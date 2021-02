Nog heel veel rugby-buitenlanders in het toernooi om de Six Nations, dankzij corona

Een Zuid-Afrikaan die uitkomt voor Schotland, een Australiër in het team van Italië en een Nieuw-Zeelander die interlands speelt voor Ierland. Het zijn een paar voorbeelden van rugbyers die niet voor hun geboorteland spelen tijdens het huidige Zeslandentoernooi. Het verschijnsel staat in de rugbywereld ter discussie: moet hiertegen worden opgetreden?

Volgens de huidige reglementen mag het. Een rugbyspeler kan in aanmerking komen voor een nationale selectie als hij of zijn ouders of grootouders in het land zijn geboren of als de speler er drie jaar op rij heeft gewoond. Sommige rugbylanden maken veelvuldig gebruik van die soepele regels. Door buitenlandse spelers op slecht bezette posities binnen te halen, wordt de selectie versterkt. Met alleen spelers uit eigen land kunnen zij volgens Yves Kummer, voormalig rugbyinternational van Nederland, vaak simpelweg niet meedraaien in de wereldtop.

‘De grootste eer van mijn leven’

Dit zorgt voor een palet aan nationaliteiten binnen selecties, met als een van de hoogtepunten het WK in 2019 in Japan. Daar kwamen volgens berekeningen van goksite Betway 134 spelers uit voor een ander land dan hun geboorteland. Bij het Zeslandentoernooi dit jaar zijn dat er volgens Americas Rugby News 51.

Spelers van Engeland en Wales omarmen elkaar na de onderlinge wedstrijd in de strijd om de Six Nations Cup. Beeld EPA

Schotland spant de kroon met zestien spelers die van oorsprong uit een ander land komen. Ook de Nederlandse oud-prof Tim Visser profiteerde van de regelgeving. Na drie jaar in Schotland te hebben gewoond en gespeeld kwam hij vanaf 2012 zes jaar lang uit voor dat land. “Het is de grootste eer uit mijn leven geweest”, vertelt de 33-voudig international. “Het is dan wel niet mijn geboorteland, maar wél het land waar ik mij thuis voel. Maar het blijft een beetje vreemd. Waarom zou ik als Nederlander, met een Nederlands paspoort, voor Schotland moeten kunnen spelen?”

Nieuwe regel nog niet van kracht

Volgens Kummer is de situatie zelfs zo dat alleen Australië, Engeland, Frankrijk en Zuid-Afrika met inheemse spelers op wereldniveau zouden kunnen presteren. Andere landen zijn afhankelijk van buitenlandse spelers. “De sport is erg geprofessionaliseerd en fysiek zwaar geworden. Je hebt grote, brede selecties nodig om te kunnen presteren. In het voetbal red je het makkelijk met 23 selectiespelers. Bij het rugby heb je wel zo’n veertig spelers nodig om gedurende een toernooi of competitie continu vijftien fitte topspelers op het veld te hebben staan.”

Om de trend tegen te gaan heeft World Rugby al in 2017 besloten dat een speler voortaan niet drie, maar vijf jaar opeenvolgende in een land moet hebben gewoond. Die regel zou op 1 januari 2021 van kracht worden, maar World Rugby besloot eenzijdig de wijziging een jaar uit te stellen wegens de Covid-19-pandemie. Kummer: “Deze regel maakt het wel eerlijker. Het zorgt ervoor dat welvarende landen als Nieuw-Zeeland minder makkelijk spelers uit armere, kleinere landen als Tonga, Samoa of Fiji kunnen wegroven.”