, het is een van de dingen die je voor altijd met je meedraagt”, zei Djokovic, die geen verontschuldigingen maakte: “Het was iets wat ik nog nooit heb meegemaakt en nooit meer hoop te ervaren. Maar het was een waardevolle levenservaring voor me.”

Djokovic zei wel dat de situatie van een jaar geleden hem had geraakt. “Wat er twaalf maanden geleden is gebeurd, was in het begin lastig te verteren voor me. Maar tegelijkertijd moest ik door en die omstandigheden kunnen nooit vervagen wat ik sportief heb beleefd in Melbourne gedurende mijn loopbaan. Ik ben hier dus met een positief gevoel gekomen.” De Australian Open begint op 16 januari. Djokovic heeft daar al negen keer gewonnen. Het ATP toernooi van Adelaide is vanaf zondag het eerste toernooi voor Djokovic.

