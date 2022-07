Noem het naïef, maar ik ben mijn relatiecrisis met de Tour te boven

Een Deen in een Nederlands ploeg ging de Tour winnen. Een paar dagen voor Parijs dronk ik die avond op het terras van een idyllisch chateau in de buurt van Pau een uitmuntend glas wijn. Tot wielersponsor Marc Coucke op mij afkwam. Op het telefoontje van de steenrijke Belg las ik dat geletruidrager Michael Rasmussen door zijn ploeg uit de Tour was gezet. Dat had met leugens en doping te maken.

Ook het Rabobanksprookje bleek gebouwd op de verboden praktijken, zoals zovele in deze sport. Ik besloot die avond in 2007 dat dit mijn laatste Tour was. Lang was ik vergevingsgezind geweest. De smeerlapperij, het gesjoemel in het verborgene achter die verleidelijke façade, ik beken: het intrigeerde ook. Nu was ik het beu. Wegwezen uit dit sinistere theater. Te vaak had mijn jeugdliefde, gevormd in de jaren van Raleigh, mij bedrogen.

Tien keer was ik Tourjournalist, precies in de dark ages, met grootschalige manipulatie. Jan Ullrich won mijn eerste Tour in 1997. Daarna volgden Marco Pantani en de zeven enge jaren van meesterboef Lance Armstrong. Pantani is dood, Ullrich was dat bijna. Renners spoten zichzelf vol en geldbeluste artsen begeleidden hen. Alle belanghebbenden keken de andere kant op.

Langzaam bezweek ik toch weer voor haar

Die o zo charmante Tour en ik hadden jaren een diepe relatiecrisis. Maar langzaam bezweek ik toch weer voor haar. En vijftien jaar na dato rijdt weer een Deen in een Nederlandse ploeg in het geel naar Parijs. Jonas Vingegaard, een onverdachte man met een boterzachte glimlach. Hij hield een speelse, blijmoedige verliezer van zich af. Ik zag drie weken een meeslepend feuilleton over wanhoop, pijn, glorie en ontroering.

Soms moet ik oude twijfel wegduwen. Sommige ploegbazen hebben een dubieus verleden. Met de gezondheid van het peloton wordt nog altijd gesold. De ploegarts noch de ploegleider haalde de zieke Morkov tijdig van de fiets toen hij in de brandende hitte twaalf minuten te laat binnenkwam. Renners blijven reclamezuilen.

Woensdag braken McNulty, Pogacar en Vingegaard het klimrecord op de Col d’Aze: sneller dan de epo-grootheden Pantani, Ullrich en Virenque in 1997. De verbazingwekkende McNulty kreeg er op Twitter complimenten voor van Johan Bruyneel, het brein achter Armstrongs bedrog.

Maar ik wil niet cynisch zijn. Ik geloof dat deze sport haar leven heeft gebeterd. Feit is dat de training, begeleiding, voeding en het materiaal van renners zoveel beter zijn geworden. Ze liggen altijd onder het vergrootglas van dopingjagers. Alsof de telefoon van mijn geliefde, die vroeger zo vaak ontrouw was, permanent gecheckt wordt.

In de cultuuromslag is een nieuwe generatie opgestaan. Intelligent, open en onbevangen, niet behept met het wantrouwen van toen, toen renners gevangen zaten in een collectieve leugen. Ongelooflijk, hoorde ik deze week vaak over de daden van Wout van Aert. Ik zie het nu als een uiting van bewondering. Als nu een renner positief is, heeft hij een virus opgelopen. Het D-woord valt niet meer.

Op mijn hoede zal ik altijd blijven, maar dit was een grootse en oprechte Tour. Denk ik. Een Deen heeft de spoken van zijn landgenoten Riis en Rasmussen verjaagd. Het is heerlijk, terug te zijn in de armen van de Tour. Noem het naïef maar laat me in de waan, tenminste voor de komende weken, als ik op een mooi Frans terras een uitmuntend glas wijn drink. Naïeve mensen zijn gelukkiger.

Deze column is terug op 20 augustus.